https://ukraina.ru/20260519/vasiliy-nebenzya-zayavil-chto-peregovornyy-protsess-nakhoditsya-v-tupike-1079178204.html

Василий Небензя заявил, что переговорный процесс находится в тупике

Василий Небензя заявил, что переговорный процесс находится в тупике - 19.05.2026 Украина.ру

Василий Небензя заявил, что переговорный процесс находится в тупике

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом сообщил 19 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-19T21:27

2026-05-19T21:27

2026-05-19T21:27

украина.ру

василий небензя

украина

россия

новости

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076675164_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_9aa465d6fc4d552639080f4bc96db6fc.jpg

Россия будет добиваться целей специальной военной операции, пока киевский режим не выполнит ряд условий, включая вывод Вооружённых сил Украины из российских регионов.Российский дипломат Василий Небензя, выступая на площадке ООН, сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. По его словам, переговорный процесс находится в тупике. Россия не видит сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования конфликта. Небензя подчеркнул, что киевский режим ни на секунду не прекращает свои террористические атаки против мирного населения Российской Федерации. В апреле украинскими формированиями было убито более 100 мирных жителей и ранено 667 человек. Постпред РФ также заявил, что западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты. Киевскому режиму, по его словам, уже никогда не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции "Мидас". Запад наращивает поставки оружия Киеву, переводит его производство в свои страны, закрывает глаза на использование их неба для пролёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ответ России будет неизбежен в случае запуска БПЛА с территории стран Балтии. Одобренный Европейским союзом двухлетний пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро, по мнению Небензи, будет также разворован. Разговоры о том, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя. Организация Объединённых Наций, констатировал дипломат, находится в полностью беспомощном состоянии, заняв предвзятую антироссийскую позицию.Ранее уведомлялось, что спикер парламента Чехии Томио Окамура заявил, что сами украинцы уже не хотят воевать, сотни тысяч из них дезертировали в Европу. Он объяснил этим решением о блокировке средств на закупку боеприпасов для киевского режима. Окамура подтвердил, что новые политики проводят в стране новый курс, желая мира на Украине и считая нужным тратить деньги чешских налогоплательщиков на другие цели. Это напрямую связано с основной новостью о заявлениях Небензи, поскольку даже в Европе, в частности в Чехии, растёт понимание тупикового характера конфликта и нежелания украинцев продолжать боевые действия, что подтверждает тезис российского постпреда об отсутствии прогресса в переговорном процессе - "Сами украинцы уже не хотят воевать" - спикер парламента Чехии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, василий небензя, украина, россия, новости, киев, оон