https://ukraina.ru/20250923/dmitriy-drobnitskiy-esli-tramp-ne-sovershit-revolyutsiyu-sverkhu-posle-ubiystva-charli-kirka-on-proigraet-1069024135.html

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет - 23.09.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет

Если по поводу убийства Кирка будет сделан вывод, что стрелял одиночка, это будет раздражающим фактором для тех, кто голосовал за Трампа, кто ждал не только крутых слов, но и крутых действий. Сейчас все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет.

2025-09-23T05:50

2025-09-23T05:50

2025-09-23T05:50

интервью

сша

америка

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий дробницкий

фбр

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036522224_47:31:837:476_1920x0_80_0_0_4beeffab1730c102d2a9e2a87ceefecb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.В ночь на 22 сентября по московскому времени в Аризоне простились с убитым 10 сентября консервативным активистом и блогером Чарли Кирком. Панихида прошла на стадионе State Farm Stadium, способном вместить до 73 тысяч посетителей.- Дмитрий Олегович, в своих прошлых интервью вы неоднократно говорили, что после прихода Дональда Трампа к власти гражданское противостояние в США обострится. Станет ли погибший Чарли Кирк знаменем, под которым выступят правые консерваторы?- Знаменем он уже является, вопрос в том, куда дальше пойдут настроения. Согласно данным некоторых опросов, от прихода Трампа к власти и убийства Чарли Кирка большинство республиканцев сохраняли некий оптимизм по поводу будущего Америки. После убийства эти настроения резко упали.Даже если Тайлер Робинсон действовал в одиночку, что сомнительно, то это не означает, что это не заговор с целью убийства Кирка, потому что он был радикализирован через социальные сети и стал совсем другим человеком. Если бы власть полностью находилась в руках Трампа, то есть он контролировал ситуацию в стране и проводил бы реформы, которые от него ждут, население могло бы на него положиться, сохранять спокойствие и сплотиться, как призывали на этом поминальном мероприятии. Но в США у многих возникают сомнения по поводу того, что будет такое проявление сильной и спокойной власти, что ФБР справится и так далее.Если по поводу убийства Кирка будет сделан вывод, что стрелял одиночка, лишь социальные сети вели себя неправильно, все расходимся, будем помнить Чарли, до свидания, это будет раздражающим фактором для тех, кто голосовал за Трампа, кто ждал не только крутых слов, но и крутых действий.Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США. Замглавы администрации Стивен Миллер говорил, что Демократическая партия — это экстремистская организация.Если за этим ничего не последует, то конфликт начнет нарастать. Неконтролируемый гнев часто возникает из апатии и депрессии, почему я вначале и упомянул результаты опросов. Настроения здесь очень пластичные.Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет.- Члены MAGA-движения могут прийти к аналогичным методам воздействия на своих оппонентов, начав отстрел лидеров воук-повестки?- Пока максимум насилия, на которое они были способны, это посидеть за столом Ненси Пелосси в Капитолии.Разница между леворадикальными организациями, состоящими в услужении у Демпартии, и трампистами в том, что последние все-таки рассчитывают на революцию сверху. Что мешает власти, за которую они голосовали, скрутить в бараний рог либералов, которые не только достали всех в образовании, здравоохранении, СМИ, кинематографе, но еще и убивают наших? То есть у них сохранялось представление о том, что "их" власть будет действовать в интересах наведения порядка. И они до сих пор рассчитывают на эту революцию сверху.Как только они поймут, что никакой революции сверху не будет, тогда изменения могут произойти, сейчас они не настроены на такого же рода действия. Среди сторонников Трампа другой социальный состав. Это работающие люди с небольшим достатком, которые поддерживают полицию и считают, что закон и порядок — это правильный лозунг. Рассчитывая на революцию сверху, они не будут брать правосудие в свои руки.