Путин прибыл в Китай
Владимир Путин 19 мая поздно вечером прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет президента приземлился в 23.20 (18.20 мск) по местному времени в пекинском аэропорту "Шоуду", сообщили 19 мая российские информагентства
В аэропорту президента России будет встречать министр иностранных дел КНР Ван И. После этого Путин направится в резиденцию Дяоюйтай.
Основная программа визита намечена на 20 мая. Утром состоится церемония официальной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь.
Затем в Доме народных собраний пройдут российско-китайские переговоры – сначала в узком, затем в расширенном составе. В российской делегации пятеро вице-премьеров, восемь министров, губернаторы, представители администрации президента, банков, крупного бизнеса.
После переговоров состоится подписание около 40 документов, кроме того Путин и Си выступят с заявлением для СМИ. Позже лидеры России и Китая примут участие в открытии перекрестных годов образования.
