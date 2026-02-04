https://ukraina.ru/20260204/kak-ustroena-kill-zona-ekspert-raskryl-sistemu-raboty-voysk-bespilotnykh-sistem-vsu-1075178131.html

Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ

Войска беспилотных систем ВСУ разделены на группы подразделений, каждая из которых отвечает за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 50 км от ЛБС, поэтому эта территория называется килл-зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

новости

украина

купянск

россия

юрий кнутов

михаил федоров

вооруженные силы украины

украина.ру

бпла

дроны

Анализируя инициативу нового министра обороны Украина Михаила Федорова "убивать каждый месяц по 50 тысяч русских" и возможности противника в области БПЛА, Кнутов описал организационную структуру ВСУ."На Украине есть как войска беспилотных систем, так и войска ПВО на основе беспилотников, специальный род войск, который решает задачи ПВО", — заявил собеседник Украина.ру. Он подробно описал понятие килл-зоны, которая распространяется на 50 километров от ЛБС. "Войска беспилотных систем ВСУ были разделены на группы подразделений, одна из которых отвечала за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 5 километров, вторая от 5 до 10, третья от 10 до 15, четвертая от 15 до 20 и последняя от 20 до 50", — пояснил эксперт.Кнутов выделил наиболее боеспособные украинские части. "Это "Птицы Мадьяра", которые считаются наиболее профессиональными и лучше всех оснащенными", — отметил он.Кнутов подчеркнул, что за убийство каждого солдата подразделению ВСУ начисляются баллы, на которые командир может покупать все необходимое. "Хотя сама по себе идея платить за убийство преступная", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.

2026

