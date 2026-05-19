Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/tragediya-titushek-istoriya-odnogo-predatelstva-iznachalno-unichtozhivshego-ukrainu--1079155664.html
Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину - 19.05.2026 Украина.ру
Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
Ровно 13 лет назад, 18 мая 2013 года, когда в Киеве, как и сейчас, так же пахло сиренью и цвели каштаны, и началась эта история. Тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу обратить бы внимание на тех, кто его окружал не только лизоблюдством, но и предательством, но он "царевал".
2026-05-19T17:33
2026-05-19T17:33
весь скачко
мнения
википедия
ес
виктор янукович
украина
киев
россия
сергей левочкин
фейсбук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079156306_0:0:659:371_1920x0_80_0_0_061960dd08e718b8615a4c7889e19283.jpg
Борьбу за него гласно и негласно вели коллективный Запад, предлагавший смертельно-убийственное соглашение об ассоциации с ЕС, и Россия, откуда неслись предупреждения о том, чем это может закончиться для страны. Но Янукович тогда тяжеловесно упивался своей востребованностью, как потерявший всякую осторожность и ум тупорылый набоб, и не хотел замечать, что новый пропуск на старый цугундер его далекой молодости или вообще деревянный бушлат ему мастырит самый близкий по чиновничьей разнарядке человек – глава его Администрации (АПУ) 40-летний Сергей Левочкин.Выскочка, генеральский сынок и мажор, которого сначала нормальные киевляне презрительно называли "Сырожа" или "Сезя", а потом "Иуда". И который занял свое положение подле верховной тушки потому, что, по слухам, его папашка, генерал-полковник милиции Владимир Левочкин, бывший руководитель Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, в свое время был "кумом-хозяином" Енакиевской зоны, где и тянул два своих срока в далекой юности будущий президент Янукович.Левочкин-старший, говорят, не только дружил с бывшим президентом Леонидом Кучмой, но и точно знал, кем был и что делал на зоне Янукович. И поэтому ему легко было пристроить "Сырожу-Сезю" на теплое место.И он пристроил. Очень тепло и питательно. Еще один видный и жадно-неразборчивый ловчило-шустряк той "региональной" донецкой команды, экс-вице-премьер, отвечавший за проведение Чемпионата Европы по футболу-2012 Борис Колесников как-то вспоминал о Левочкине-младшем: "…Он ездит на Мерседесе за полмиллиона долларов, хотя не может задекларировать законную покупку даже Жигулей… Он с пеленок в чиновниках…".В 2022 году, с началом СВО Левочкин-младший, который к тому времени умудрился предать всех, с кем раньше имел дело, а тогда лизал неонациствующего новоявленного русофоба Владимира Зеленского, сдрыснул из Украины в неизвестном направлении и сейчас не отсвечивает. Почивает, значит, на баулах наворованного бабла и 30 сребреников.Перекрасившийся "Сырожа"Как бы всезнающая Википедия утверждает, что еще в феврале 2013 года "Сырожа" приобрел 20 % акций медиагруппы Inter Media Group Limited, заявленная стоимость которой составляет около 2,5 млрд долл, и в 2104 году в рейтинге самых богатых украинцев по версии "соросятско-поросятского" журнала "Новое время" занял 27-е место с состоянием в 258 млн долларов. Завистливые соратники по иудству утверждают, что у Левочкина денег гораздо больше. Но все они приобретены, благодаря предательству, воровству и коррупционным схемам.Не будем с этим спорить. Тем более, что я как-то в тогда еще разрешенном "Фейсбуке"** написал "Сыроже", что я о нем думаю (а это крайне непечатное – такое презрение он у меня вызывал). И он снизошел – ответил, что мне "будет плохо"…Но я не об этом, а о том, что 18 мая 2013 года в Киеве в рамках обострившейся борьбы между Януковичем и прозападной оппозицией проходили две акции: оппозиционная – "Вставай, Украина!" (в народе — "вставайки") на Софийской площади и митинг Партии регионов на Европейской площади (по-простому – "рыги" или "доны"). Расстояние между площадями небольшое, и вот на одной из киевских улиц и столкнулись "вставайки" представители оппозиции и группа молодых людей спортивного телосложения, которые защищали обычно мероприятия "рыгов". Между ними как бы вспыхнула драка и якобы пострадали журналисты, за дополнительную мзду освещающие крайне проевропейскую смелость оппозиционеров.