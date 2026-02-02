https://ukraina.ru/20260202/boi-vokrug-kupyansk-uzlovogo-uspekhi-pod-limanom-i-krasnoarmeyskom--ekspert-o-situatsii-na-fronte-1075070646.html

Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте

Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте

На фронте линия огня постоянно меняется, пусть и не такими большими темпами, как бы этого хотелось. По словам военных, ВС РФ взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Оценивая ситуация на фронте, Алехин сообщает о продвижении под Красным Лиманом и Красноармейском, также "большое движение" началось под Харьковом и Ореховом. Ситуация везде разная, но в нескольких местах у ВС РФ есть значительные тактические успехи, войска занимают новые территории."Украинские блогеры, военкоры взахлёб утверждают, что населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области [якобы] находится под контролем ВСУ. Это несмотря на заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении этого города и проходящей там сейчас зачистке", — подчеркивает эксперт.При этом Алехин признал, что под Купянском ситуация по-прежнему сложная. Основные бои разворачиваются вокруг Купянска-Узлового, ставшего центром обороны противника, и вокруг поселков на восточном (левом) берегу реки Оскол, этот участок (Ковшаровка, Куриловка) называется Заосколье, резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.

