Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет - 25.09.2025
Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет
Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет - 25.09.2025 Украина.ру
Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет
Трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины не будет, РФ четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-09-25T05:15
2025-09-25T05:15
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Владимир Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?"Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", - сказал Бавырин.Дональду Трампу хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование, резюмировал он.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет

05:15 25.09.2025
 
Трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины не будет, РФ четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Владимир Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?
"Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", - сказал Бавырин.
Дональду Трампу хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование, резюмировал он.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния