Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/boi-vokrug-kupyansk-uzlovogo-uspekhi-pod-limanom-i-krasnoarmeyskom--ekspert-o-situatsii-na-fronte-1075070646.html
Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте - 02.02.2026 Украина.ру
Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
На фронте линия огня постоянно меняется, пусть и не такими большими темпами, как бы этого хотелось. По словам военных, ВС РФ взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-02T05:50
2026-02-02T05:50
новости
россия
вс рф
наступление вс рф
запорожская область
красный лиман
геннадий алехин
украина.ру
купянск
купянское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_0a3e977ebe5c2afff845eb8d409d9ef5.jpg
Оценивая ситуация на фронте, Алехин сообщает о продвижении под Красным Лиманом и Красноармейском, также "большое движение" началось под Харьковом и Ореховом. Ситуация везде разная, но в нескольких местах у ВС РФ есть значительные тактические успехи, войска занимают новые территории."Украинские блогеры, военкоры взахлёб утверждают, что населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области [якобы] находится под контролем ВСУ. Это несмотря на заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении этого города и проходящей там сейчас зачистке", — подчеркивает эксперт.При этом Алехин признал, что под Купянском ситуация по-прежнему сложная. Основные бои разворачиваются вокруг Купянска-Узлового, ставшего центром обороны противника, и вокруг поселков на восточном (левом) берегу реки Оскол, этот участок (Ковшаровка, Куриловка) называется Заосколье, резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
красный лиман
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72df1c86092d60b3735452783b297cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, наступление вс рф, запорожская область, красный лиман, геннадий алехин, украина.ру, купянск, купянское направление, купянск новости, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
Новости, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, Запорожская область, Красный Лиман, Геннадий Алехин, Украина.ру, Купянск, Купянское направление, купянск новости, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте

05:50 02.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На фронте линия огня постоянно меняется, пусть и не такими большими темпами, как бы этого хотелось. По словам военных, ВС РФ взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуация на фронте, Алехин сообщает о продвижении под Красным Лиманом и Красноармейском, также "большое движение" началось под Харьковом и Ореховом. Ситуация везде разная, но в нескольких местах у ВС РФ есть значительные тактические успехи, войска занимают новые территории.
"Украинские блогеры, военкоры взахлёб утверждают, что населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области [якобы] находится под контролем ВСУ. Это несмотря на заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении этого города и проходящей там сейчас зачистке", — подчеркивает эксперт.
При этом Алехин признал, что под Купянском ситуация по-прежнему сложная. Основные бои разворачиваются вокруг Купянска-Узлового, ставшего центром обороны противника, и вокруг поселков на восточном (левом) берегу реки Оскол, этот участок (Ковшаровка, Куриловка) называется Заосколье, резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВС РФнаступление ВС РФЗапорожская областьКрасный ЛиманГеннадий АлехинУкраина.руКупянскКупянское направлениекупянск новостиСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:542 февраля 2026 года, утренний эфир
11:40Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
11:05Макрон планирует свергнуть лидеров африканских стран - СВР
10:34До 18 часов в темноте: в домах Киева анонсировали экстремальные отключения света. Главное к этому часу
10:30Силовики предотвратили теракт в здании управления ФСБ в Крыму
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
09:58Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
09:51В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
09:4430 января 2026 года, вечерний эфир
08:35Последствия ночных ударов ВС РФ по Украине
08:12Главное за ночь 2 февраля
08:00Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского
07:50Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
07:00Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет
06:20Падение Великого Бурлука изменит всю ситуацию — полковник Алехин о ключевом узле обороны ВСУ
06:00Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области
05:50Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
05:40Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"
05:30Вакаров о предвыборных играх в Киеве: Зеленский переманивает ЛОМов, олигархи "выходят из тени"
Лента новостейМолния