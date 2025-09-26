https://ukraina.ru/20250926/bavyrin-vstrechi-na-troikh-ne-budet-zelenskomu-pridetsya-podpisat-sdelku-1069163489.html

Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку

Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку - 26.09.2025 Украина.ру

Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку

Трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского не планируется, так как Россия четко обозначила условие: украинская сторона должна заранее согласиться на компромиссное предложение. Текущая пауза в переговорах означает, что урегулирование возможно только после признания Киевом существующих военно-политических реалий

2025-09-26T05:35

2025-09-26T05:35

2025-09-26T05:35

новости

россия

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_0:0:1110:624_1920x0_80_0_0_0b7d51550c45de96209cdde8ec7aefba.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.Эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому "придется подписать сделку", расценив его как намерение Вашингтона оказать давление на Киев. По словам Бавырина, Россия прислушивается к пожеланию Трампа о мире, но лишь в тех рамках, которые ей ничего не стоят.Политолог подчеркнул, что ситуация далека от театральных дебатов, на которые, по его мнению, рассчитывает украинский лидер."Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", — отметил он.Бавырин описал вероятный сценарий развития событий, связав его с последними заявлениями Трампа.“Ему хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование”, — пояснил эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250925/1069159989.html

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский