Их борьба: как на Украине использовали порноактрис для военной пропаганды, и что из этого вышло

На Украине ширится борьба с порнографией, которую украинские правоохранители трактуют максимально широко

2025-09-27T12:13

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069190150_0:420:1536:1284_1920x0_80_0_0_fb79c20d2a41944c77332951a3258863.jpg

На прошлой неделе украинское издание "Мост" сообщило о странной победе на тендере в подконтрольной Украине части Херсонской области. Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации (ХОГА) закупил свыше 317 тыс. квадратных метров антидроновых сетей за 6,3 млн грн (около 12,75 млн руб. — ред.) у предпринимательницы из Луцка Наталии Борщевич.Примечательно, что, по данным украинского портала YouControl, продавать стройматериалы Борщевич решила чуть меньше двух месяцев назад: как ФОП (физическое лицо-предприниматель, аналог российского ИП — ред.), Борщевич зарегистрировалась лишь в конце июля.После заключения договора с департаментом ХОГА Борщевич зарегистрировала на себя самосвал ЗИЛ-ММЗ 1991 года выпуска. Приобрела она его, чтобы транспортировать сети из Луцка в Херсон.Но журналисты выяснили и кое-что другое. Как утверждало издание "Мост", в 2020 году в отношении Борщевич открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины — производство и распространение порнографии. Согласно тексту решения Луцкого городского районного суда, в августе 2020 года Борщевич, общаясь в видеочате с мужчиной, "оголилась и крупным планом на веб-камеру демонстрировала свои половые органы, касаясь их при помощи рук и других предметов".После того как производство открыли, Борщевич заключила соглашение о признании вины. Однако потом она попросила суд отказать в заключении сделки, т. к. на момент заключения не понимала ни её смысла, ни её последствий.С апреля 2022 года обновлений по этому делу не было. И у этого, вполне вероятно, есть особая причина.ТеронлифансВ марте 2022 года, когда ВС РФ подходили к Киеву, украинка Анастасия Кучменко сидела в Киеве и держала связь с подругой — белоруской Настасьей Наско, которая в то время отдыхала в Хорватии. Наско же искала транспорт, чтобы вывезти подругу."У меня довольно большая аудитория в Twitter. Поэтому, когда я написала пост и в шутку добавила, что скину нюдс (обнажённое фото — ред.) тому, кто найдёт транспорт для моей подруги, его нашли за 5 минут. Я, как человек слова, закинула своё фото. Но на следующее утро в личных сообщениях было бесконечное количество обращений от подписчиков. Они писали, что готовы скинуть мне денег для эмиграции в обмен на личные фото. Потребности в финансовой помощи у меня не было, поэтому попросила сбрасывать деньги на ВСУ", — рассказывала в апреле 2022 года в интервью "Украинской правде" Наско.Тогда подруги пошутили, что это как объединение Теробороны и сервиса OnlyFans. В итоге родилось название "Теронлифанс". За первые несколько дней, когда тёзки рассылали свои фото за пожертвования для украинской армии, они собрали около 200 тыс. грн (около 400 тыс. руб. — ред.)."Мы не просто обсуждали, а подталкивали друг друга к реализации Теронлифанс. Сошлись на том, что стоит попробовать. Если будет полезно — будем рады. 8 марта я нарисовала логотипчик, Настя сделала текст. Так и запустились", — вспоминала Кучменко.Примечательно, что в проекте принимали участие не только женщины, но и молодые мужчины."Я был проактивным и до войны. Когда же она началась — искал, где могу быть эффективным. Начиная от сборов нужных вещей и плетения сетей до поиска материалов для „Бандера смузи“ („коктейля Молотова“ — ред.). Когда попал на девчат из Теронлифанс, то подумал, что тоже хочу попытаться. У меня были красивые фото, которые делал для девушки, но, получается, для помощи ВСУ, ведь это единственный формат помощи, который сейчас могу предоставить нашей армии", — рассказывал "Украинской правде" молодой украинец по имени Андрей.По его словам, первый чек был на 1 тыс. грн (около 2 тыс. руб. — ред.). Притом пожертвование было от парня."Здесь нет ничего такого: парням также нравятся эстетические красивые фотографии, так же, как девушкам нравятся женские", — отмечал Андрей.На момент выхода этого интервью — в апреле 2022 года — количество девушек в проекте было 20, парней — 7.В июне того же года пропорция соотношения поменялась. Девушек было уже 35, а вот парней осталось всего трое.При этом проект поддерживали украинские СМИ. Девушки стали героинями публикаций прессы. И у основательниц проекта, и у остальных участниц брали интервью. По сути, их ставили в пример молодым девушкам.