В тот день и родились два политических мема – "титушки" и "Ольга Сницарчук и муж ее Содель". А случилось вот что: в ходе потасовки один из представителей молодых людей, 20-летний спортсмен из Белой Церкви (город близ Киева) Вадим Титушко, занимающийся боксом и единоборствами, начал имитировать удары и якобы нанес страшный, практически непоправимый вред журналистке Ольге Сницарчук и ее мужу Владиславу (Владу) Седелю, фотографу, который, по легенде, грудью встал на защиту супружницы.Раздухарившийся ТитушкоНикакой драки, разумеется, не было. Хотя бы потому, что пострадавшие – даже по внешнему виду такие зачетные задроты, что если бы здоровый и тренированный спортсмен въехал кому-нибудь из них по кумполу, то пострадавший, сопливой бахромой украшая костюмчик, реально мог бы работать на аптеку до сих пор.Титушко, кстати, на суде над собой так и говорил, почему не бил и не мог быть Сницарчук и Соделя: "Квалифицированный боксер, боец имеет поставленный удар. Это его главное оружие на ринге. Сила удара – 300-500 килограммов. Думайте сами, что было бы с человеком, получившим удар по голове силой в полтонны".Но его никто не слушал, а вой поднялся такой, что каштановое цветение досрочно облетало. Все дело в том, что Сницарчук работала на 5 канале, принадлежавшем Петру Порошенко*, который, как оппозиционер, и стал главным бенефициаром стартовавшего в тот день госпереворота, именуемого "рывоюцыйей гидносты" (революцией достоинства) или евромайданом-2014. А Содель служил в издании "Коммерсант-Украина", которое всей душой было на стороне оппозиции, что сейчас им должно было быть стыдно. Но им стыдно, как мы знаем, не бывает, они же – демократы, они же за правду…Я не могу утверждать, что провокация против власти Януковича замышлялась изначально. Но когда представилась возможность показать и всему миру представить Януковича тоталитарным "изувером, тираном и садистом" пророссийской, ясное дело, ориентации, противостоящей яркому свету западной евродемократии, то шанс был использован по полной программе и даже с горочкой.Пострадавшие Сницарчук и муже ее с СодельПолучилось все очень интересно, показательно и символично. Против Вадима Титушко и трех его подельников – Михаила Пшука, Сергей Приходько и Андрея Ярошенко было возбуждено уголовное дело, которое было сразу же отправлено в Шевченковский райсуд Киева и запущено в производство. А в среде оппозиции, грантоедческих организациях и СМИ, которые тогда за проплату малую буквально вылизывали любые загогулины и тиражировали любые хотелки "борцов за народ", сразу же появились об этом публикации. Синхронно, что интересно..Это была хорошо организованная, четко срежиссированная и хорошо проплаченная демократическая истерия в стиле тогда уже возлежавшей на нарах королевы оппозиции Юли Тимошенко "все пропало!".Зал суда всегда был забит безумными активистами, нардепами-оппозиционерами и визжащими оппо-медийщиками. Возле суда (а там место было мало) сторонники даже организовали как-то импровизированный ринг, на котором кто-то из них, весьма профессионально размахивая грабками, приглашал сторонников Януковича испробовать праведного кулака защитника демократии.Я тогда, несмотря на свое редакторство (был главредом), ходил лично на эти заседания. Мне было интересно побывать в актуальной гуще, и я лично могу свидетельствовать: все выглядело крайне самоотверженно, а не проплачено, но оказалось насквозь лживым. Я как-то сдуру решил тряхнуть стариной и сойтись на ринге – не получилось: договорились на завтра, а завтра никто не пришел. И ринг исчез…Но не все оппо тогда и оскотинились до конца. Это пришло позже, но тогда, весной-летом 2013-го, они даже провоцировали людей еще как-то стыдливо. Некто Богдан Кутепов, один из самых рьяных защитников "Сницарчук и мужа её Соделя" как-то страшно радовался, что меня не допустили в зал заседаний и решил фотографировать меня в состоянии негодования. Я попросил его не делать этого: дескать, если по закону я прошу, что меня фоткать не надо, то значит не надо. Он не унялся и тогда я, как бы это сказать помягче, втиснул ему фотоаппарат в лицо. С небольшого, правда, размаха. И он признал мою правоту: не побежал жаловаться, а кричал: "Все нормально, он предупреждал…".