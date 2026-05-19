Сбор денег на выкуп Ермака организовал лично Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский организовал сбор средств на освобождение бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом 19 мая пишет издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале со ссылкой на неназванные источники
"Зеленский приложил немало усилий, чтоб организовать сбор средств на освобождение своего соратника", — пишут журналисты.
Уточняется, что если бы не вклад украинского лидера, то Ермак продолжал бы сидеть под стражей.
За Андрея Ермака был внесен полный залог в размере 140 миллионов гривен лишь спустя несколько дней после помещения под стражу в СИЗО. Украинский журналист Михаил Ткач писал, что существенную часть залога внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, работавшая юристом в связанной с Ермаком компании.
Кроме того, залог в несколько миллионов гривен внес одногруппник экс-главы офиса президента Украины Сергей Свириба. Средства также внес актер Григорий Гришкан в размере всего лишь 666 гривен.