Но что они будут делать, когда поймут, что революция сверху не происходит, это большой вопрос. Для этого должно пройти еще какое-то время, но общество уже предельно наэлектризовано.Представьте, если убийство Кирка спишут на одиночку, леворадикальные организации почувствуют безнаказанность и постараются вернуть ситуацию 2020 года, когда кто-то грабил магазины, а кто-то с экранов телевизоров вещал "мы здесь власть, давайте дефинасируем полицию".Момент прощания с Чарли Кирком очень важен: "Покойся с миром, Чарли". И все ждут, что будет дальше. Но думаю, что ничего дальше не будет. Неспособность администрации Трампа взять власть в свои руки и продемонстрировать, что он здесь власть, и станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США.Он может идти в разных формах. Это может быть жесткая революция сверху, или власть ускользнет из рук и тогда возможно все, что угодно.- Каким образом внутренняя повестка влияет на отношение Трампа к украинскому конфликту? Недавно он вновь заявил, что "разочарован Путиным", в Кремле сочли его слова "достаточно эмоциональным".- Пресс-служба Кремля обычно так и комментирует такого рода высказывания. Взаимосвязь здесь простая. Внутренняя борьба в США имеет прямое отношение к тому, что такое внешняя политика Штатов вообще. То, что не совсем верно называют американским изоляционизмом, предполагает, что глобальные силы не управляют Соединенными Штатами. Изоляционизм не в том, что США не действуют на международной арене, не могут дать сдачи в любом уголке планеты, а в том, что Штаты не занимаются установлением глобального миропорядка.Украина в этом смысле хороший кейс. Она не нужна MAGA-американцам, она видится им как зло, потому что это то, что тянет Америку в третью мировую войну, результат которой будет очень плачевным для США. Это видно по заявлениям многих MAGA-инфлюэнсеров, вроде того же Чарли Кирка, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предложила запретить всю внешнюю помощь, в том числе украинскую.Потому что это мешает той Америке, которую они хотят, суверенной, самостоятельной, чтобы лоббисты не топтали Вашингтон. И чтобы США не делали то, что им говорят делать снаружи. В этом смысле это неглобальная Америка. Изоляционистской ее называть не совсем верно, это, скорее, даже больше похоже на империю.Но позиция либеральной части элиты: зачем вы предлагаете всяких Чарли Кирков, которые подрывают роль Америки в мире, то есть служение глобальным либеральным целям. И внешнеполитическая дискуссия в этом смысле столь же важна, как и внутриполитическая. Вы не можете отделить насилие в области образования и медицины, к примеру, смену пола подросткам без согласия родителей, от Украины. Это части одного и того же. Но проблема в том, что Трамп не государь всея Соединенных Штатов и уж точно не всего Запада.Он не может единолично принять решение, даже если его избрали. Он не может сказать, что раз народ меня избрал, то теперь Украина под запретом, Зеленского в Гуантанамо, никакой ядерной войны. Из-за того, что нужно постоянно политически лавировать, появляются такие заявления: да, я хочу, чтобы прекратили убивать людей, хочу, чтобы с Россией были коммерческие сделки, хотя потенциал сотрудничества России и США минимален, по крайней мере, сейчас. Но все это попытка построить риторическую конструкцию для политического лавирования, но не для решения основной проблемы.До тех пор, пока Трамп будет говорить, я не хочу конфликта с Россией, давайте начнем переговоры, будут возникать люди, подогретые лоббистскими группировками, которые будут говорить, вот, вы хотели мира, а Путин не хочет. Вводи санкции, поставляй оружие, давай воевать.За этими людьми стоят враги Трампа, которые хотят либерального мирового порядка. А Трамп не может объявить этих людей вне закона, я уж не знаю почему. На мой взгляд, именно это ему и надо было сделать. Это и есть основная проблема Трампа.