Короче, весело и характерно все было. Ни следователи, ни суд не могла доказать, что четверка титушек била этих как бы журналистов и не признавалась в содеянном. Пахло юридическим ступором или висяком. Но, как оказалось, под спудом шла напряженная работа. Титушек вынуждали пойти на договорняк: они признают свою вину, а суд ограничивается небольшими и условными сроками.Добивающийся правосудия ТитушкоЯ тогда общался с самым главным титушкой – с Вадимом и предлагал ему не соглашаться: дело-то было гнилое и бесперспективное. Но титушки пошли на сделку и трое из них получили условные сроки: сам Титушко – 3 года, Пшук и Приходько – по 2 года. А также выплатили материальную компенсацию, фактически копеечную.Их отпустили на свободу. Но самое интересное было другое: четвертый обвиняемый Ярошенко отказался подписывать такую "мировую" и… был отпущен просто так, за недоказанностью вины.И, конечно, можно было бы при желании переигрывать приговор в высших инстанциях – в апелляции или в кассации, но никто этим заниматься не стал. Это тоже было условием сделки.Верхом же цинизма, подлости и лицемерия стал тот факт, что, как только завершился суд, Сницарчук сразу же призналась, что всё было фальсификацией и никакого избиения не было. Она так и сказала перед камерами Максиму Равребе, который тоже ходил на эти суды: Я никогда не говорила о том, что меня избивали. Про кровавое избиение придумали и писали вы, Максим Равреба".Всё, но фенита ля комедиа не получилась, увы. Главное свершилось совсем в другом – власть фактически признала себя виноватой в нападении на оппо-журналистов и в использовании наемников для защиты своих мероприятий. С подачи своих политтехнологов оппозиция поставила вопрос ребром: или "титушек" осуждают по закону, или власть типа признается на всю голову тоталитарной и антидемократичной, если будет препятствовать нужному оппозиции правосудию.Власть пошла на поводу у оппозиции и… все равно была признана и недемократичной, и тоталитарной. Причем по суду признанной. Перед всем миром.Власть и лично Януковича развели прилюдно, как лохов базарных, дешевых и не очень крепких умом. Но самое противное, что сделали это с подачи Левочкина, который, напомню, был тогда главой Администрации Януковича и должен был всеми силами его защищать. Он и "защитил". Сам Титушко рассказывал мне, что переговоры с ним вели от имени януковичской администрации.Как оказалось, сыграло свою роль и сказалось то, что Левочкина давно и щедро перекупили западные спецслужбы и сделали правоверным проевропейцем, посулив гарантии неприкосновенности и, наверняка, набив мошну."Сырожа-Сезя" и поплыл, работая уже против Януковича. Следующей его подлянкой против шефа стало "звирячэ побыття дитэй" (звериное избиение детей) в ноябре того же года – провокация 30 ноября с избиением манифестантов, которая усугубила евромайдан, который 22 февраля 2014 года завершился вооруженным госпереворотом и изгнанием Януковича на политическую помойку.Уже в 2015 году, выступая на суде в Вене, Левочкин подтвердил, что накануне президентских выборов на Украине сразу после госпереворота он принимал личное участие во встрече Порошенко*, Виталия Кличко и олигарха Дмитрия Фирташа, в ходе которой и были распределены портфели. Кличко, не приходя в сознание, согласился поддержать Порошенко кандидатом в президенты, а сам стал мэром Киева.Потом Левочкин предал всех. В первую очередь пострегионалов, которые сгрудились в партии "Оппоблок", а потом "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ). И все-таки получил свое – выданные ему иудины гарантии, как видим, сработали. Он сейчас и в ус не дует за бугром.Титушко не выдержал свалившейся на него отрицательной славы. Сначала он захотел запретить использование термина "титушки". А потом начал заигрывать с демократами, занимался спортом, грабил дома, привлекался к суду и избегал наказания. Заканчивает он, говорят в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ против России.Упали на дно канализации и опустились до непотребства и основные фигуранты "борьбы за демократию – и "Сницарчук и муж ее Содель", и их защитники. Как журналисты, Сницарчук и Содель, как были никем, так и остались ничем – ничего им не помогло, если они, конечно, не срубили бабла так много, что им и сейчас хватает. Но это вряд ли…Их радетели из оппо-СМИ и грантоедческих структур заканчивают свой путь либо на концлагерном мусорнике, в который превратили Украину неонацисты и их западные кураторы-доброхоты, либо в зоне СВО, где недолго всем осталось трепыхаться.А все вместе это и называется "трагедия". Общая. И каждого по отдельности и – это самое главное! – всей страны, за которую они как бы боролись, желая ей добра, но с чужого голоса. А тут, как говорится, бойтесь лжеданайцев, приносящих чужие яйца – драконы высиживаются…*признан в России террористом и экстремистом**организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, как экстремистской и террористическойВторой президент Украины. Как Кучма предал память отца и историю своей Родины — Виноградов и Скачко
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/13/1079156306_100:0:659:419_1920x0_80_0_0_7a9a1b91e022c8650ca863fd4cf14072.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
весь скачко, мнения, википедия, ес, виктор янукович, украина, киев, россия, сергей левочкин, фейсбук, марина порошенко
весь Скачко, Мнения, Википедия, ЕС, Виктор Янукович, Украина, Киев, Россия, Сергей Левочкин, Фейсбук, Марина Порошенко

Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину

17:33 19.05.2026
 
© Фото : focus.ua
- РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : focus.ua
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Ровно 13 лет назад, 18 мая 2013 года, когда в Киеве, как и сейчас, так же пахло сиренью и цвели каштаны, и началась эта история. Тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу обратить бы внимание на тех, кто его окружал не только лизоблюдством, но и предательством, но он "царевал".
Борьбу за него гласно и негласно вели коллективный Запад, предлагавший смертельно-убийственное соглашение об ассоциации с ЕС, и Россия, откуда неслись предупреждения о том, чем это может закончиться для страны. Но Янукович тогда тяжеловесно упивался своей востребованностью, как потерявший всякую осторожность и ум тупорылый набоб, и не хотел замечать, что новый пропуск на старый цугундер его далекой молодости или вообще деревянный бушлат ему мастырит самый близкий по чиновничьей разнарядке человек – глава его Администрации (АПУ) 40-летний Сергей Левочкин.
Выскочка, генеральский сынок и мажор, которого сначала нормальные киевляне презрительно называли "Сырожа" или "Сезя", а потом "Иуда". И который занял свое положение подле верховной тушки потому, что, по слухам, его папашка, генерал-полковник милиции Владимир Левочкин, бывший руководитель Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, в свое время был "кумом-хозяином" Енакиевской зоны, где и тянул два своих срока в далекой юности будущий президент Янукович.
Левочкин-старший, говорят, не только дружил с бывшим президентом Леонидом Кучмой, но и точно знал, кем был и что делал на зоне Янукович. И поэтому ему легко было пристроить "Сырожу-Сезю" на теплое место.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И он пристроил. Очень тепло и питательно. Еще один видный и жадно-неразборчивый ловчило-шустряк той "региональной" донецкой команды, экс-вице-премьер, отвечавший за проведение Чемпионата Европы по футболу-2012 Борис Колесников как-то вспоминал о Левочкине-младшем: "…Он ездит на Мерседесе за полмиллиона долларов, хотя не может задекларировать законную покупку даже Жигулей… Он с пеленок в чиновниках…".
В 2022 году, с началом СВО Левочкин-младший, который к тому времени умудрился предать всех, с кем раньше имел дело, а тогда лизал неонациствующего новоявленного русофоба Владимира Зеленского, сдрыснул из Украины в неизвестном направлении и сейчас не отсвечивает. Почивает, значит, на баулах наворованного бабла и 30 сребреников.
