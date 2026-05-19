Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/sbivat-bespilotniki-nad-zavodami-budut--s-pomoschyu-lazera-1079172257.html
Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера - 19.05.2026 Украина.ру
Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от БПЛА представили на конференции ЦИПР, сообщили российским СМИ в компании "Инферит", входящей в инвестиционно-технологический холдинг Softline
2026-05-19T17:19
2026-05-19T17:52
новости
бпла
всу
юрий кнутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067029779_0:10:1240:708_1920x0_80_0_0_08d9d4176edca8f83925a42342599ffc.jpg
В компании утверждают, что разработка детектирует цели на расстоянии до 3 км, а также замеряет скорость, координаты и дальность БПЛА. Дрон сопровождается системой на расстоянии от 200 м до 2 000 м. Далее лазер либо ослепляет, либо осуществляет тепловое воздействие на БПЛА, заявленные дистанции - до 1 км при прямой видимости."Точность поражения БПЛА коптерного типа - выше 90%", - заверяют разработчики, а также говорят, что система работает непрерывно до 100 секунд, из которых примерно 5-6 отводится на само воздействие на дрон. Данную антидрон-систему разработало подразделение "Инферит безопасность".У комплекса есть базовая конфигурация - это лазерный модуль на 3 кВт с планируемым выходом на 12 кВт, тепловизор, радар первичного целеуказания, лидар, лазерный дальномер, модуль видеонаблюдения. Управляет этими модулями ИИ-система. Разработчики считают, что комплекс эффективен как против автономных БПЛА и дронов с управлением по радиоканалу, так и против БПЛА на оптических кабелях.Мнение эксперта по теме: Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067029779_296:0:1240:708_1920x0_80_0_0_de55c78bc0c992d430740def9153d0ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, всу, юрий кнутов
Новости, БПЛА, ВСУ, Юрий Кнутов

Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера

17:19 19.05.2026 (обновлено: 17:52 19.05.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от БПЛА представили на конференции ЦИПР, сообщили российским СМИ в компании "Инферит", входящей в инвестиционно-технологический холдинг Softline
В компании утверждают, что разработка детектирует цели на расстоянии до 3 км, а также замеряет скорость, координаты и дальность БПЛА. Дрон сопровождается системой на расстоянии от 200 м до 2 000 м. Далее лазер либо ослепляет, либо осуществляет тепловое воздействие на БПЛА, заявленные дистанции - до 1 км при прямой видимости.
"Точность поражения БПЛА коптерного типа - выше 90%", - заверяют разработчики, а также говорят, что система работает непрерывно до 100 секунд, из которых примерно 5-6 отводится на само воздействие на дрон. Данную антидрон-систему разработало подразделение "Инферит безопасность".
У комплекса есть базовая конфигурация - это лазерный модуль на 3 кВт с планируемым выходом на 12 кВт, тепловизор, радар первичного целеуказания, лидар, лазерный дальномер, модуль видеонаблюдения. Управляет этими модулями ИИ-система. Разработчики считают, что комплекс эффективен как против автономных БПЛА и дронов с управлением по радиоканалу, так и против БПЛА на оптических кабелях.
Мнение эксперта по теме: Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБПЛАВСУЮрий Кнутов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02В Курской области скончался ещё один мирный житель, пострадавший при ударе украинских формирований
19:48Китай предложил устранить коренные причины конфликта на Украине
19:30Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием
19:25Путина в Китае встретил Ван И, студенты и школьники
19:25США взялись за украинских коррупционеров, Киев не получил деньги: Пентагон отчитался о положении Украины
18:5619 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56Украинский солдат сдался в плен дрону
18:49Путин прибыл в Китай
18:44Сбор денег на выкуп Ермака организовал лично Зеленский
18:35ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭС
18:22Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
18:01Латвия пригласила ВСУ для атаки России, ВС РФ начали масштабные ядерные учения. Итоги 19 мая
17:50Верный признак прорыва: Украина эвакуирует детей
17:47Итоги 19.05.26: Литва угрожает Калиниграду, Украина тормозит реформы
17:38"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную
17:33Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
17:19Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
17:13Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
17:07Во Львове сорвали попытку мобилизации: мужчина разбил окна автобуса ТЦК и вызвал реакцию толпы
17:07Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Лента новостейМолния