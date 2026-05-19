Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
17:19 19.05.2026 (обновлено: 17:52 19.05.2026)
Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от БПЛА представили на конференции ЦИПР, сообщили российским СМИ в компании "Инферит", входящей в инвестиционно-технологический холдинг Softline
В компании утверждают, что разработка детектирует цели на расстоянии до 3 км, а также замеряет скорость, координаты и дальность БПЛА. Дрон сопровождается системой на расстоянии от 200 м до 2 000 м. Далее лазер либо ослепляет, либо осуществляет тепловое воздействие на БПЛА, заявленные дистанции - до 1 км при прямой видимости.
"Точность поражения БПЛА коптерного типа - выше 90%", - заверяют разработчики, а также говорят, что система работает непрерывно до 100 секунд, из которых примерно 5-6 отводится на само воздействие на дрон. Данную антидрон-систему разработало подразделение "Инферит безопасность".
У комплекса есть базовая конфигурация - это лазерный модуль на 3 кВт с планируемым выходом на 12 кВт, тепловизор, радар первичного целеуказания, лидар, лазерный дальномер, модуль видеонаблюдения. Управляет этими модулями ИИ-система. Разработчики считают, что комплекс эффективен как против автономных БПЛА и дронов с управлением по радиоканалу, так и против БПЛА на оптических кабелях.