https://ukraina.ru/20260202/nastuplenie-na-chuguev-i-kotel-pod-velikim-burlukom-alekhin-ob-uspekhakh-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1075071187.html

Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области

Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области - 02.02.2026 Украина.ру

Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области

Российские войска развивают наступление в Харьковской области, двигаясь в сторону Чугуева и создавая угрозу окружения для ключевого узла обороны ВСУ. Морозная погода не стала препятствием для огневого поражения позиций противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-02-02T06:00

2026-02-02T06:00

2026-02-02T06:00

новости

чугуев

харьковская область

волчанск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_ed4f89cbe06ed9d42a38370a2b41cd01.jpg

Описывая ситуацию под Волчанском, эксперт обозначил новое направление удара. "Вырисовывается движение российских войск в сторону Старого Салтова и Печенеги, это уже ближе к Чугуеву со стороны Печенежского водохранилища", — сообщил Алехин.По его словам, в районе Волчанска самый крупный фортификационный узел обороны ВСУ — это Великий Бурлук, противник будет стараться его удерживать.Алехин оценил возможные последствия падения этого рубежа. "С падением этого узла обороны там, возможно, образуется большой "котёл", — предположил эксперт.При этом он рассказал про влияние погодных условий. "Ситуация с каждым днём меняется, дороги покрываются толстой коркой льда, движение затруднено. Для артиллерии, РСЗО это не имеет никакого значения, а также наши активно используют тяжелые дроны различных типов", — отметил Алехин.В круглосуточном режиме наносятся удары с территории Белгородской области по всей линии обороны ВСУ в Харьковской области. В первую очередь по пунктам временной дислокации, огневым позициям и пунктам управления БПЛА, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Также по теме "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.

чугуев

харьковская область

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чугуев, харьковская область, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, артиллерия, рсзо, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт