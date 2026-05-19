https://ukraina.ru/20260519/ukrainskiy-soldat-sdalsya-v-plen-dronu-1079177015.html
Украинский солдат сдался в плен дрону
Украинский солдат сдался в плен дрону - 19.05.2026 Украина.ру
Украинский солдат сдался в плен дрону
Украинский солдат Андрей Лыло рассказал 19 мая РИА Новости, что сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области
2026-05-19T18:56
2026-05-19T18:56
2026-05-19T18:56
днепропетровская область
черниговская область
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078478009_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_63f45fb7f3796a3e7c78ad11b7ef052c.jpg
Мобилизованный Андрей Лыло проходил обучение в учебном центре "Десна" в Черниговской области, после чего попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. В феврале был направлен на позиции в Днепропетровской области.Со слов пленного, во время потепления их блиндаж затопило, и его перевели на другую позицию, где находились еще двое украинских военнослужащих. Один из них подорвался на мине, а второго уничтожили дроном."Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки в гору, вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришел к вашим ребятам и сдался", - сказал Лыло.Что происходит на фронте: Верный признак прорыва: Украина эвакуирует детей
днепропетровская область
черниговская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078478009_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_656b2b9eba3981a059e70821f596547c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днепропетровская область, черниговская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Днепропетровская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Украинский солдат сдался в плен дрону
Украинский солдат Андрей Лыло рассказал 19 мая РИА Новости, что сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области
Мобилизованный Андрей Лыло проходил обучение в учебном центре "Десна" в Черниговской области, после чего попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. В феврале был направлен на позиции в Днепропетровской области.
Со слов пленного, во время потепления их блиндаж затопило, и его перевели на другую позицию, где находились еще двое украинских военнослужащих. Один из них подорвался на мине, а второго уничтожили дроном.
"Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки в гору, вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришел к вашим ребятам и сдался", - сказал Лыло.