Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера

Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от БПЛА представили на конференции ЦИПР, сообщили российским СМИ в компании "Инферит", входящей в инвестиционно-технологический холдинг Softline

2026-05-19T17:19

В компании утверждают, что разработка детектирует цели на расстоянии до 3 км, а также замеряет скорость, координаты и дальность БПЛА. Дрон сопровождается системой на расстоянии от 200 м до 2 000 м. Далее лазер либо ослепляет, либо осуществляет тепловое воздействие на БПЛА, заявленные дистанции - до 1 км при прямой видимости."Точность поражения БПЛА коптерного типа - выше 90%", - заверяют разработчики, а также говорят, что система работает непрерывно до 100 секунд, из которых примерно 5-6 отводится на само воздействие на дрон. Данную антидрон-систему разработало подразделение "Инферит безопасность".У комплекса есть базовая конфигурация - это лазерный модуль на 3 кВт с планируемым выходом на 12 кВт, тепловизор, радар первичного целеуказания, лидар, лазерный дальномер, модуль видеонаблюдения. Управляет этими модулями ИИ-система. Разработчики считают, что комплекс эффективен как против автономных БПЛА и дронов с управлением по радиоканалу, так и против БПЛА на оптических кабелях.Мнение эксперта по теме: Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России

