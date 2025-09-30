https://ukraina.ru/20250930/druzhit-s-trampom-beret-rossiyskuyu-neft-i-ne-daet-deneg-ukraine-es-reshil-izolirovat-orbana-1069406115.html

Дружит с Трампом, берет российскую нефть и не дает денег Украине. ЕС решил "изолировать" Орбана

Россия окончательно победила в конфликте с Украиной и этот вопрос закрыт. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате территорий Киевом

О том, что "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде" и, может быть, даже "пойти дальше", Трамп заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, на полях заседания Генассамблеи ООН. Однако премьер-министр Венгрии придерживается другого мнения по этому вопросу, и он его изложил в разговоре с американским лидером."Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", — заявил Орбан 29 сентября в эфире программы "Борцовский час".С самого начала российской специальной военной операции на Украине венгерский премьер Виктор Орбан выступает за политическое решение конфликта и не одобряет растрату средств Евросоюза на военную поддержку Украины.Также венгерский политик ярый противник вступления Украины в Евросоюз. Весной 2024 года он инициировал общенациональный референдум, посвященный этому вопросу. Бюллетени для голосования отсылались гражданам по почте, а опрос населения закончился 20 июня.В ходе проведения референдума западная пресса неоднократно обвиняла правительство Орбана, что оно склоняет население голосовать против евроинтеграции Украины, пугая его тем, что в случае вступления соседней страны в ЕС, все деньги из европейских фондов, предназначенные для Венгрии, уйдут в Киев.Кроме позиции по Украине, остальных лидеров стран Евросоюза у Орбана раздражает и упорство, с которым он отказывается от замены российских энергоносителей другими источниками снабжения. По словам венгерского премьера, Россия гарантирует его стране энергетическую безопасность и нет смысла отказываться от надежного поставщика энергии для того, чтобы заменить его ненадежным.Право страны закупать российскую нефть Орбан готов защищать не только перед партнерами по ЕС, но и перед американским лидером Дональдом Трампом. Когда президент США 23 сентября с трибуны ООН заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от российской нефти, Орбан сослался на доклад МВФ, согласно которому в случае отказа от российских энергоносителей экономика Венгрии сразу бы потеряла более 4% ВВП, а венгерские потребители были бы вынуждены платить по счетам за энергию гораздо больше.Хорошие отношения, которые Орбан давно поддерживает с Трампом, в том числе через Конференцию консервативных политических действий (CPAC), являются еще одним поводом для зависти других европейских коллег. В мае 2022 года это мероприятие прошло в Венгрии. Это был первый раз, когда американские консерваторы направились за пределы Америки, чтобы провести эту встречу.Вопрос возможного отказа Венгрии от российского газа Трамп предпочел обсудить с Орбаном в личном телефонном разговоре. Том самом, в ходе которого глава венгерского правительства заявил о победе России в украинском конфликте.По словам Орбана, они с супругой собрались ужинать, когда раздался звонок Трампа."Президент Соединенных Штатов "ворвался" на нашу кухню — по телефону", - рассказал Орбан венгерским СМИ.Венгерский политик сообщил, что в ходе разговора он отстаивал интересы своей страны, а после его завершения вернулся к ужину и спокойно доел лечо.В последнее время европейских дипломатов раздражает сопротивление Виктора Орбана планам ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украины, пишет 27 сентября американское издание Politico.По данным газеты, за счет российских активов Брюссель планирует предоставить Киеву кредит, но для принятия этого решения нужно придумать механизм обхода возможного вето Венгрии. Новый механизм голосования планируется вынести на обсуждение в ходе предстоящей встречи лидеров ЕС в Копенгагене."Цель встречи в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать премьера Венгрии Виктора Орбана", — процитировало издание слова неназванного европейского дипломата.Как Politico сообщало, что Европейская комиссия предлагает изменить в том числе механизм продления санкций против России с единогласного голосования на голосование квалифицированным большинством, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.Тем более, подобный механизм внутри Евросоюза уже существует. Например, когда речь идет о принятии решений по внутренним делам объединения, ЕС применяет формулу двойного большинства. Это значит, что решение считается принятым, если за него голосуют 55% стран, в которых проживает 65% населения Евросоюза.Такая формула уже использовалась для принятий решений по миграционным вопросам, но на внешнеполитические вопросы она пока не распространялась. Не исключено, что Европейская комиссия предложит что-то подобное для того, чтобы нейтрализовать позицию Венгрии по всем спорным внешнеполитическим вопросам, касающимся Украины и не только.Вопрос в том, как новая "хитрость" брюссельской администрации отразится на само Европейское сообщество. Игнорирование воли Венгрии в механизме принятия решений Евросоюза только подтвердит широко распространившийся тезис о том, что в этом объединении страны разделяются на те, которые более важные и с мнением которых считаются, и те, которые менее важные.Это только усилит внутренние противоречия и сделает из Венгрии неформального лидера той второй группы менее важных стран. Пресловутое европейское единство, кажется, трещит по швам.Больше об отношениях венгерского правительства с брюссельской администрацией в материале Татьяны Стоянович "Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете

Татьяна Стоянович

