https://ukraina.ru/20250925/ekspert-obyasnil-skolko-esche-budet-ostavatsya-podveshennoy-situatsiya-s-ukrainoy-1069104864.html

Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной

Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной - 25.09.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной

В вопросе Украины все упирается в Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2025-09-25T05:45

2025-09-25T05:45

2025-09-25T05:45

новости

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg

Что касается Украины, то все упирается в Зеленского и продолжается так, как оно и было, рассказал эксперт.Что касается США, то с этой страной должен быть нормальный диалог, чтобы мы каждые три месяца вероятность ядерной войны не обсуждали. Какое-то восстановление отношений неизбежно. Пока в этом плане все идет хорошо, резюмировал он.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, сво