Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
Согласие Латвии предоставить Киеву территорию для проведения операций с применением БПЛА создало прецедент, когда страна - член НАТО стала плацдармом для ударов по России. Об этом 19 мая заявил член экспертного совета "Офицеров России", заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов
17:13 19.05.2026
 
Согласие Латвии предоставить Киеву территорию для проведения операций с применением БПЛА создало прецедент, когда страна - член НАТО стала плацдармом для ударов по России. Об этом 19 мая заявил член экспертного совета "Офицеров России", заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Киев убедил Ригу дать согласие на проведение операции с применением беспилотников против России.
"Это системная военная угроза, а не демонстрационная провокация. Параллельно возникает новая правовая реальность: территория государства - члена НАТО становится плацдармом для ударов по России. Прецедент создан", - сказал он.
По его мнению, Рига пошла на это по трем причинам.
"Первый - страх оказаться аутсайдером внутри НАТО в момент, когда союзники наращивают давление на Россию. Отказ воспринимается в Брюсселе и Вашингтоне как нелояльность. Второй - идеологический фанатизм. СВР точно определила диагноз: "пещерная русофобия оказалась сильнее инстинкта самосохранения". Третий механизм - расчет на зонтик НАТО", - пояснил Панкратов.