Перекрасившийся "Сырожа"
Как бы всезнающая Википедия утверждает, что еще в феврале 2013 года "Сырожа" приобрел 20 % акций медиагруппы Inter Media Group Limited, заявленная стоимость которой составляет около 2,5 млрд долл, и в 2104 году в рейтинге самых богатых украинцев по версии "соросятско-поросятского" журнала "Новое время" занял 27-е место с состоянием в 258 млн долларов. Завистливые соратники по иудству утверждают, что у Левочкина денег гораздо больше. Но все они приобретены, благодаря предательству, воровству и коррупционным схемам.
Не будем с этим спорить. Тем более, что я как-то в тогда еще разрешенном "Фейсбуке"** написал "Сыроже", что я о нем думаю (а это крайне непечатное – такое презрение он у меня вызывал). И он снизошел – ответил, что мне "будет плохо"…
Но я не об этом, а о том, что 18 мая 2013 года в Киеве в рамках обострившейся борьбы между Януковичем и прозападной оппозицией проходили две акции: оппозиционная – "Вставай, Украина!" (в народе — "вставайки") на Софийской площади и митинг Партии регионов на Европейской площади (по-простому – "рыги" или "доны"). Расстояние между площадями небольшое, и вот на одной из киевских улиц и столкнулись "вставайки" представители оппозиции и группа молодых людей спортивного телосложения, которые защищали обычно мероприятия "рыгов". Между ними как бы вспыхнула драка и якобы пострадали журналисты, за дополнительную мзду освещающие крайне проевропейскую смелость оппозиционеров.
В тот день и родились два политических мема – "титушки" и "Ольга Сницарчук и муж ее Содель". А случилось вот что: в ходе потасовки один из представителей молодых людей, 20-летний спортсмен из Белой Церкви (город близ Киева) Вадим Титушко, занимающийся боксом и единоборствами, начал имитировать удары и якобы нанес страшный, практически непоправимый вред журналистке Ольге Сницарчук и ее мужу Владиславу (Владу) Седелю, фотографу, который, по легенде, грудью встал на защиту супружницы.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : соцсети
Раздухарившийся Титушко
Никакой драки, разумеется, не было. Хотя бы потому, что пострадавшие – даже по внешнему виду такие зачетные задроты, что если бы здоровый и тренированный спортсмен въехал кому-нибудь из них по кумполу, то пострадавший, сопливой бахромой украшая костюмчик, реально мог бы работать на аптеку до сих пор.
Титушко, кстати, на суде над собой так и говорил, почему не бил и не мог быть Сницарчук и Соделя: "Квалифицированный боксер, боец имеет поставленный удар. Это его главное оружие на ринге. Сила удара – 300-500 килограммов. Думайте сами, что было бы с человеком, получившим удар по голове силой в полтонны".
Но его никто не слушал, а вой поднялся такой, что каштановое цветение досрочно облетало. Все дело в том, что Сницарчук работала на 5 канале, принадлежавшем Петру Порошенко*, который, как оппозиционер, и стал главным бенефициаром стартовавшего в тот день госпереворота, именуемого "рывоюцыйей гидносты" (революцией достоинства) или евромайданом-2014. А Содель служил в издании "Коммерсант-Украина", которое всей душой было на стороне оппозиции, что сейчас им должно было быть стыдно. Но им стыдно, как мы знаем, не бывает, они же – демократы, они же за правду…
Я не могу утверждать, что провокация против власти Януковича замышлялась изначально. Но когда представилась возможность показать и всему миру представить Януковича тоталитарным "изувером, тираном и садистом" пророссийской, ясное дело, ориентации, противостоящей яркому свету западной евродемократии, то шанс был использован по полной программе и даже с горочкой.
