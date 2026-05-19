https://ukraina.ru/20260519/iz-za-nekhvatki-gaza-evropa-perekhodit-na-navoz-1079176351.html
Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз - 19.05.2026 Украина.ру
Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Об этом 19 мая пишет Politico
2026-05-19T18:22
2026-05-19T18:22
2026-05-19T18:22
новости
европа
ес
европейская комиссия
politico
украина
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/54/1025815430_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_e97446ea184cc8e3fbec70dbf8dc0e47.jpg
Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива. По данным источников издания, план обеспечения европейской экономики удобрениями будет представлен сегодня. Чиновники в Брюсселе делают ставку на долгосрочные механизмы – прежде всего на переработку отходов животноводства. При этом быстрые меры, на которые рассчитывало аграрное лобби, – например, отмена или снижение введенных прошлым летом пошлин на российские и белорусские удобрения – в руководстве ЕС считают "политически токсичными". Надежды на использование навоза уже спровоцировали критику. Так, входящий в комитет по сельскому хозяйству депутат Европарламента Герберт Дорфманн заявил, что отходы животноводства не смогут полноценно заменить азотные и мочевинные удобрения. В испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA предупредили, что производителям некогда ждать реализации дорожных карт, рассчитанных на долгую перспективу, поскольку производственные затраты растут, а европейские мощности по выпуску удобрений сокращаются.О европейском экспорте: Это вы серьезно? Украина получила от Европы лучший "подарок" за последнее время
европа
украина
брюссель
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/54/1025815430_104:0:1756:1239_1920x0_80_0_0_79ea9ce0f6c861d6f8ccddc9aa224438.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, ес, европейская комиссия, politico, украина, брюссель
Новости, Европа, ЕС, Европейская комиссия, Politico, Украина, Брюссель
Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Об этом 19 мая пишет Politico
Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива.
По данным источников издания, план обеспечения европейской экономики удобрениями будет представлен сегодня. Чиновники в Брюсселе делают ставку на долгосрочные механизмы – прежде всего на переработку отходов животноводства.
При этом быстрые меры, на которые рассчитывало аграрное лобби, – например, отмена или снижение введенных прошлым летом пошлин на российские и белорусские удобрения – в руководстве ЕС считают "политически токсичными".
Надежды на использование навоза уже спровоцировали критику. Так, входящий в комитет по сельскому хозяйству депутат Европарламента Герберт Дорфманн заявил, что отходы животноводства не смогут полноценно заменить азотные и мочевинные удобрения.
В испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA предупредили, что производителям некогда ждать реализации дорожных карт, рассчитанных на долгую перспективу, поскольку производственные затраты растут, а европейские мощности по выпуску удобрений сокращаются.