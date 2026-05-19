"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную - 19.05.2026
"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную
Владимир Путин поедет в Пекин "сверить часы по Украине" и обсудить экономическое сотрудничество. Российскому президенту интересно узнать, о чем Китай договорился с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную

17:38 19.05.2026
 
Владимир Путин поедет в Пекин "сверить часы по Украине" и обсудить экономическое сотрудничество. Российскому президенту интересно узнать, о чем Китай договорился с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация будет весьма представительной.
Отвечая на вопрос о предстоящем визите Путина в Пекин, Васильев заявил, что поездка нужна для сверки позиций по Украине и экономике. "Президент России поедет "сверить часы по Украине" и поговорить об экономическом сотрудничестве. Грубо говоря, если бы нам Трамп привез такой "золотой" самолет, мы бы не возражали", — сказал эксперт.
По словам американиста, для Москвы интересен опыт Китая в торговле с США после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
"России интересно посмотреть, как сегодня Китай строит свои торгово-экономические отношения с США. [Кирилл] Дмитриев и [Юрий] Ушаков говорили, что конфликт на Украине может быть завершен, после чего начнется сотрудничество с Америкой", — пояснил Васильев.
Российский лидер хотел бы, чтобы Си его проинформировал, о чем Китай договорился с Трампом, чтобы и Россия могла использовать это на практике, резюмировал собеседник издания.
