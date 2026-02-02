https://ukraina.ru/20260202/rossiyane-udarili-aviabombami-po-tselyam-na-ukraine-1075078402.html

Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине

Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине - 02.02.2026 Украина.ру

Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-02T07:20

2026-02-02T07:20

2026-02-02T07:20

новости

россия

украина

днепропетровская область

украина.ру

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_3d5a29073a5880883bb3b49e9f584e3e.jpg.webp

Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Сумской области.Помимо этого, паблики противника писали ночью, что российские дроны "Герань" движутся к целям в Синельниково. Позже сообщалось о взрывах в Синельниково Днепропетровской области.Несколькими часами ранее мы информировали, что за минувшую ночь больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Черкасской (Черкассы, Канев), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград), Сумской (Сумы), Харьковской (Харьков) областях.Украинские каналы писали о поражении угольной шахты в Терновке Днепропетровской области, а также об ударе по узловой подстанции на границе Днепропетровской и Запорожской областей.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепропетровская область, украина.ру, вкс