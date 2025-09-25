https://ukraina.ru/20250925/polsha-khochet-stat-vladychitsey-morskoyu-na-baltike-no-poka-plettsya-v-khvoste-germanii-1069135717.html

Польша хочет стать "владычицей морскою" на Балтике, но пока плетётся в хвосте Германии

25.09.2025

Польша хочет стать "владычицей морскою" на Балтике, но пока плетётся в хвосте Германии

В Польше объявили о начале создания нового командования в структуре ВМФ страны, которое в перспективе станет региональным военно-морским командованием НАТО, и о закупке нескольких подводных лодок у Германии.

"Польша предпринимает важный шаг к укреплению своей роли в Балтийском регионе. Польские военно-морские силы (Polish Maritime Force, POLMARFOR) – это новое региональное военно-морское командование, которое будет создано в Польше и в 2028 году возьмёт на себя ответственность за управление морскими операциями НАТО в Балтийском море", – сообщила 24 сентября пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Польши. Штаб POLMARFOR будет дислоцироваться в польском порту Гдыня.О создание нового командования было объявлено в контексте масштабной серии учений стран НАТО Iron Defender 2025 ("Железный защитник 2025"). В рамках этих учений Польша совместно со Швецией участвует в учениях Gotland Sentry 2025 ("Готландский часовой 2025") типа Short Notice Exercises – "Упражнения в короткие сроки", то есть внезапные учения, проверяющие боеготовность, мобильность и скорость реагирования войск."Эти учения имеют не только практическое, но и символическое значение: они показывают, что Польша и Швеция, ключевые страны для безопасности центральной части Балтийского моря, готовы к сотрудничеству в рамках структур НАТО", – пишет польский портал Gazeta morska."С октября 2024 года Польша вместе с Германией и Швецией совместно командует операциями в Балтийском регионе на базе регионального командования Command Task Force Baltic (CTF Baltic) в Ростоке. POLMARFOR станет следующим шагом в построении регионального морского сотрудничества, укреплении безопасности и обороноспособности союзников в этом стратегически важном морском районе", – подчеркнули в Генштабе Польши.Прошлой осенью вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что три страны – Германия, Польша и Швеция – будут поочередно командовать учениями союзников в Балтийском море. "CTF Baltic, которое принимает на себя командование силами НАТО в Балтийском море, было создано на базе оперативного штаба ВМС Германии (DEU MARFOR) в Ростоке после добавления национальных подразделений из Польши и Швеции", – уточнили тогда в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.Польша отправила в Росток военных моряков из Центра морских операций – Командования морского компонента в Гдыне, подчиняющегося Оперативному командованию Вооруженных сил Польши, а также подразделения из Генерального командования Вооруженных сил Польши. Польский контр-адмирал Пётр Неч, бывший эксперт американского Центра Маршалла, был назначен заместителем командующего CTF Baltic, и будет исполнять эти обязанности до конца 2026 года. После этого польский офицер станет начальником штаба CTF Baltic на следующие два года, а в 2028 году Польша получит высшую командную должность, и CTF Baltic будет действовать уже на базе будущего POLMARFOR.До 2028 года POLMARFOR будет развиваться поэтапно, с последующим добавлением подразделений союзников и отработкой процедур в ходе последующих учений НАТО. Этот процесс потребует как инвестиций в инфраструктуру, о которых в Варшаве пока предпочитают не вспоминать, так и повышения квалификации командно-штабного состава ВМФ Польши."В долгосрочной перспективе Польша может стать центром морского присутствия НАТО в регионе. На территории Польши будут размещены структуры, имеющие решающее значение для безопасности всего восточного фланга НАТО. Это означает не только укрепление безопасности, но и развитие национальной оборонной и морской промышленности, которая будет поддерживать деятельность командования и операции союзников", – надеются в Генштабе Польши.Надежды не безосновательные, поскольку не далее как 9 сентября Еврокомиссия сообщила, что Польша получит из Фонда кредитования вооружений Евросоюза более 43 млрд евро, то есть наибольшую долю (всего объём фонда – 150 млрд евро). Часть из этих средств будет потрачена на масштабную модернизацию ВМФ Польши, который на протяжении более трёх десятков лет попросту вырабатывал ресурс, полученный ещё во времена Польской народной республики.