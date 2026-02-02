Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине - 02.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260202/rossiyane-udarili-aviabombami-po-tselyam-na-ukraine-1075078402.html
Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине - 02.02.2026 Украина.ру
Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Сумской области.Помимо этого, паблики противника писали ночью, что российские дроны "Герань" движутся к целям в Синельниково. Позже сообщалось о взрывах в Синельниково Днепропетровской области.Несколькими часами ранее мы информировали, что за минувшую ночь больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской областей.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
днепропетровская область
Украина.ру
Новости
Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине

07:20 02.02.2026
 
Воздушно-космические силы (ВКС) России ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Сумской области.
Помимо этого, паблики противника писали ночью, что российские дроны "Герань" движутся к целям в Синельниково. Позже сообщалось о взрывах в Синельниково Днепропетровской области.
Несколькими часами ранее мы информировали, что за минувшую ночь больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.
Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