С лёгкой руки участников проекта в украинском языке популяризировалось слово "хтивка" (чит. "хт̀ывка", от хтивий — похотливый — ред.) как замена для используемого, в т. ч. в Рунете, англицизма "нюдс".К делу спасения украинской армии подключилась и "тяжёлая артиллерия": популярная на Западе порноактриса Джозефина Джексон — под этим псевдонимом работает уроженка Золочева Юлия Сенюк — стала собирать деньги для украинских военных. Она стала лицом проекта "Титановые", обеспечивающего раненых украинских военных бионическими протезами. Также Сенюк принимала участие в реабилитации этих военных."Боролась" Сенюк и в своей профессиональной сфере. Так, она выложила фото с популярным порноактёром Стивеном Вульфом, более известным как Джонни Синс (известен также как "Лысый из Браззерс"). На последнем была футболка с украинским гербом.Позднее Синс оправдывался, что не знал, что на предмете одежды изображён украинский герб. По его словам, о происходящем на Украине у него "поверхностное представление", а футболку он надел, т. к. просила коллега.На этом "борьба" Сенюк не закончилась."У меня категорически „нет“. Вообще, я никогда не снималась с русскими мужчинами (порноактёрами из России — ред.) и вообще у меня категорическое „нет“ к ним. Возможно, это очень жёстко будет: я не хочу, чтобы меня е**л русский, понимаете? Поэтому это категорическое „нет“ в этом плане", — рассказывала она в 2024 году.Что же до актрис из России, то у Сенюк такие съёмки были, но в тех сценах она выступала в активной роли."Кажется, грех не воспользоваться таким моментом", — делилась она.Но прошёл год с лишним, и Сенюк решила окончательно покинуть Украину.Отблагодарили так отблагодарилиВ сентябре этого года украинские СМИ запестрели заголовками: популярная порноактриса покинула Украину. Масс-медиа распространили ответ Сенюк одному из подписчиков в Х."Нет человека на территории Украины. Я, когда увидела, какой трешак начал твориться с теми обысками у девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но „заплатила СБУ“ звучит куда смешнее", — реагировала Сенюк на обвинения в том, что её "крышует" украинская спецслужба.По её словам, из-за этого она не может стабильно поддерживать проект "Титановые", т. к. для этого нужно присутствовать на Украине.Когда новость завирусилась, Сенюк пришлось выступить с пояснениями."Я не выехала, а переехала, как и большинство — это существенная разница. Приезжать на Украину я могу когда угодно, но жить там больше не буду. Решение переехать было принято уже давно из собственных соображений о безопасности на фоне массовых обысков у девушек. Я не знаю девушек — это просто доступная информация в интернете/новостях", — писала Сенюк 22 сентября.Она указала, что переехала пять месяцев назад, но не объявляла об этом."Если вы только проснулись, то я напомню: штрафование и преследование девушек начались уже давно, но массово это началось с 2024 года и дошло до абсурда, где штрафуют за наличие обнажённого фото у вас в телефоне, а не за изготовление порно — в этом также существенная разница, ведь под риском каждый из вас, а не только „проститутки интернетные“", — подчеркнула порноактриса и волонтёр.Сенюк указала, что как физлицо платит налоги — 22% — и не хочет, чтобы за её деньги творился этот произвол."Поддержка „Титановых“ и не только — это не про донаты, а про физическое участие в разного рода мероприятиях/активностях/сборах и т. д. Потому что таким образом я распространяю информацию, присоединяясь, снимаясь и выставляя всё это на публику. Будете ли вы обращать внимание на протезы, если там не будет меня? Сомневаюсь... И это единственное, что меня волнует и на что повлиял мой переезд", — подчеркнула Сенюк.Эта фраза разозлила некоторых её подписчиков: мол, украинское общество и без порноактрисы не забывает о тех военных, которым нужны протезы.Но за волной хейта в адрес Сенюк никуда не делась та проблема, о которой она говорила.И это при том, что всего несколько лет назад — весной 2022 года — украинские СМИ, в т. ч. связанные с государством, всячески поддерживали проекты вроде "Теронлифанс". Да и о таких актрисах, как Сенюк, отзывались положительно, чуть ли не ставя их в пример: вот, мол, как люди помогают украинскому войску.Сейчас же, когда страна из-за боевых действий переживает экономический кризис, и многие украинки встают перед выбором: голод или сомнительный заработок, украинские силовики не упускают возможности либо улучшить показатели "борьбы с преступностью", либо взять несчастных девушек "под опеку".Читайте также: Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги

