Бавырин ответил, станет ли Америка рисковать ядерным оружием за Украину

В случае военного поражения Украины США не станут эскалировать конфликт до ядерного уровня, поскольку для Вашингтона украинская война остается выгодным геополитическим проектом. Вашингтон уже достиг своих целей, ослабив и Россию, и Европу, и теперь может безболезненно дистанцироваться от провала Киева

2025-09-28T05:35

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.Эксперт пояснил, что американские энергетические и оборонные компании получили сверхприбыли, а главная цель — разрушение экономической кооперации России и Европы — достигнута. По его словам, президент США Дональд Трамп не считает этот конфликт своим и не видит причин для крайних мер.Политолог подчеркнул, что Вашингтон остался в выигрыше, перераспределив финансовые потоки."Повторюсь, бизнес с европейцами идет хорошо. Главными лоббистами войны со стороны США кто были? Энергетика и оборонка. В оборонке торговля идет, в энергетике идут сверхприбыли от Европы. То, что США раньше тратили на Украину миллиарды, так или иначе окупилось. Просто по разным карманам распихали", — отметил он.Бавырин резюмировал, что основным проигравшим в этой ситуации стала Европа, попавшая в зависимость от американских интересов."Для США украинский конфликт – это выгодная история. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше", — заключил эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.

