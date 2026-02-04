Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ - 04.02.2026 Украина.ру
Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ
Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ - 04.02.2026 Украина.ру
Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ
Войска беспилотных систем ВСУ разделены на группы подразделений, каждая из которых отвечает за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 50 км от ЛБС, поэтому эта территория называется килл-зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Анализируя инициативу нового министра обороны Украина Михаила Федорова "убивать каждый месяц по 50 тысяч русских" и возможности противника в области БПЛА, Кнутов описал организационную структуру ВСУ."На Украине есть как войска беспилотных систем, так и войска ПВО на основе беспилотников, специальный род войск, который решает задачи ПВО", — заявил собеседник Украина.ру. Он подробно описал понятие килл-зоны, которая распространяется на 50 километров от ЛБС. "Войска беспилотных систем ВСУ были разделены на группы подразделений, одна из которых отвечала за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 5 километров, вторая от 5 до 10, третья от 10 до 15, четвертая от 15 до 20 и последняя от 20 до 50", — пояснил эксперт.Кнутов выделил наиболее боеспособные украинские части. "Это "Птицы Мадьяра", которые считаются наиболее профессиональными и лучше всех оснащенными", — отметил он.Кнутов подчеркнул, что за убийство каждого солдата подразделению ВСУ начисляются баллы, на которые командир может покупать все необходимое. "Хотя сама по себе идея платить за убийство преступная", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ

04:00 04.02.2026
 
Войска беспилотных систем ВСУ разделены на группы подразделений, каждая из которых отвечает за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 50 км от ЛБС, поэтому эта территория называется килл-зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Анализируя инициативу нового министра обороны Украина Михаила Федорова "убивать каждый месяц по 50 тысяч русских" и возможности противника в области БПЛА, Кнутов описал организационную структуру ВСУ.
"На Украине есть как войска беспилотных систем, так и войска ПВО на основе беспилотников, специальный род войск, который решает задачи ПВО", — заявил собеседник Украина.ру. Он подробно описал понятие килл-зоны, которая распространяется на 50 километров от ЛБС.
"Войска беспилотных систем ВСУ были разделены на группы подразделений, одна из которых отвечала за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 5 километров, вторая от 5 до 10, третья от 10 до 15, четвертая от 15 до 20 и последняя от 20 до 50", — пояснил эксперт.
Кнутов выделил наиболее боеспособные украинские части. "Это "Птицы Мадьяра", которые считаются наиболее профессиональными и лучше всех оснащенными", — отметил он.
Кнутов подчеркнул, что за убийство каждого солдата подразделению ВСУ начисляются баллы, на которые командир может покупать все необходимое. "Хотя сама по себе идея платить за убийство преступная", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
