Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет

Трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины не будет, РФ четко сказала, что ее надо подготовить и что нужно проработать все вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Что такое проработка вопросов? Есть некое компромиссное предложение, Владимир Зеленский должен на него согласиться. Если соглашается – встречаемся и обсуждаем конкретику. Если не соглашается – зачем встречаться?"Да, Зеленский рассчитывает, что на этом конкурсе капитанов КВН он красиво рванет рубаху и всех переспорит. Но это вопрос не в том, кто кого переспорит. Это вопрос признания нынешних военно-политических реалий. Украина проигрывает. Хотите проигрывать дальше – продолжайте в том же духе", - сказал Бавырин.Дональду Трампу хочется, чтобы мир уже был в этом году. Мы к этим пожеланиям в рамках восстановления российско-американских отношений прислушиваемся. Если нам это ничего не стоит, зачем с хорошим человеком ссориться? Давайте делать вид, что у нас идет политическое урегулирование, резюмировал он.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

