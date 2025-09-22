Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте - 22.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250922/1049547361.html
Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте
Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте - 22.09.2025 Украина.ру
Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте
Одним из главных мифов, связанных с разгромом Польши в 1939 году, являются якобы союзнические отношения между Германией и СССР. Доказательством этого, помимо известного секретного дополнительного протокола, является "совместный парад", проведённый 22 сентября в Бресте
2025-09-22T16:00
2025-09-22T16:00
история
история
история украины
ссср
германия
польша
брест
вторая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102116/21/1021162144_0:27:798:476_1920x0_80_0_0_d45ac7c154adc62d12f947630f3db749.jpg
В этот день командир 29-й танковой бригады Семён Кривошеин поднялся на помост вместе с генералом Гейнцем Гудерианом, чтобы проводить немецкие части из Бреста.Совместный парад планировался. У немцев были свои текущие политические задачи — показать Британии и Франции крепнущее союзничество. Соответствующий пункт был даже внесен в протокол о порядке передачи города.Не желая под эти задачи подстраиваться, представители РККА всячески увиливали начиная от самого момента прибытия в Брест. Первое мероприятие было запланировано на 11 утра в Брестской крепости, с поднятиями флагов и торжественным построением. На 10:00 немцы ожидали советских представителей для заседания смешанной комиссии, которая и должна была согласовать регламент "парада".Однако поздно ночью 22 сентября комбриг получил приказ из штаба 4-й армии занять Брест к 14 часам и, прибыв на место после форсированного 80-километрового ночного марша к 11:00, остановил колонну.Решение поехать в немецкий штаб, как явно следует из его собственных воспоминаний, было собственной кривошеинской инициативой. Причем сгоряча комбриг рванул в гости к Гудериану один, о чем мгновенно пожалел. Вокруг него были хотя и вежливые, но "фашисты", он их именует только так, и, видимо неспроста: свой орден Ленина за Испанию Семён Моисеевич заработал, лично участвуя в боевых действиях против "союзников".Естественно, первым вопросом, который задал ему немецкий танковый коллега, было прохождение в парадной колонне советских танкистов. На что комбриг ответил, что это никак невозможно, люди устали, техника грязная. Извините, сами.Кстати, изначально Кривошеин принял решение вести разговор не как гость, а как хозяин — начальник гарнизона города Брест. Вот как он описывал этот разговор, происходивший по-французски, которым владели оба генерала:"Если я правильно вас понял, вы, генерал, хотите нарушить соглашение нашего командования с командованием немецких войск?— ехидно спросил меня Гудериан. "Ишь, куда гнет, гад!" — подумал я про себя, но, вежливо улыбаясь, ответил:- Нет, соглашение, заключенное моим командованием, для меня непреложный закон. Нарушать его я не собираюсь. Заключив соглашение, мое и ваше командование не имело в виду устраивать такой парад, в котором одна часть войск будет дефилировать после длительного отдыха, а другая — после длительного похода.- Пункт о парадах записан в соглашении, и его нужно выполнять, – настаивал Гудериан.- Этот пункт соглашения мы с вами должны выполнить так, – в категорической форме предложил я, – в 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами приветствуют проходящие части. Оркестры исполняют военные марши.Гудериан долго и многословно возражал, настаивая на параде с построением войск на площади. Видя, что я непреклонен, он, наконец, согласился с предложенным мною вариантом, оговорив, однако, что он вместе со мной будет стоять на трибуне и приветствовать проходящие части".Примерно то же самое отмечено в журнале боевых действий немецкого XIX моторизованного корпуса, где отмечается, что русский генерал выразил пожелание не включать его танки в торжественное прохождение, поскольку из-за этого их экипажи не будут иметь возможности увидеть марш немецких частей."Это пожелание вызвало соответствующие изменения во всем ходе церемонии; решено, что прохождения русских танковых частей не будет, но оркестр и экипажи танков займут места рядом с оркестром 20-й моторизованной дивизии напротив генералов, принимающих парад".В своих послевоенных "Воспоминаниях солдата" и сам Гудериан использует именно такую формулировку: прощальный парад.Так оно и случилось. На всех фотографиях из Бреста нигде нет советского и германского флага на соседних флагштоках (что предполагает именно совместное действие), ни один танк или военнослужащий РККА не находится в парадной колонне. Немецкий флаг был спущен, советский поднят.Фотографии танков на улице, впрочем, можно найти. Но не во время мероприятия: поймав на улице свою технику, Кривошеин приказал через начальника штаба заблокировать железную дорогу, организовать посты и патрулирование. Личный состав четвёртого батальона и оркестр из восьми человек как раз и стоял напротив генералов, как договорились. Не как участники, а как зрители.