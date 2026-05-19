Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину

Ровно 13 лет назад, 18 мая 2013 года, когда в Киеве, как и сейчас, так же пахло сиренью и цвели каштаны, и началась эта история. Тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу обратить бы внимание на тех, кто его окружал не только лизоблюдством, но и предательством, но он "царевал".

2026-05-19T17:33

Борьбу за него гласно и негласно вели коллективный Запад, предлагавший смертельно-убийственное соглашение об ассоциации с ЕС, и Россия, откуда неслись предупреждения о том, чем это может закончиться для страны. Но Янукович тогда тяжеловесно упивался своей востребованностью, как потерявший всякую осторожность и ум тупорылый набоб, и не хотел замечать, что новый пропуск на старый цугундер его далекой молодости или вообще деревянный бушлат ему мастырит самый близкий по чиновничьей разнарядке человек – глава его Администрации (АПУ) 40-летний Сергей Левочкин.Выскочка, генеральский сынок и мажор, которого сначала нормальные киевляне презрительно называли "Сырожа" или "Сезя", а потом "Иуда". И который занял свое положение подле верховной тушки потому, что, по слухам, его папашка, генерал-полковник милиции Владимир Левочкин, бывший руководитель Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, в свое время был "кумом-хозяином" Енакиевской зоны, где и тянул два своих срока в далекой юности будущий президент Янукович.Левочкин-старший, говорят, не только дружил с бывшим президентом Леонидом Кучмой, но и точно знал, кем был и что делал на зоне Янукович. И поэтому ему легко было пристроить "Сырожу-Сезю" на теплое место.И он пристроил. Очень тепло и питательно. Еще один видный и жадно-неразборчивый ловчило-шустряк той "региональной" донецкой команды, экс-вице-премьер, отвечавший за проведение Чемпионата Европы по футболу-2012 Борис Колесников как-то вспоминал о Левочкине-младшем: "…Он ездит на Мерседесе за полмиллиона долларов, хотя не может задекларировать законную покупку даже Жигулей… Он с пеленок в чиновниках…".В 2022 году, с началом СВО Левочкин-младший, который к тому времени умудрился предать всех, с кем раньше имел дело, а тогда лизал неонациствующего новоявленного русофоба Владимира Зеленского, сдрыснул из Украины в неизвестном направлении и сейчас не отсвечивает. Почивает, значит, на баулах наворованного бабла и 30 сребреников.Перекрасившийся "Сырожа"Как бы всезнающая Википедия утверждает, что еще в феврале 2013 года "Сырожа" приобрел 20 % акций медиагруппы Inter Media Group Limited, заявленная стоимость которой составляет около 2,5 млрд долл, и в 2104 году в рейтинге самых богатых украинцев по версии "соросятско-поросятского" журнала "Новое время" занял 27-е место с состоянием в 258 млн долларов. Завистливые соратники по иудству утверждают, что у Левочкина денег гораздо больше. Но все они приобретены, благодаря предательству, воровству и коррупционным схемам.Не будем с этим спорить. Тем более, что я как-то в тогда еще разрешенном "Фейсбуке"** написал "Сыроже", что я о нем думаю (а это крайне непечатное – такое презрение он у меня вызывал). И он снизошел – ответил, что мне "будет плохо"…Но я не об этом, а о том, что 18 мая 2013 года в Киеве в рамках обострившейся борьбы между Януковичем и прозападной оппозицией проходили две акции: оппозиционная – "Вставай, Украина!" (в народе — "вставайки") на Софийской площади и митинг Партии регионов на Европейской площади (по-простому – "рыги" или "доны"). Расстояние между площадями небольшое, и вот на одной из киевских улиц и столкнулись "вставайки" представители оппозиции и группа молодых людей спортивного телосложения, которые защищали обычно мероприятия "рыгов". Между ними как бы вспыхнула драка и якобы пострадали журналисты, за дополнительную мзду освещающие крайне проевропейскую смелость оппозиционеров.В тот день и родились два политических мема – "титушки" и "Ольга Сницарчук и муж ее Содель". А случилось вот что: в ходе потасовки один из представителей молодых людей, 20-летний спортсмен из Белой Церкви (город близ Киева) Вадим Титушко, занимающийся боксом и единоборствами, начал имитировать удары и якобы нанес страшный, практически непоправимый вред журналистке Ольге Сницарчук и ее мужу Владиславу (Владу) Седелю, фотографу, который, по легенде, грудью встал на защиту супружницы.