Ещё в августе этого года Gazeta morska сообщала о нескольких программах модернизации польского военно-морского флота. В частности, программа "Мечник" предполагает строительство трёх многоцелевых фрегатов на базе британского проекта Arrowhead 140. Их строительство ведётся на верфи PGZ Stocznia Wojenna в сотрудничестве с зарубежными партнёрами. Первый корабль, "Вихрь", уже находится на продвинутой стадии, следующие два – "Буря" и "Ураган" – будут достроены примерно с двухлетним интервалом.Программа "Корморан II" предполагает строительство шести современных минных тральщиков с немагнитным корпусом и интегрированным необитаемым подводным аппаратом. Первые три корабля из этой серии уже находятся в строю и успешно участвуют в национальных и международных учениях.Строительство двух новых судов радиоэлектронной разведки по программе "Дельфин" является ответом на растущую важность ведения боевых действий в электромагнитном спектре. Эти корабли – Jerzy Różycki и Henryk Zygalski – будут использоваться для обнаружения, анализа и подавления электромагнитного излучения противника. Первое судно было спущено на воду в июле 2025 года и в настоящее время проходит достройку.Новое судно, являющееся частью программы "Снабжение", призвано заменить устаревший танкер Bałtyk, который служит в ВМФ Польши с 1980-х годов. Судно будет выполнять функции танкера-заправщика и судна снабжения, а также обеспечит дозаправку и перевалку грузов в море в соответствии с требованиями НАТО.Проект "Спасатель" предусматривает строительство первого в истории ВМФ Польши специализированного подводного спасательного судна. Судно длиной 96 метров и водоизмещением около 6500 тонн будет предназначено для эвакуации экипажей аварийных подводных лодок и проведения подводных работ на объектах критической инфраструктуры. Резку металла для него планируется начать в декабре 2025 года, а спуск на воду – в 2027 году.Вот только подводная лодка в составе ВМФ Польши всего одна – "Орёл", спущенная на воду в 1985 года на верфи "Красное Сормово" в Горьком. Это дизель-электрическая лодка проекта 877 "Палтус", который часто называют "Варшавянка", так как первоначально предполагалось оснащение ими ВМС стран Организации Варшавского договора. С 2013 года "Орёл" практически постоянно находится на ремонте, в 2017-м на пришвартованной в порту лодке вспыхнул пожар. Только в марте 2024 года ВМФ объявил, что лодка "восстановлена до состояния безопасного погружения", и её намерены вернуть в строй. Однако фактически "Орёл" выполняет функции учебного судна.Хотя на протяжении более чем 30 лет различные правительства Польши обсуждали программу "Касатка", предполагающую приобретение новых подводных лодок, до недавнего времени она находилась на стадии анализа и переговоров с потенциальными поставщиками. Предложения о поставке современных лодок поступили от верфей Испании, Южной Кореи, Германии, Швеции и Франции. Некоторые из них предусматривали трансфер технологий и участие польских заводов в строительстве, но с окончательным решением в Варшаве медлили.Лишь 16 сентября 2025 года (то есть через неделю после решения Еврокомиссии о выделении Варшаве 43 млрд евро на оружие) премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство в ближайшие дни примет резолюцию о закупке подводных лодок в рамках программы "Касатка", что позволит приобрести первые лодки уже в этом году. По словам Туска, польские власти уже рассмотрели заявки и в настоящее время принимают решение, кто выступит партнером программы.А 24 сентября Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша "близка к решению о покупке новых подводных лодок за рубежом для защиты от российской агрессии". По его словам, Варшава получила шесть предложений, в том числе совместное от Германии и Норвегии. По информации немецкого телеканала N-tv, фаворитом является подводная лодка U212 CD с воздухонезависимыми энергетическими установками (AIP), производимая компанией Thyssenkrupp Marine Systems в Киле, которую уже заказали немецкие и норвежские ВМС. Однако официально о победе немецкой фирмы пока не объявлено. Косиняк-Камыш, открывая в Варшаве конференцию "Возможности ВМФ Польши и защита критической инфраструктуры на Балтике. Безопасность в эпоху конвенциональных и гибридных угроз", лишь сообщил, что контракт на закупку подводных лодок будет заключён на межправительственном уровне, а детальный график уже подготовлен совместно с Агентством по вооружениям.

польша

германия

швеция

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

