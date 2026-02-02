https://ukraina.ru/20260202/proizoshel-pozhar-pogibli-lyudi-pvo-unichtozhila-desyatki-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1075078646.html

Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией

Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью пытались атаковать Россию с помощью беспилотников, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру

Российские средства противовоздушной обороны в результате сбили 31 украинский дрон. Из них 22 уничтожили над территорией Белгородской области, четыре – над Краснодарским краем, два над Ростовской и по одному над Астраханской, Брянской и Курской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что противовоздушная оборона отразила атаку в Миллеровском и Чертковском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз посетовал, что мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дронов ВСУ на село в регионе.А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол, в результате этого загорелся частный дом, были выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов, поврежден автомобиль. Также от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.Утром он рассказал, что на месте пожара в частном доме обнаружили тела двух мирных жителей.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за день сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России на сайте Украина.ру.

Новости

