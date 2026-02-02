Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/proizoshel-pozhar-pogibli-lyudi-pvo-unichtozhila-desyatki-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1075078646.html
Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией - 02.02.2026 Украина.ру
Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью пытались атаковать Россию с помощью беспилотников, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-02T07:50
2026-02-02T08:00
новости
россия
украина
ростовская область
александр богомаз
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Российские средства противовоздушной обороны в результате сбили 31 украинский дрон. Из них 22 уничтожили над территорией Белгородской области, четыре – над Краснодарским краем, два над Ростовской и по одному над Астраханской, Брянской и Курской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что противовоздушная оборона отразила атаку в Миллеровском и Чертковском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз посетовал, что мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дронов ВСУ на село в регионе.А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол, в результате этого загорелся частный дом, были выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов, поврежден автомобиль. Также от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.Утром он рассказал, что на месте пожара в частном доме обнаружили тела двух мирных жителей.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за день сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России на сайте Украина.ру.
россия
украина
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ростовская область, александр богомаз, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Ростовская область, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией

07:50 02.02.2026 (обновлено: 08:00 02.02.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью пытались атаковать Россию с помощью беспилотников, передает 2 февраля телеграм-канал Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны в результате сбили 31 украинский дрон. Из них 22 уничтожили над территорией Белгородской области, четыре – над Краснодарским краем, два над Ростовской и по одному над Астраханской, Брянской и Курской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что противовоздушная оборона отразила атаку в Миллеровском и Чертковском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз посетовал, что мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дронов ВСУ на село в регионе.
А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Старый Оскол, в результате этого загорелся частный дом, были выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов, поврежден автомобиль. Также от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.
Утром он рассказал, что на месте пожара в частном доме обнаружили тела двух мирных жителей.
"От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привёл к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за день сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаРостовская областьАлександр БогомазВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:542 февраля 2026 года, утренний эфир
11:40Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
11:05Макрон планирует свергнуть лидеров африканских стран - СВР
10:34До 18 часов в темноте: в домах Киева анонсировали экстремальные отключения света. Главное к этому часу
10:30Силовики предотвратили теракт в здании управления ФСБ в Крыму
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
09:58Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
09:51В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
09:4430 января 2026 года, вечерний эфир
08:35Последствия ночных ударов ВС РФ по Украине
08:12Главное за ночь 2 февраля
08:00Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского
07:50Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
07:00Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет
06:20Падение Великого Бурлука изменит всю ситуацию — полковник Алехин о ключевом узле обороны ВСУ
06:00Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области
05:50Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
05:40Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"
05:30Вакаров о предвыборных играх в Киеве: Зеленский переманивает ЛОМов, олигархи "выходят из тени"
Лента новостейМолния