"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную

Владимир Путин поедет в Пекин "сверить часы по Украине" и обсудить экономическое сотрудничество. Российскому президенту интересно узнать, о чем Китай договорился с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-05-19T17:38

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация будет весьма представительной.Отвечая на вопрос о предстоящем визите Путина в Пекин, Васильев заявил, что поездка нужна для сверки позиций по Украине и экономике. "Президент России поедет "сверить часы по Украине" и поговорить об экономическом сотрудничестве. Грубо говоря, если бы нам Трамп привез такой "золотой" самолет, мы бы не возражали", — сказал эксперт.По словам американиста, для Москвы интересен опыт Китая в торговле с США после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. "России интересно посмотреть, как сегодня Китай строит свои торгово-экономические отношения с США. [Кирилл] Дмитриев и [Юрий] Ушаков говорили, что конфликт на Украине может быть завершен, после чего начнется сотрудничество с Америкой", — пояснил Васильев.Российский лидер хотел бы, чтобы Си его проинформировал, о чем Китай договорился с Трампом, чтобы и Россия могла использовать это на практике, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Татьяны Стоянович "Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами" на сайте Украина.ру.

