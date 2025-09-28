Бавырин ответил, станет ли Америка рисковать ядерным оружием за Украину
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В случае военного поражения Украины США не станут эскалировать конфликт до ядерного уровня, поскольку для Вашингтона украинская война остается выгодным геополитическим проектом. Вашингтон уже достиг своих целей, ослабив и Россию, и Европу, и теперь может безболезненно дистанцироваться от провала Киева
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.
Эксперт пояснил, что американские энергетические и оборонные компании получили сверхприбыли, а главная цель — разрушение экономической кооперации России и Европы — достигнута. По его словам, президент США Дональд Трамп не считает этот конфликт своим и не видит причин для крайних мер.
"Не будет. Зачем ей махать ядерным оружием? Мы не знаем, когда война закончится, но у Трампа пока еще нет ощущения, что это его конфликт. И если не будет Украины, США это как-то переживут. Они же не корову проигрывают", — заявил Бавырин.
Политолог подчеркнул, что Вашингтон остался в выигрыше, перераспределив финансовые потоки.
"Повторюсь, бизнес с европейцами идет хорошо. Главными лоббистами войны со стороны США кто были? Энергетика и оборонка. В оборонке торговля идет, в энергетике идут сверхприбыли от Европы. То, что США раньше тратили на Украину миллиарды, так или иначе окупилось. Просто по разным карманам распихали", — отметил он.
Бавырин резюмировал, что основным проигравшим в этой ситуации стала Европа, попавшая в зависимость от американских интересов.
"Для США украинский конфликт – это выгодная история. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше", — заключил эксперт.
26 сентября, 15:15От угроз к капитуляции: Зеленский признал невозможность военного решения конфликтаВладимир Зеленский заявил о готовности украинских сил наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России в ответ на возможные массированные атаки на электросеть Украины. Об этом 26 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на