Американист ответил, ждать ли в США отстрела лидеров воук-повестки после убийства Кирка
Американист ответил, ждать ли в США отстрела лидеров воук-повестки после убийства Кирка - 24.09.2025 Украина.ру
Американист ответил, ждать ли в США отстрела лидеров воук-повестки после убийства Кирка
Сторонники Дональда Трампа и убитого его соратника Чарли Кирка вряд ли перейдут к ликвидации своих оппонентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Близкий к Трампу консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября в ходе публичного мероприятия в одном из университетов в штате Юта. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.По мнению Дробницкого, лидерам воук-повестки вряд ли стоит опасаться за свои жизни.По его словам, как только они поймут, что никакой революции сверху не будет, тогда изменения могут произойти, сейчас они не настроены на такого же рода действия.Но что они будут делать, когда поймут, что революция сверху не происходит, это большой вопрос. Для этого должно пройти еще какое-то время, но общество уже предельно наэлектризовано, подытожил Дробницкий.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.
Близкий к Трампу консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября в ходе публичного мероприятия в одном из университетов в штате Юта. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.
По мнению Дробницкого, лидерам воук-повестки вряд ли стоит опасаться за свои жизни.
"Разница между леворадикальными организациями, состоящими в услужении у Демпартии, и трампистами в том, что последние все-таки рассчитывают на революцию сверху. Что мешает власти, за которую они голосовали, скрутить в бараний рог либералов, которые не только достали всех в образовании, здравоохранении, СМИ, кинематографе, но еще и убивают наших? То есть у них сохранялось представление о том, что "их" власть будет действовать в интересах наведения порядка. И они до сих пор рассчитывают на эту революцию сверху", - рассказал эксперт.
По его словам, как только они поймут, что никакой революции сверху не будет, тогда изменения могут произойти, сейчас они не настроены на такого же рода действия.
Но что они будут делать, когда поймут, что революция сверху не происходит, это большой вопрос. Для этого должно пройти еще какое-то время, но общество уже предельно наэлектризовано, подытожил Дробницкий.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.