На этом контакты с немецкой стороной ограничились.Вообще надо отметить, что в сентябре 1939 года немецкие офицеры в донесениях отмечали настороженность советских военных, деловой тон и нежелание вступать в какие-либо дружеские беседы.Начальник оперативного отдела 206-й дивизии 4-й армии майор Нагель, прикреплённый центральным отделом управления кадров Главного управления сухопутных войск (ОКХ) как офицер-переводчик и посредник при контактах с Красной армией, отмечал следующее:"Сдержаны вплоть до замкнутости, не отвечают на вопросы с точно такой же вежливостью и открытостью, как и с нашей стороны, недоверчивы, скрывают свои планы и организационную структуру".Он же подтверждает, что Кривошеин прибыл в Брест один, людей из его штаба в лицо немцы так и не увидели. Только днем ранее у них побывал офицер связи вместе с батальонным комиссаром Владимиром Боровицким, которого тут же "дружески" сфотографировали."Подробных данных о группировке войск получено не было. Впечатление от обоих офицеров таково, что они, без сомнения, находчивые и способные люди, обладающие определенными знаниями. Они вели себя уверенно и с достоинством, но весьма сдержанно", — это уже впечатления гудериановского начальника штаба, полковника Вальтера Неринга.Так откуда же растут ноги у истории о совместном параде и крепкой дружбе двух армий?Все просто: из профессионализма немецких пропагандистов. Кинохроникёры знаменитого киножурнала Die Deutsche Wochenschau смонтировали торжественный марш германских частей и входящие в город за два часа до его начала танки того самого четвертого батальона 29-й танковой бригады Кривошеина.Склейки на этом кино отлично видно по фону: там, где советские танки, нет толпы народа на тротуарах. Но для выполнения той самой задачи, о которой мы говорили вначале, военные пиарщики попытались показать, что РККА и Вермахт плечом к плечу маршировали в Бресте.В данной связи нет ответа только на один-единственный вопрос: почему 80 лет спустя люди, почитающие себя умными и во многом понимающими, продолжают тиражировать легенду Министерства пропаганды гитлеровской Германии?Хотя есть и другой вариант. Бывшие западные союзники наконец-то поверили в то, что им доносило ведомство Геббельса, и убеждают в этом других. Что для умных людей выглядит еще хуже.
https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html
https://ukraina.ru/20240823/1038006576.html
https://ukraina.ru/20240918/1025016359.html
ссср
германия
польша
брест
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102116/21/1021162144_105:0:798:520_1920x0_80_0_0_02ababb9415db0feb6391a782508b445.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, ссср, германия, польша, брест, вторая мировая война
История, История, история Украины, СССР, Германия, Польша, Брест, Вторая мировая война

Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте

16:00 22.09.2025
 
© commons.wikimedia.org / German Federal Archives
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© commons.wikimedia.org / German Federal Archives
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
Одним из главных мифов, связанных с разгромом Польши в 1939 году, являются якобы союзнические отношения между Германией и СССР. Доказательством этого, помимо известного секретного дополнительного протокола, является "совместный парад", проведённый 22 сентября в Бресте
В этот день командир 29-й танковой бригады Семён Кривошеин поднялся на помост вместе с генералом Гейнцем Гудерианом, чтобы проводить немецкие части из Бреста.
Совместный парад планировался. У немцев были свои текущие политические задачи — показать Британии и Франции крепнущее союзничество. Соответствующий пункт был даже внесен в протокол о порядке передачи города.
Не желая под эти задачи подстраиваться, представители РККА всячески увиливали начиная от самого момента прибытия в Брест. Первое мероприятие было запланировано на 11 утра в Брестской крепости, с поднятиями флагов и торжественным построением. На 10:00 немцы ожидали советских представителей для заседания смешанной комиссии, которая и должна была согласовать регламент "парада".
Однако поздно ночью 22 сентября комбриг получил приказ из штаба 4-й армии занять Брест к 14 часам и, прибыв на место после форсированного 80-километрового ночного марша к 11:00, остановил колонну.
Решение поехать в немецкий штаб, как явно следует из его собственных воспоминаний, было собственной кривошеинской инициативой. Причем сгоряча комбриг рванул в гости к Гудериану один, о чем мгновенно пожалел. Вокруг него были хотя и вежливые, но "фашисты", он их именует только так, и, видимо неспроста: свой орден Ленина за Испанию Семён Моисеевич заработал, лично участвуя в боевых действиях против "союзников".
Естественно, первым вопросом, который задал ему немецкий танковый коллега, было прохождение в парадной колонне советских танкистов. На что комбриг ответил, что это никак невозможно, люди устали, техника грязная. Извините, сами.