Пострадавшие Сницарчук и муже ее с Содель
Получилось все очень интересно, показательно и символично. Против Вадима Титушко и трех его подельников – Михаила Пшука, Сергей Приходько и Андрея Ярошенко было возбуждено уголовное дело, которое было сразу же отправлено в Шевченковский райсуд Киева и запущено в производство. А в среде оппозиции, грантоедческих организациях и СМИ, которые тогда за проплату малую буквально вылизывали любые загогулины и тиражировали любые хотелки "борцов за народ", сразу же появились об этом публикации. Синхронно, что интересно..
Это была хорошо организованная, четко срежиссированная и хорошо проплаченная демократическая истерия в стиле тогда уже возлежавшей на нарах королевы оппозиции Юли Тимошенко "все пропало!".
Зал суда всегда был забит безумными активистами, нардепами-оппозиционерами и визжащими оппо-медийщиками. Возле суда (а там место было мало) сторонники даже организовали как-то импровизированный ринг, на котором кто-то из них, весьма профессионально размахивая грабками, приглашал сторонников Януковича испробовать праведного кулака защитника демократии.
Я тогда, несмотря на свое редакторство (был главредом), ходил лично на эти заседания. Мне было интересно побывать в актуальной гуще, и я лично могу свидетельствовать: все выглядело крайне самоотверженно, а не проплачено, но оказалось насквозь лживым. Я как-то сдуру решил тряхнуть стариной и сойтись на ринге – не получилось: договорились на завтра, а завтра никто не пришел. И ринг исчез…
Но не все оппо тогда и оскотинились до конца. Это пришло позже, но тогда, весной-летом 2013-го, они даже провоцировали людей еще как-то стыдливо. Некто Богдан Кутепов, один из самых рьяных защитников "Сницарчук и мужа её Соделя" как-то страшно радовался, что меня не допустили в зал заседаний и решил фотографировать меня в состоянии негодования. Я попросил его не делать этого: дескать, если по закону я прошу, что меня фоткать не надо, то значит не надо. Он не унялся и тогда я, как бы это сказать помягче, втиснул ему фотоаппарат в лицо. С небольшого, правда, размаха. И он признал мою правоту: не побежал жаловаться, а кричал: "Все нормально, он предупреждал…".
Короче, весело и характерно все было. Ни следователи, ни суд не могла доказать, что четверка титушек била этих как бы журналистов и не признавалась в содеянном. Пахло юридическим ступором или висяком. Но, как оказалось, под спудом шла напряженная работа. Титушек вынуждали пойти на договорняк: они признают свою вину, а суд ограничивается небольшими и условными сроками.
Добивающийся правосудия Титушко
Я тогда общался с самым главным титушкой – с Вадимом и предлагал ему не соглашаться: дело-то было гнилое и бесперспективное. Но титушки пошли на сделку и трое из них получили условные сроки: сам Титушко – 3 года, Пшук и Приходько – по 2 года. А также выплатили материальную компенсацию, фактически копеечную.
Их отпустили на свободу. Но самое интересное было другое: четвертый обвиняемый Ярошенко отказался подписывать такую "мировую" и… был отпущен просто так, за недоказанностью вины.
И, конечно, можно было бы при желании переигрывать приговор в высших инстанциях – в апелляции или в кассации, но никто этим заниматься не стал. Это тоже было условием сделки.
Верхом же цинизма, подлости и лицемерия стал тот факт, что, как только завершился суд, Сницарчук сразу же призналась, что всё было фальсификацией и никакого избиения не было. Она так и сказала перед камерами Максиму Равребе, который тоже ходил на эти суды: Я никогда не говорила о том, что меня избивали. Про кровавое избиение придумали и писали вы, Максим Равреба".
Всё, но фенита ля комедиа не получилась, увы. Главное свершилось совсем в другом – власть фактически признала себя виноватой в нападении на оппо-журналистов и в использовании наемников для защиты своих мероприятий. С подачи своих политтехнологов оппозиция поставила вопрос ребром: или "титушек" осуждают по закону, или власть типа признается на всю голову тоталитарной и антидемократичной, если будет препятствовать нужному оппозиции правосудию.
Власть пошла на поводу у оппозиции и… все равно была признана и недемократичной, и тоталитарной. Причем по суду признанной. Перед всем миром.
