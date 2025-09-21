https://ukraina.ru/20250921/gotovnost-bolshinstva-ukraintsev-pogibnut-risuyut-na-kolenke-u-ermaka-ukrainskie-eksperty-o-1068953546.html

Готовность большинства украинцев погибнуть рисуют на коленке у Ермака: украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают: понимает ли Зеленский, что происходит на самом деле, следует ли украинцам готовиться к выборам или, напротив, надо быть готовыми к эскалации боевых действий и к затяжной войне

2025-09-21T06:02

Заявления Зеленского на состоявшейся на днях закрытой встрече с депутатами Рады из фракции "Слуга народа" (куда явились далеко не все "слуги") вызвали противоречивые ощущения у тех, кто их слушал."С одной стороны, президент говорит, что никаких уступок не будет. Ничего России отдавать не намерены. Ни Донбасс, ни ещё что-либо. С другой стороны — все сильнее у всех ощущение, что власть готовится к выборам. Особенно после презентации проекта бюджета на следующий год. А значит, по логике, она видит перспективу скорого окончания войны. И в этом есть противоречие", — рассказал изданию "Страна" один из участников встречи.По его словам, теоретически войну можно закончить быстро, если выполнить условия России — хотя "есть вопросы, насколько Путин готов остановиться, даже если мы (киевский режим — ред.) согласимся на его требования по Донбассу, языку, церкви и нейтральному статусу".Если же продолжать войну в надежде на истощение РФ и нарастание у неё внутренних проблем, то не факт, что это закончится успехом Киева."Из-за такого противоречия постоянно есть ощущение, что нам что-то недоговаривают и какие-то уже принятые решения пока не озвучивают", — сказал собеседник издания.Возможно, это решения о тотальной мобилизации, предполагают некоторые участники встречи.От Зеленского можно ожидать чего угодно, у него проблемы, и некоторые из этих проблем вызывают на Банковой настоящую панику, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.Он обратил внимание на тот факт, что на днях произошла встреча Дональда Трампа с патриархом Варфоломеем, и длилась эта встреча всего полчаса. Затем патриарх встречался с Джэй Ди Вэнсом. По словам эксперта, "патриарху Варфоломею было чётко указано, что… есть гонения на Православную церковь на Украине". В ответ патриарх апеллировал почему-то к голодомору и сталинским репрессиям."По моим данным, якобы у Варфоломея попросили отчёт о его отношениях с Майком Помпео, о причастности Майка Помпео к созданию ПЦУ и получению томоса. И назвали конкретную сумму, в которую обошёлся томос, которую получил Вселенский патриарх в результате. Вот именно после этого, говорят, в Киеве просто-напросто запаниковали", — рассказал политолог. Он добавил, что это был один из тех триггеров, которые привели к росту антиамериканских настроений на Банковой.Отсюда и паника — отвечать придётся в том числе и за то, что в своё время на Банковой сделали ставку на глобалистов, сказал Бондаренко в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Политолог подчеркнул, что происходящее с Зеленским напоминает то, что происходило с Гитлером в апреле 1945 года — "Зеленский демонстрирует именно тот же фанатизм и демонстрирует ту же уверенность в условиях, когда вот сейчас нет никаких оснований для этой уверенности".А что потом? Могут реализоваться варианты, которые сегодня кажутся самыми фантастическими, но ведь и то, что происходит сейчас, всего-то 10–15 лет назад казалось чистой фантастикой. В частности, нельзя исключать, что сбудутся страхи европолитиков, опасающихся, что две самые сильные и опытные армии — ВС РФ и ВСУ — будут когда-то действовать заодно, во всяком случае, надо быть готовыми ко всему, сказал Бондаренко.Почему Зеленский ориентируется именно на Лондон — это его будущая родина, больше ему некуда бежать, кроме того, там лежит полное досье на него, полагает эксперт.Но до Лондона Зеленский может и не добежать в том случае, если будет мешать глобалистам, считает покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, никаких выборов на Украине не будет, и вообще разговорами о скорых выборах давно кормят народ просто для того, чтобы выпустить пар."Это часть внутренней политики — вам говорят, что выборы будут. Их не будет. Их не будет, пока Зеленский устраивает (коллективный Запад — ред.). Но… не факт, что Зеленский досидит. Потому что, если он будет мешать глобальным договорённостям, ну, мавр дело сделал, мавр может умереть. Я назвал это “трусами Навального*” — отравят, что угодно сделают, скажут, что это сделали русские, канонизируют его и спишут все абсолютно финансовые схемы, по которым поставлялось оружие", — сказал Мураев.Он также отметил, что Трамп что-то перестал говорить об аудите всех поставок и помощи Киеву, о чём ранее заявлял громогласно — вероятно, представители ВПК объяснили ему его личную выгоду от продолжения этого конфликта.В общем, при определённых условиях может оказаться, что "скрипач (Зеленский — ред.) не нужен"."Но пока Зеленский готов класть украинцев до последнего, и пока Великобритания готова тянуть этот конфликт, его и охраняют британцы, и финансировать будут Британия и страны, которые входят в их коалицию", — считает экс-нардеп.По его мнению, сейчас цели США и Британии совпадают — "и они будут утилизировать нас для того, чтобы решать свои задачи, ослабляя Россию, Китай и новый полюс миропорядка".А готовы ли украинцы гибнуть "до последнего"? По данным КМИС — да. Якобы 76% опрошенных верят, что при "надлежащей" поддержке Запада можно победить Россию. Но социологам в тоталитарном государстве верить нельзя, её, эту социологию, пишут на коленке у главы ОП Ермака, подчеркнул Мураев.По его словам, на Украине всем показали, что инакомыслие жёстко карается, поэтому никто из хозяев социологических служб не пойдёт против указаний власти — "социология мёртва". Что касается простых украинцев, то, по словам политика, в стране установлена система внешнего управления, в этих условиях от граждан мало что зависит, их мнения не слышат.Сам же конфликт далёк от завершения, поскольку речь идёт не об одной только Украине, но о выработке новых правил миропорядка — а это быстро не делается. Запад сам давно зашёл за все "красные линии", отменив свои же "правила" — и это заставляет весь остальной мир объединяться против него, подчеркнул Мураев.Он добавил, что Украина может прекратить свою часть мирового конфликта в том случае, если украинские военные перестанут вдруг слушать Зеленского и начнут вести прямые переговоры с русскими — "но это не закончит общую конфронтацию союзников России и союзников США".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее в обзоре Сергея Зуева "Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада И в статье Михаила Павлива "Зачем на самом деле Зеленский собирал свою фракцию в Раде? Стали известны новые подробности"

Сергей Зуев

