https://ukraina.ru/20260202/1043132080.html

Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского

Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского - 02.02.2026 Украина.ру

Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского

Ян Собеский известен как "спаситель Европы", прославившийся в победоносной битве с турками под стенами Вены. Однако путь к власти был долгим и трудным. 2 февраля 1676 года он был наконец увенчан короной, хотя королём Польши его избрали ещё в мае 1674-го

2026-02-02T08:00

2026-02-02T08:00

2026-02-02T08:00

история

история

xvii век

польша

речь посполитая

турция

украина

богдан хмельницкий

краков

сейм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075081689_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_af9c443e2030980739e8ac2b7220d32e.jpg

Будущий король Польши Ян III Собеский принадлежал к шляхетскому роду средней знатности. Знаменитых предков его отец Якуб Собеский не имел, зато мать Яна была внучкой того самого Станислава Жолкевского, который в 1610 году захватил Московский Кремль и увёл в польский плен отрёкшегося царя Василия Шуйского.Возможно, благодаря родству с именитой фамилией Якуб Собеский добился выгодной должности — каштеляна Кракова, древней столицы Польши. При этом Собеские вообще славились умением вступать в брак с большой выгодой для себя. Например, сестра Яна Екатерина выходила замуж дважды, и оба раза за богатейших магнатов Польши: Владислава Заславского и Михаила Казимира Радзивилла.Ян получил хорошее образование. В 1640-1643 годах он вместе с братом Мареком учился в Коллегиуме Новодворского в Кракове, а в 1643-1646 годах — на философском факультете Краковской академии (ныне Ягеллонский университет в Кракове). Получив дипломы, братья на два года отправились в Западную Европу. Они объехали множество стран, постигая их военные и гражданские премудрости, а склонный к изучению языков Ян хорошо изучил французский, итальянский и немецкий.Вернулись домой братья в 1648 году, когда Польша была занята подавлением восстания казаков под руководством Богдана Хмельницкого. Юные Собеские вступили в войско, и их закружила эта странная война, зачастую не имевшая фронта и чётко обозначенного противника.В ранге полковника Ян Собеский принимал участие в битве под Берестечком, где был тяжело ранен в голову. А вот для брата Марека Собеского эта война закончилась трагически: в 1652 году в битве под Батогом он попал в плен к союзным Хмельницкому татарам и то ли был сразу казнён, то ли сгинул где-то на невольничьих рынках Крыма или Стамбула.В 1653 году Ян Собеский в ранге полковника хоругви реестровых казаков в ходе битвы с татарами под Жванцем, мотивированный личной местью, предпринял самовольную атаку на татарских парламентёров. От скандала его спас только один из командиров польского войска, Стефан Чарнецкий, который позже был воеводой русским и киевским. Ян пытался отыскать следы брата, отправившись весной 1654 года в составе польского посольства в Турцию. Он освоил татарский язык и объехал значительную часть страны, но безуспешно.В 1655 году началось шведское вторжение в Речь Посполитую, и страна разделилась на два лагеря. Часть шляхты во главе с литовским гетманом Яношем Радзивиллом поддерживала шведов, ища у них защиты от давления Москвы на литовские земли, а большая часть поляков яростно боролась с оккупантами. Несмотря на своё шведское происхождение, возглавлял сопротивление король Ян II Казимир Ваза.Ян Собеский поначалу поддерживал Радзивилла, но, когда шведы захватили Варшаву и Краков, он перешел на сторону польского короля. В мае 1656 года Ян Собеский получил от короля чин великого коронного хорунжего, а в конце июля того же года командовал татарским корпусом в битве под Варшавой. После окончания войны со шведами получил чин старосты стрыйского и командира полка иностранных наёмников.С 1660 года Ян Собеский принимает активное участие в войне с Россией, в частности в битвах под Любарем и Слободищами в октябре того года. 17 октября 1660-го Собеский был одним из четырёх королевских комиссаров, которые подписали с Юрием Хмельницким так называемый Слободищенский трактат — урезанную версию Гадячского договора 1658 года.Казаки обязывались отступить от союза с Москвой и не искать иных внешних покровителей, кроме Речи Посполитой, а также воевать вместе с Польшей против России и не нападать на Крым.В начале ноября 1663 года основные силы польской армии числом не менее 60 тысяч человек во главе с королем Яном Казимиром переправились через Днепр и начали наступление на Левобережную Украину. За все годы войны с Русским государством Речь Посполитая не собирала такой многочисленной и мощной военной машины, способной, как самонадеянно считали польские полководцы, без особого труда дойти до самой Москвы.Поход закончился провалом, хотя до генерального сражения так и не дошло. Позже командующего русскими войсками князя Черкасского даже обвиняли в нерешительности, упущенной победе и возможности захватить польского короля. Ян Собеский в этом походе прикрывал отступление польских войск.В 1665 году Ян женился, причём, согласно семейной традиции, чрезвычайно удачно.