Раздухарившийся ТитушкоНикакой драки, разумеется, не было. Хотя бы потому, что пострадавшие – даже по внешнему виду такие зачетные задроты, что если бы здоровый и тренированный спортсмен въехал кому-нибудь из них по кумполу, то пострадавший, сопливой бахромой украшая костюмчик, реально мог бы работать на аптеку до сих пор.Титушко, кстати, на суде над собой так и говорил, почему не бил и не мог быть Сницарчук и Соделя: "Квалифицированный боксер, боец имеет поставленный удар. Это его главное оружие на ринге. Сила удара – 300-500 килограммов. Думайте сами, что было бы с человеком, получившим удар по голове силой в полтонны".Но его никто не слушал, а вой поднялся такой, что каштановое цветение досрочно облетало. Все дело в том, что Сницарчук работала на 5 канале, принадлежавшем Петру Порошенко*, который, как оппозиционер, и стал главным бенефициаром стартовавшего в тот день госпереворота, именуемого "рывоюцыйей гидносты" (революцией достоинства) или евромайданом-2014. А Содель служил в издании "Коммерсант-Украина", которое всей душой было на стороне оппозиции, что сейчас им должно было быть стыдно. Но им стыдно, как мы знаем, не бывает, они же – демократы, они же за правду…Я не могу утверждать, что провокация против власти Януковича замышлялась изначально. Но когда представилась возможность показать и всему миру представить Януковича тоталитарным "изувером, тираном и садистом" пророссийской, ясное дело, ориентации, противостоящей яркому свету западной евродемократии, то шанс был использован по полной программе и даже с горочкой.Пострадавшие Сницарчук и муже ее с СодельПолучилось все очень интересно, показательно и символично. Против Вадима Титушко и трех его подельников – Михаила Пшука, Сергей Приходько и Андрея Ярошенко было возбуждено уголовное дело, которое было сразу же отправлено в Шевченковский райсуд Киева и запущено в производство. А в среде оппозиции, грантоедческих организациях и СМИ, которые тогда за проплату малую буквально вылизывали любые загогулины и тиражировали любые хотелки "борцов за народ", сразу же появились об этом публикации. Синхронно, что интересно..Это была хорошо организованная, четко срежиссированная и хорошо проплаченная демократическая истерия в стиле тогда уже возлежавшей на нарах королевы оппозиции Юли Тимошенко "все пропало!".Зал суда всегда был забит безумными активистами, нардепами-оппозиционерами и визжащими оппо-медийщиками. Возле суда (а там место было мало) сторонники даже организовали как-то импровизированный ринг, на котором кто-то из них, весьма профессионально размахивая грабками, приглашал сторонников Януковича испробовать праведного кулака защитника демократии.Я тогда, несмотря на свое редакторство (был главредом), ходил лично на эти заседания. Мне было интересно побывать в актуальной гуще, и я лично могу свидетельствовать: все выглядело крайне самоотверженно, а не проплачено, но оказалось насквозь лживым. Я как-то сдуру решил тряхнуть стариной и сойтись на ринге – не получилось: договорились на завтра, а завтра никто не пришел. И ринг исчез…Но не все оппо тогда и оскотинились до конца. Это пришло позже, но тогда, весной-летом 2013-го, они даже провоцировали людей еще как-то стыдливо. Некто Богдан Кутепов, один из самых рьяных защитников "Сницарчук и мужа её Соделя" как-то страшно радовался, что меня не допустили в зал заседаний и решил фотографировать меня в состоянии негодования. Я попросил его не делать этого: дескать, если по закону я прошу, что меня фоткать не надо, то значит не надо. Он не унялся и тогда я, как бы это сказать помягче, втиснул ему фотоаппарат в лицо. С небольшого, правда, размаха. И он признал мою правоту: не побежал жаловаться, а кричал: "Все нормально, он предупреждал…".Короче, весело и характерно все было. Ни следователи, ни суд не могла доказать, что четверка титушек била этих как бы журналистов и не признавалась в содеянном. Пахло юридическим ступором или висяком. Но, как оказалось, под спудом шла напряженная работа. Титушек вынуждали пойти на договорняк: они признают свою вину, а суд ограничивается небольшими и условными сроками.