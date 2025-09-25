https://ukraina.ru/20250925/ekspert-obyasnil-skolko-esche-budet-ostavatsya-podveshennoy-situatsiya-s-ukrainoy-1069104864.html
Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной
Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной - 25.09.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной
В вопросе Украины все упирается в Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-09-25T05:45
2025-09-25T05:45
2025-09-25T05:45
новости
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
Что касается Украины, то все упирается в Зеленского и продолжается так, как оно и было, рассказал эксперт.Что касается США, то с этой страной должен быть нормальный диалог, чтобы мы каждые три месяца вероятность ядерной войны не обсуждали. Какое-то восстановление отношений неизбежно. Пока в этом плане все идет хорошо, резюмировал он.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, сво
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, СВО
Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной
В вопросе Украины все упирается в Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Что касается Украины, то все упирается в Зеленского и продолжается так, как оно и было, рассказал эксперт.
"То, что освободим военным путем – то наше. И пока на Украине не кончатся люди, оружие и деньги, эта подвешенная ситуация сохранится: наши освобождают наше, Трамп маневрирует, Зеленский клянчит миллиарды", - сказал Бавырин.
Что касается США, то с этой страной должен быть нормальный диалог, чтобы мы каждые три месяца вероятность ядерной войны не обсуждали. Какое-то восстановление отношений неизбежно. Пока в этом плане все идет хорошо, резюмировал он.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.