Тонкий лед третьей мировой войны

Тонкий лед третьей мировой войны

Странные вещи происходят в Европе. То тут, то там над европейскими городами замечают таинственные беспилотники, из-за которых поднимается большой переполох. Похоже, что кому-то очень захотелось посмотреть на реакцию стран НАТО на такие инциденты

Исчезнувшие дроныВечер понедельника, 22 сентября, не предвещал сотрудникам аэропорта в Осло ничего необычного, вплоть до того момента, когда работу воздушной гавани экстренно не поставили на стоп. Всему виной некие БПЛА, которые заметили в небе над Норвегией.Сообщается, что ЧП произошло прямо над исторической крепостью Акерсхус в норвежской столице, где ныне, помимо музеев, располагаются штаб армии страны и министерство обороны. Дроны якобы заметили сами военные, которые и подняли тревогу.Деталей о происшествии не так много, известно, что беспилотники не были сбиты, а по горячим следам были задержаны двое граждан Сингапура, каким образом они причастны к этому инциденту, не уточняется.В тот же вечер похожим образом развивалась ситуация в Дании. Здесь также заметили дроны над военными объектами. Самый загруженный в Скандинавии аэропорт Копенгагена остановил свою работу на четыре часа, примерно 50 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.Журналисты запечатлели сотрудников правоохранительных органов, которые напряженно всматриваются в ночное небо.На данный момент остается вопрос, а были ли вообще какие-либо дроны в тот вечер в небе над Данией и Норвегией, потому что никаких фото или видео, подтверждающих это, в сети пока нет.Беспилотники над ПольшейЗа пару недель до этих инцидентов что-то похожее, но в других масштабах, произошло в Польше. В ночь на 10 сентября власти страны заявили, что около двух десятков дронов пересекли воздушное пространство страны, несколько из них были сбиты. Обломки их продолжают находить до сих пор.Практически сразу же было объявлено, что в небе над Польшей побывали российские БПЛА "Гербера", который не несут боезаряда и используются для вскрытия и истощения ПВО противника.Минобороны РФ пояснило, что такие дроны не могли достичь польской границы, так как дальность их применения не превышает 700 км.Из-за инцидента Варшава созывала заседание Совбеза ООН, а также запустила применение четвертой статьи НАТО, которая предполагает консультации стран при возникновении какой-либо угрозы. Кроме того, Альянс начал операцию "Восточный страж", которая призвана усилить безопасность этого фланга НАТО.Еще один инцидент, связанный с БПЛА, произошел в Польше пять дней спустя. Над правительственным кварталом в Варшаве, включая резиденцию президента страны во дворце Бельведер обнаружили неизвестный беспилотник.Отмечалось, что он не представлял угрозы и после вмешательства спецслужб аппарат приземлился в аварийном режиме. После этого правоохранительные органы отчитались о задержании 21-летнего украинца и 17-летней гражданки Белоруссии, в их квартирах прошли обыски.Естественно, на фоне еще не утихнувшей истерии из-за "атаки" дронов 10 сентября, первой версией случившегося стал шпионаж. Со временем, однако, правоохранители стали склоняться к тому, что пролет беспилотника над правительственным кварталом – случайность.Отмечается, что все запрещенные к запуску БПЛА территории были обозначены, а задержанные могли всего лишь снимать видео в парке Лазенки. На сегодняшний день им инкриминируют нарушение закона об авиации.К этому перечню воздушных инцидентов в Европе можно добавить якобы имевший место заход в воздушное пространство Эстонии трех российских истребителей МиГ-31 утром 19 сентября. Министерство обороны России эти обвинения опровергло, а в Кремле слова эстонских властей назвали "пустыми" и "безосновательными".На этом фоне глава МИД Польши Радослав Сикорский озвучил предупреждение в адрес РФ – если российский самолет или ракета окажутся в польском воздушном пространстве, то они будут сбиты.Зачем им все это нужноБыли или нет дроны над Данией и Норвегией, кто бы и откуда не запускал БПЛА над Польшей, все эти события - звенья одной цепи. Авторы этих провокаций могут преследовать сразу несколько целей.Первая из них лежит на поверхности – постоянные мантры о "российской угрозе" нуждаются хоть в каком-то обосновании и наглядном подтверждении, поэтому загадочные беспилотники, которые летают над Европой, пусть и примитивная, рассчитанная на обывателя, но все же картинка, которая так необходима.Запуск дронов или имитация такого запуска также может служить предлогом для ужесточения тех или иных правил и законов в европейских странах, например, об использовании БПЛА гражданскими лицами.Еще одна простая причина всех этих ЧП – банальное выбивание из союзников средств на усиление собственных армий, поставок дополнительных средств ПВО, либо же проверка, как противовоздушная оборона стран Североатлантического альянса среагирует на такие угрозы.Но у всего этого может быть и более глубинная подоплека, а именно попытка втянуть третьи страны в полноценный конфликт с Россией, то есть перевод противостояния в полноценную мировую войну. Это наиболее опасный сценарий.Пока очевидно, что одних залетных дронов для полноценной эскалации недостаточно, но если рассматривать события в Польше и Скандинавии как своеобразную пробу пера, то это значит, что в обозримом будущем можно ждать более кровавых и масштабных провокаций.Подробнее об инциденте с БПЛА в Польше - в материале издания Украина.ру "Не в бой, а на убой". Кто шлет дроны в Польшу и почему полякам не хочется участвовать в этой игре.