Его супругой стала Мария Казимира Луиза де Гранж д'Аркьен. Для 24-летней француженки, которая в Польшу приехала в пятилетнем возрасте в свите ставшей королевой Польши Марии-Луизы и получила на новой родине ласковое имя Марысенька, это был уже второй брак. Несмотря на юный возраст, она успела похоронить первого мужа — сандомирского и краковского воеводу Яна Замойского.Марысенька не только принесла новому супругу большое приданое, но и вовсю использовала свои обширные связи при польском и французском дворах для успешного продвижения его карьеры. Примечательно, что венчал пару апостольский нунций Антонию Пиньятелли, позже папа римский Иннокентий XII. Несмотря на то что ратная профессия мужа часто разлучала супругов, у них было 14 детей — из которых, правда, до зрелого возраста дожили только четверо.В начале 1667 года после длительных переговоров было подписано Андрусовское перемирие, прекратившее многолетнюю войну между Польшей и Россией.Согласно ему, Речь Посполитая официально уступала все земли Левобережной Украины, а Киев де-факто оставался под контролем Москвы. При этом Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское управление "на общую их службу от наступающих басурманских сил". Более сговорчивой польско-литовскую сторону сделали неудачи в борьбе с гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко и его турецко-татарскими покровителями.К тому времени благодаря протекции королевы Польши Ян Собеский стал польным коронным гетманом (заместителем главнокомандующего польской армией) — в мае 1666 года, а в октябре 1667-го добился победы в битве под Подгайцами над татарско-казацким войском Петра Дорошенко, который был вынужден признать верховенство Речи Посполитой.Амбициозная Марысенька, решившая стать архитектором карьеры супруга, надеялась, что этого успеха будет достаточно для избрания Собеского королём — после отречения от престола Яна II Казимира в сентябре 1668 года. Тем более что с февраля того года Ян Собеский был уже великим гетманом, то есть главнокомандующим. Однако польская шляхта под давлением императора Священной Римской империи предпочла в 1669-м избрать на престол князя Михаила Вишневецкого.К тому времени над Польшей опять нависла казацкая угроза.Гетман Правобережья Пётр Дорошенко, который с момента избрания в 1665-м пытался взять под контроль Левобережную Украину и постоянно воевал с Польшей, решил наконец "оформить отношения" со своими турецкими союзниками. 10-12 марта 1669 года старшинская рада, созванная Дорошенко в урочище Росава близ Корсуня, одобрила вассальную зависимость Правобережной Украины от Османской империи.Был заключен Корсунский договор, согласно которому султан Мехмед IV обязался помочь гетману Дорошенко, получившему титул "санджак-бея" (губернатора) Украины, отвоевать у Польши Волынь и Галицию, а у России — Левобережье. Лично для себя Дорошенко выговорил несменяемость себя в роли гетмана и передачу этого титула в наследство.По общей оценке историков, этот договор с Османской империей погубил дело Дорошенко в глазах народа.Значительная часть казаков от него ушла, вскоре гетманом Правобережья был избран уманский полковник Михаил Ханенко, признанный и Речью Посполитой. Помощь Турции на время отклонила беду от Дорошенко: турецкий посол отвёл крымские орды, вместе с Ханенко осадившие Дорошенко. Затем в помощь Дорошенко турки прислали буджакских татар, с которыми он на некоторое время отбил силы своих противников.В 1670-1671 годах на Правобережье продолжались незначительные, но регулярные стычки войск Ханенко (при поддержке поляков) и Дорошенко (при участии татар).Однако уже осенью 1671 года войско Речи Посполитой под командованием Яна Собеского стало отвоёвывать у Дорошенко занятые казаками и татарами города: Брацлав, Винницу, Могилёв-Подольский…В Варшаву была прислана султанская грамота, требовавшая, чтобы Речь Посполитая отказалась от западнорусских земель. А весной 1672 года султан Мехмед IV с громадной армией, подкреплённой крымскими татарами и казацкими отрядами Дорошенко, вторгся в Подольское воеводство и Галичину.Он принудил поляков к сдаче Каменца-Подольского, жители которого были частью уничтожены, частью захвачены в рабство, и осадил Львов. Речь Посполитая в октябре 1672 года была вынуждена заключить с султаном унизительный Бучацкий мир, по которому отказывалась от Правобережной Украины и обязалась выплачивать Турции ежегодно 22 тысячи злотых.Однако в апреле 1673-го Сейм Речи Посполитой отказался утвердить этот договор, и польско-турецкая война продолжилась.Два знаменательных события в истории Речи Посполитой выпали на 10 ноября 1673 года: в этот день умер король Михаил Вишневецкий, а Ян Собеский начал штурм Хотина, завершившийся громкой победой над турками.С начала ноября 1673-го ударная группировка турок под командованием Хусейна-паши сошлась с войском Собеского у стен крепости Хотин. Силы были примерно равны: 30 тысяч поляков против 35 тысяч турок. 10 ноября и всю следующую ночь поляки непрерывно то всерьез атаковали, то имитировали нападения на укрепленный лагерь турок.