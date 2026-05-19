Путина в Китае встретил Ван И, студенты и школьники
Стали известны подробности визита президента России Владимира Путина в Китай. В Пекине он будет находиться 19 и 20 мая, его рабочий график весьма насыщен. Как отметил его помощник Юрий Ушаков, важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение "за чаем" с председателем КНР Си Цзиньпином актуальных вопросов международных проблем
2026-05-19T19:25
Заявление президента России накануне визита: Путин заявил о беспрецедентном союзе России и Китая перед встречей с Си Цзиньпином
Предшествовать чаепитию в узком кругу будут российско-китайские переговоры с участием делегаций, встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие перекрестных годов образования, а также встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем и другие протокольные мероприятия.
В аэропорту Шоуду Путина встретили как дорого гостя. В его честь были подняты государственные флаги России и Китая, выстроен почетный караул, а также приветственная группа китайских школьников и студентов.
У трапа российского лидера встречал руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И, с которым российский лидер кратко пообщался на красной ковровой дорожке, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, российский посол в Китае Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений. Путин обменялся приветственными рукопожатиями со встречающими.
Дети и студенты, когда президент России шел от трапа по красной ковровой дорожке, размахивали российскими и китайскими флажками, скандируя по-китайски: