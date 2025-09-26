Бавырин: Встречи на троих не будет, Зеленскому придется подписать сделку
Трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского не планируется, так как Россия четко обозначила условие: украинская сторона должна заранее согласиться на компромиссное предложение. Текущая пауза в переговорах означает, что урегулирование возможно только после признания Киевом существующих военно-политических реалий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.
Эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому "придется подписать сделку", расценив его как намерение Вашингтона оказать давление на Киев. По словам Бавырина, Россия прислушивается к пожеланию Трампа о мире, но лишь в тех рамках, которые ей ничего не стоят.
"Ее и не будет. Россия четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?" — заявил Бавырин.
Политолог подчеркнул, что ситуация далека от театральных дебатов, на которые, по его мнению, рассчитывает украинский лидер.
"Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", — отметил он.
Бавырин описал вероятный сценарий развития событий, связав его с последними заявлениями Трампа.
“Ему хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование”, — пояснил эксперт.