Издёрганные непрерывными тревогами, продрогшие под дождём со снегом османы не смогли дать отпор главному штурму утром 11 ноября. Они попытались укрыться за стенами Хотина, но к крепости их не подпустили польские уланы. Под бежавшими турками рухнул мост через Днестр. Догонявшие их поляки перерезали почти всю армию Хусейна-паши, уйти удалось лишь 4-5 тысячам турок.Деморализованный османский гарнизон Хотина капитулировал через два дня.Спасшиеся турки прозвали Собеского "Львом Лехистана", то есть "Польским львом", а в самой Речи Посполитой его называли "Хотинским львом". Хотя победа Собеского не вернула Польше территории, утраченные по Бучацкому миру, принц Карл Лотарингский (поддерживаемый Габсбургами) не получил на выборном Сейме в мае 1674 года достаточного числа голосов.А Ян Собеский на гребне военных успехов (и под звон французского золота) 21 мая 1674-го был избран королём Речи Посполитой. Ведь его успех на выборах был в значительной мере достигнут благодаря жене.Марысенька отправилась во Францию, ко двору Людовика XIV, который в то время был самым могущественным человеком Европы. В обмен на помощь, в том числе финансовую, необходимую для подкупа выборщиков на Сейме, она гарантировала заключение франко-польско-шведского союза, направленного против заклятых врагов французской короны — Габсбургов.Коронация Яна Собеского состоялась не сразу.Новый король решил, как пишут польские источники, "установить мир с Турцией", для чего предпринял поход на Подолье. Осенью 1674 года практически весь край был занят польско-литовскими войсками, а Каменец обложен. Однако внезапно великий гетман Литовский Михал Казимир Пац увёл литовское войско домой. Полякам пришлось отступить почти до самого Львова.В то же время новый гетман Левобережной Украины, Иван Самойлович, пользуясь тем, что Бучацкий договор освободил московское правительство от обязательств по Андрусовскому перемирию, вместе с воеводой Ромодановским переправился в 1674 году через Днепр. Правобережные полки почти полностью перешли на его сторону, на раде в Переяславе Ханенко сложил с себя гетманство, и Самойловича провозгласили гетманом обеих сторон Днепра.Дорошенко на эту раду не явился, когда же Самойлович и Ромодановский опять перешли через Днепр, то Дорошенко заперся в Чигирине и призвал на помощь турок.Собескому удалось отбросить турецко-татарские войска от Львова лишь в августе 1675-го.Поняв, что мир с турками на своих условиях установить не удастся, Ян Собеский решил наконец официально провести церемонию коронации.2 февраля 1676 года он в сопровождении свиты пышно въехал в Краков, где был коронован в королевском замке в Кракове под именем Яна III, вместе с ним была коронована и супруга Мария.Примечательно, что за несколько дней до приезда нового короля был опубликован анонимный панегирик — "Польская муза на въезд Яна III в Краков", автором которой считается поэт Вацлав Потоцкий, одна из звёзд польского барокко. Хотя основная часть творения была посвящена восхвалению монарха, были там и слова типа "неверная Россия", "дурная Москва" и "упрямый москвитянин", которые аукнутся королю в будущем.Летом 1676 года турки и татары опять перешли Днестр, но после нескольких недель битвы под селом Журавное (Львовская область) между Турцией и Речью Посполитой было подписано перемирие.Журавенский мир от 17 октября 1676-го несколько смягчал условия Бучачского мира 1672 года, отменив требование выплаты Речью Посполитой ежегодной дани (хараджа) Османской империи. Польша уступала османам Подолию, а Правобережная Украина — за исключением Белоцерковского и Паволочского округов — переходила под власть турецкого вассала, гетмана Петра Дорошенко, таким образом превращаясь в османский протекторат.Между тем население Правобережья, разоряемое крымскими татарами и турками, на протяжении последних лет массово переходило на Левобережье, и край, подчинённый Дорошенко, день ото дня пустел. При этом сам Дорошенко на момент подписания Журавенского мира реальной властью уже не обладал: 19 сентября 1676 года он сдал Чигирин войскам Самойловича и Ромодановского, был отправлен в Москву и на берега Днепра больше вернулся, перейдя на службу к русскому царю.Как пишут польские историки, вследствие подписания Журавенского мира Ян Собеский был вынужден проводить "вредную для Польши политику сближения с Россией против Турции". При этом авторов абсолютно не смущает, что зачастую в том же абзаце сказано: мол, благодаря этому Польша семь лет не вела войн.

https://ukraina.ru/20240814/1031913440.html

https://ukraina.ru/20251104/1038597751.html

https://ukraina.ru/20220816/1037703300.html

https://ukraina.ru/20241219/1030035137.html

https://ukraina.ru/20221018/1039847965.html

https://ukraina.ru/20250805/1056389651.html

https://ukraina.ru/20240626/1055849302.html

https://ukraina.ru/20250505/voevoda-kievskiy-adam-kisel-udovletvorenie-russkogo-naroda-bez-zatrudneniya-del-rechi-pospolitoy--1062936477.html

польша

речь посполитая

турция

украина

краков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, xvii век, польша, речь посполитая, турция, украина, богдан хмельницкий, краков, сейм