В этом смысле убийца Чарли Кирка и Зеленский связаны семиотически напрямую, хотя событийно не связаны вообще никак. Если бы Трамп задумывал внутреннюю революцию сверху, он бы заставил ФБР сказать, что Чарли Кирка заказал Зеленский. Пока Трамп лавирует, он проигрывает.Он выглядит очень хорошо, всем хамит, он на коне, и на этом коне аккуратненько едет вниз по склону. Все равно будут осуществляться процессы, которые MAGA-движению не нравятся.- Может ли гибель Кирка, как это ни цинично звучит, помочь Трампу в его противостоянии с Конгрессом, который будет лоббировать выделение военной помощи Украине?- Какое-то время могут побояться чему-то противоречить. Но пока не определены цели и задачи президентства Трампа. Что значит сделать Америку снова великой? До тех пор, пока люди, сопротивляющиеся этому курсу, не будут попадать в неприятности всякий раз, когда они открывают рот, будут проблемы. Осенью во время принятия бюджета будут серьезные проблемы.Все это движение к шатдауну (лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства – ред.) в октябре рассчитано на то, чтобы принять все, что угодно, включая помощь Украине. Затем принять следующий закон, который сделает эту помощь неотменяемой. То есть власть у Трампа будет отобрана. Как только он перестанет управлять внешним контуром, его перестанут слушаться и внутри.Да, Трамп парализовал на время глобальные либеральные процессы, при нем все выглядит несколько иначе, но с точки зрения своей основной миссии (сделать Америку снова великой) он несомненно проигрывает. Потому что на этом направлении ничего не меняется. И скорее всего, он сам будет лишен власти, не де-юре, а де-факто.Для того, чтобы что-то поменять, нужны решительные действия. Проблема Трампа заключается в том, что он эти действия обозначает. Он даже пытается выглядеть, как авторитарный лидер. Но на деле никакого авторитаризма и вертикали власти нет. И лоббистские группировки, как делали свое дело, так и делают.То есть деструктивная роль Трампа в отношении либерального миропорядка выполняется, но это не надолго, потому что не выполняется позитивная функция любой революционной власти, которая заключается в том, чтобы упрочить свою власть.- Признание Палестины Великобританией, Канадой и Австралией это очередной камень в сторону Трампа со стороны глобальной элиты?- Это уже игра между лоббистскими группами. Дело в том, что ресурсы объединенного Запада или Pax Americana, ограничены. Аналитики говорят, что это касается и финансовых ресурсов, но, несомненно, ограничены и ресурсы по военной матчасти, поскольку она связана с состоянием реального сектора экономики.Поэтому Израиль хочет решить свои задачи на последние американские железки. А европейцы пытаются не дать Нетаньяху забрать эти железки на его войну на Ближнем Востоке, на его Большой Израиль."Если Израиль хочет забрать железки, которые принадлежат европейскому флангу НАТО и войне на Украине, значит, мы будем пакостить Израилю".Уверяю вас, что до конца года кто-нибудь из больших политиков в Европе снова произнесет слово геноцид. Израильское и украинское лобби борются за железки и друг друга будут шпынять. Какой ответный удар нанесет Израиль, пока непонятно. Пока он отделывается общими формулировками, что всякий, кто не помогает Израилю, антисемит. Но то, что Европа играет против Израиля именно из-за ограниченности ресурсов в условиях войн, это очевидно. Трамп на это никак повлиять не может.О других политических аспектах украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: Европа шантажирует Россию войной без войны, чтобы измотать в бесконечном противостоянии

https://ukraina.ru/20250922/tramp-nenavidel-vdova-proschala-karlson-zheval-khumus-kak-proshla-panikhida-po-charli-kirku-1069015187.html

https://ukraina.ru/20250915/chernaya-metka-trampu-kiselev-ob-ubiystve-kirka-1068688586.html

https://ukraina.ru/20250922/finlyandizatsiya-neprazdnye-razmyshleniya-o-rossiyskoy-strategii-1069012165.html

сша

америка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, америка, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, фбр, демократическая партия