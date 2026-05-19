https://ukraina.ru/20260519/iz-za-nekhvatki-gaza-evropa-perekhodit-na-navoz-1079176351.html

Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз

Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз - 19.05.2026 Украина.ру

Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз

Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Об этом 19 мая пишет Politico

2026-05-19T18:22

2026-05-19T18:22

2026-05-19T18:22

новости

европа

ес

европейская комиссия

politico

украина

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/54/1025815430_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_e97446ea184cc8e3fbec70dbf8dc0e47.jpg

Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива. По данным источников издания, план обеспечения европейской экономики удобрениями будет представлен сегодня. Чиновники в Брюсселе делают ставку на долгосрочные механизмы – прежде всего на переработку отходов животноводства. При этом быстрые меры, на которые рассчитывало аграрное лобби, – например, отмена или снижение введенных прошлым летом пошлин на российские и белорусские удобрения – в руководстве ЕС считают "политически токсичными". Надежды на использование навоза уже спровоцировали критику. Так, входящий в комитет по сельскому хозяйству депутат Европарламента Герберт Дорфманн заявил, что отходы животноводства не смогут полноценно заменить азотные и мочевинные удобрения. В испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA предупредили, что производителям некогда ждать реализации дорожных карт, рассчитанных на долгую перспективу, поскольку производственные затраты растут, а европейские мощности по выпуску удобрений сокращаются.О европейском экспорте: Это вы серьезно? Украина получила от Европы лучший "подарок" за последнее время

европа

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, ес, европейская комиссия, politico, украина, брюссель