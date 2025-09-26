Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку - 26.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250926/bavyrin-vstrechi-na-troikh-ne-budet-zelenskomu-pridetsya-podpisat-sdelku-1069163489.html
Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку
Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку - 26.09.2025 Украина.ру
Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку
Трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского не планируется, так как Россия четко обозначила условие: украинская сторона должна заранее согласиться на компромиссное предложение. Текущая пауза в переговорах означает, что урегулирование возможно только после признания Киевом существующих военно-политических реалий
2025-09-26T05:35
2025-09-26T05:35
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
трамп и зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_0:0:1110:624_1920x0_80_0_0_0b7d51550c45de96209cdde8ec7aefba.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.Эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому "придется подписать сделку", расценив его как намерение Вашингтона оказать давление на Киев. По словам Бавырина, Россия прислушивается к пожеланию Трампа о мире, но лишь в тех рамках, которые ей ничего не стоят.Политолог подчеркнул, что ситуация далека от театральных дебатов, на которые, по его мнению, рассчитывает украинский лидер."Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", — отметил он.Бавырин описал вероятный сценарий развития событий, связав его с последними заявлениями Трампа.“Ему хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование”, — пояснил эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250925/1069159989.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_5ddf8a05de23f4916275a0b6ac8ab525.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский

Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку

05:35 26.09.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского не планируется, так как Россия четко обозначила условие: украинская сторона должна заранее согласиться на компромиссное предложение. Текущая пауза в переговорах означает, что урегулирование возможно только после признания Киевом существующих военно-политических реалий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.
Эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому "придется подписать сделку", расценив его как намерение Вашингтона оказать давление на Киев. По словам Бавырина, Россия прислушивается к пожеланию Трампа о мире, но лишь в тех рамках, которые ей ничего не стоят.
"Ее и не будет. Россия четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?" — заявил Бавырин.
Политолог подчеркнул, что ситуация далека от театральных дебатов, на которые, по его мнению, рассчитывает украинский лидер.
"Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", — отметил он.
Бавырин описал вероятный сценарий развития событий, связав его с последними заявлениями Трампа.
“Ему хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование”, — пояснил эксперт.
Медведев ответил на угрозы Зеленского ударить по Кремлю - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Вчера, 14:31
"Уроду нужно знать": Медведев ответил на угрозы Зеленского ударить по КремлюЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на угрозы Владимира Зеленского нанести удар по Кремлю. В своем заявлении российский политик предупредил украинского лидера о возможных последствиях таких действий. Об этом 25 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампТрамп и Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально
06:05Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг
05:35Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку
05:22Министерство обороны РФ зафиксировало стратегический успех
05:05Дробницкий: Европа пакостит Израилю в борьбе за последние "железки"
04:41Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться
04:35По образцу "Хаймарса": эксперт назвал главный вектор развития артиллерии ВС РФ
04:33Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника
04:25ВС РФ продолжают ночную работу на Украине. Сводка ударов на 4:00
04:15"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура
04:00"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы
03:51Экс-премьеру Британии подыскали "хлебную" должность... в Газе
03:33На Западе прокомментировали "жёсткую риторику" Трампа в адрес России
03:01Опасность БПЛА в районе Новороссийска и в Адыгее. Обновлённая сводка угроз по регионам на 2:45
02:17Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края — губернатор
02:05Краснодар, Крымский мост и другие регионы. Сводка опасности атак БПЛА на 2:00
01:24Польские паны "точат сабли", Пентагон собирает генералов, Саркози сажают. Итоги дня от канала Украина.ру
00:55Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда
00:40Жителей Украины попросили оценить перспективы своей страны
23:56Российские десантники развивают успех на Северском направлении
Лента новостейМолния