Власть и лично Януковича развели прилюдно, как лохов базарных, дешевых и не очень крепких умом. Но самое противное, что сделали это с подачи Левочкина, который, напомню, был тогда главой Администрации Януковича и должен был всеми силами его защищать. Он и "защитил". Сам Титушко рассказывал мне, что переговоры с ним вели от имени януковичской администрации.
Как оказалось, сыграло свою роль и сказалось то, что Левочкина давно и щедро перекупили западные спецслужбы и сделали правоверным проевропейцем, посулив гарантии неприкосновенности и, наверняка, набив мошну.
"Сырожа-Сезя" и поплыл, работая уже против Януковича. Следующей его подлянкой против шефа стало "звирячэ побыття дитэй" (звериное избиение детей) в ноябре того же года – провокация 30 ноября с избиением манифестантов, которая усугубила евромайдан, который 22 февраля 2014 года завершился вооруженным госпереворотом и изгнанием Януковича на политическую помойку.
Уже в 2015 году, выступая на суде в Вене, Левочкин подтвердил, что накануне президентских выборов на Украине сразу после госпереворота он принимал личное участие во встрече Порошенко*, Виталия Кличко и олигарха Дмитрия Фирташа, в ходе которой и были распределены портфели. Кличко, не приходя в сознание, согласился поддержать Порошенко кандидатом в президенты, а сам стал мэром Киева.
Потом Левочкин предал всех. В первую очередь пострегионалов, которые сгрудились в партии "Оппоблок", а потом "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ). И все-таки получил свое – выданные ему иудины гарантии, как видим, сработали. Он сейчас и в ус не дует за бугром.
Титушко не выдержал свалившейся на него отрицательной славы. Сначала он захотел запретить использование термина "титушки". А потом начал заигрывать с демократами, занимался спортом, грабил дома, привлекался к суду и избегал наказания. Заканчивает он, говорят в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ против России.
Упали на дно канализации и опустились до непотребства и основные фигуранты "борьбы за демократию – и "Сницарчук и муж ее Содель", и их защитники. Как журналисты, Сницарчук и Содель, как были никем, так и остались ничем – ничего им не помогло, если они, конечно, не срубили бабла так много, что им и сейчас хватает. Но это вряд ли…
Их радетели из оппо-СМИ и грантоедческих структур заканчивают свой путь либо на концлагерном мусорнике, в который превратили Украину неонацисты и их западные кураторы-доброхоты, либо в зоне СВО, где недолго всем осталось трепыхаться.
А все вместе это и называется "трагедия". Общая. И каждого по отдельности и – это самое главное! – всей страны, за которую они как бы боролись, желая ей добра, но с чужого голоса. А тут, как говорится, бойтесь лжеданайцев, приносящих чужие яйца – драконы высиживаются…
*признан в России террористом и экстремистом
**организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, как экстремистской и террористической
Второй президент Украины. Как Кучма предал память отца и историю своей Родины — Виноградов и Скачко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
весь СкачкоМненияВикипедияЕСВиктор ЯнуковичУкраинаКиевРоссияСергей ЛевочкинФейсбукМарина Порошенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02В Курской области скончался ещё один мирный житель, пострадавший при ударе украинских формирований
19:48Китай предложил устранить коренные причины конфликта на Украине
19:30Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием
19:25Путина в Китае встретил Ван И, студенты и школьники
19:25США взялись за украинских коррупционеров, Киев не получил деньги: Пентагон отчитался о положении Украины
18:5619 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56Украинский солдат сдался в плен дрону
18:49Путин прибыл в Китай
18:44Сбор денег на выкуп Ермака организовал лично Зеленский
18:35ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭС
18:22Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
18:01Латвия пригласила ВСУ для атаки России, ВС РФ начали масштабные ядерные учения. Итоги 19 мая
17:50Верный признак прорыва: Украина эвакуирует детей
17:47Итоги 19.05.26: Литва угрожает Калиниграду, Украина тормозит реформы
17:38"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную
17:33Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
17:19Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
17:13Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
17:07Во Львове сорвали попытку мобилизации: мужчина разбил окна автобуса ТЦК и вызвал реакцию толпы
17:07Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Лента новостейМолния