Добивающийся правосудия ТитушкоЯ тогда общался с самым главным титушкой – с Вадимом и предлагал ему не соглашаться: дело-то было гнилое и бесперспективное. Но титушки пошли на сделку и трое из них получили условные сроки: сам Титушко – 3 года, Пшук и Приходько – по 2 года. А также выплатили материальную компенсацию, фактически копеечную.Их отпустили на свободу. Но самое интересное было другое: четвертый обвиняемый Ярошенко отказался подписывать такую "мировую" и… был отпущен просто так, за недоказанностью вины.И, конечно, можно было бы при желании переигрывать приговор в высших инстанциях – в апелляции или в кассации, но никто этим заниматься не стал. Это тоже было условием сделки.Верхом же цинизма, подлости и лицемерия стал тот факт, что, как только завершился суд, Сницарчук сразу же призналась, что всё было фальсификацией и никакого избиения не было. Она так и сказала перед камерами Максиму Равребе, который тоже ходил на эти суды: Я никогда не говорила о том, что меня избивали. Про кровавое избиение придумали и писали вы, Максим Равреба".Всё, но фенита ля комедиа не получилась, увы. Главное свершилось совсем в другом – власть фактически признала себя виноватой в нападении на оппо-журналистов и в использовании наемников для защиты своих мероприятий. С подачи своих политтехнологов оппозиция поставила вопрос ребром: или "титушек" осуждают по закону, или власть типа признается на всю голову тоталитарной и антидемократичной, если будет препятствовать нужному оппозиции правосудию.Власть пошла на поводу у оппозиции и… все равно была признана и недемократичной, и тоталитарной. Причем по суду признанной. Перед всем миром.Власть и лично Януковича развели прилюдно, как лохов базарных, дешевых и не очень крепких умом. Но самое противное, что сделали это с подачи Левочкина, который, напомню, был тогда главой Администрации Януковича и должен был всеми силами его защищать. Он и "защитил". Сам Титушко рассказывал мне, что переговоры с ним вели от имени януковичской администрации.Как оказалось, сыграло свою роль и сказалось то, что Левочкина давно и щедро перекупили западные спецслужбы и сделали правоверным проевропейцем, посулив гарантии неприкосновенности и, наверняка, набив мошну."Сырожа-Сезя" и поплыл, работая уже против Януковича. Следующей его подлянкой против шефа стало "звирячэ побыття дитэй" (звериное избиение детей) в ноябре того же года – провокация 30 ноября с избиением манифестантов, которая усугубила евромайдан, который 22 февраля 2014 года завершился вооруженным госпереворотом и изгнанием Януковича на политическую помойку.Уже в 2015 году, выступая на суде в Вене, Левочкин подтвердил, что накануне президентских выборов на Украине сразу после госпереворота он принимал личное участие во встрече Порошенко*, Виталия Кличко и олигарха Дмитрия Фирташа, в ходе которой и были распределены портфели. Кличко, не приходя в сознание, согласился поддержать Порошенко кандидатом в президенты, а сам стал мэром Киева.Потом Левочкин предал всех. В первую очередь пострегионалов, которые сгрудились в партии "Оппоблок", а потом "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ). И все-таки получил свое – выданные ему иудины гарантии, как видим, сработали. Он сейчас и в ус не дует за бугром.Титушко не выдержал свалившейся на него отрицательной славы. Сначала он захотел запретить использование термина "титушки". А потом начал заигрывать с демократами, занимался спортом, грабил дома, привлекался к суду и избегал наказания. Заканчивает он, говорят в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ против России.Упали на дно канализации и опустились до непотребства и основные фигуранты "борьбы за демократию – и "Сницарчук и муж ее Содель", и их защитники. Как журналисты, Сницарчук и Содель, как были никем, так и остались ничем – ничего им не помогло, если они, конечно, не срубили бабла так много, что им и сейчас хватает. Но это вряд ли…Их радетели из оппо-СМИ и грантоедческих структур заканчивают свой путь либо на концлагерном мусорнике, в который превратили Украину неонацисты и их западные кураторы-доброхоты, либо в зоне СВО, где недолго всем осталось трепыхаться.А все вместе это и называется "трагедия". Общая. *признан в России террористом и экстремистом**организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, как экстремистской и террористической

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