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября 2023, 08:00История
Сталинская СВО 1939 года: освободительный походВ украинских учебниках можно прочитать, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, напав на ничего не подозревающую Польшу, будучи союзником Гитлера… На самом деле, к этому моменту организованное сопротивление Войска Польского фактически прекратилось, а маршал Рыдз-Смиглы так или иначе собирался бежать в Румынию
Кстати, изначально Кривошеин принял решение вести разговор не как гость, а как хозяин — начальник гарнизона города Брест. Вот как он описывал этот разговор, происходивший по-французски, которым владели оба генерала:
"Если я правильно вас понял, вы, генерал, хотите нарушить соглашение нашего командования с командованием немецких войск?— ехидно спросил меня Гудериан. "Ишь, куда гнет, гад!" — подумал я про себя, но, вежливо улыбаясь, ответил:
- Нет, соглашение, заключенное моим командованием, для меня непреложный закон. Нарушать его я не собираюсь. Заключив соглашение, мое и ваше командование не имело в виду устраивать такой парад, в котором одна часть войск будет дефилировать после длительного отдыха, а другая — после длительного похода.
- Пункт о парадах записан в соглашении, и его нужно выполнять, – настаивал Гудериан.
- Этот пункт соглашения мы с вами должны выполнить так, – в категорической форме предложил я, – в 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами приветствуют проходящие части. Оркестры исполняют военные марши.
Гудериан долго и многословно возражал, настаивая на параде с построением войск на площади. Видя, что я непреклонен, он, наконец, согласился с предложенным мною вариантом, оговорив, однако, что он вместе со мной будет стоять на трибуне и приветствовать проходящие части".
Примерно то же самое отмечено в журнале боевых действий немецкого XIX моторизованного корпуса, где отмечается, что русский генерал выразил пожелание не включать его танки в торжественное прохождение, поскольку из-за этого их экипажи не будут иметь возможности увидеть марш немецких частей.
"Это пожелание вызвало соответствующие изменения во всем ходе церемонии; решено, что прохождения русских танковых частей не будет, но оркестр и экипажи танков займут места рядом с оркестром 20-й моторизованной дивизии напротив генералов, принимающих парад".
пакт Молотова Риббентропа
23 августа 2024, 08:14История
Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?Договоренности, подписанные главами внешнеполитических ведомств СССР и Третьего рейха 23 августа 1939 года и последовавший за этим поход Красной армии в Западные Белоруссию и Украину (или польские "Кресы всходние", смотря по тому, какой позиции придерживается комментатор) до сих пор вызывают ожесточённые споры.
В своих послевоенных "Воспоминаниях солдата" и сам Гудериан использует именно такую формулировку: прощальный парад.
Так оно и случилось. На всех фотографиях из Бреста нигде нет советского и германского флага на соседних флагштоках (что предполагает именно совместное действие), ни один танк или военнослужащий РККА не находится в парадной колонне. Немецкий флаг был спущен, советский поднят.
Фотографии танков на улице, впрочем, можно найти. Но не во время мероприятия: поймав на улице свою технику, Кривошеин приказал через начальника штаба заблокировать железную дорогу, организовать посты и патрулирование. Личный состав четвёртого батальона и оркестр из восьми человек как раз и стоял напротив генералов, как договорились. Не как участники, а как зрители.
На этом контакты с немецкой стороной ограничились.
Вообще надо отметить, что в сентябре 1939 года немецкие офицеры в донесениях отмечали настороженность советских военных, деловой тон и нежелание вступать в какие-либо дружеские беседы.
Начальник оперативного отдела 206-й дивизии 4-й армии майор Нагель, прикреплённый центральным отделом управления кадров Главного управления сухопутных войск (ОКХ) как офицер-переводчик и посредник при контактах с Красной армией, отмечал следующее:
"Сдержаны вплоть до замкнутости, не отвечают на вопросы с точно такой же вежливостью и открытостью, как и с нашей стороны, недоверчивы, скрывают свои планы и организационную структуру".
Он же подтверждает, что Кривошеин прибыл в Брест один, людей из его штаба в лицо немцы так и не увидели. Только днем ранее у них побывал офицер связи вместе с батальонным комиссаром Владимиром Боровицким, которого тут же "дружески" сфотографировали.
"Подробных данных о группировке войск получено не было. Впечатление от обоих офицеров таково, что они, без сомнения, находчивые и способные люди, обладающие определенными знаниями. Они вели себя уверенно и с достоинством, но весьма сдержанно", — это уже впечатления гудериановского начальника штаба, полковника Вальтера Неринга.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября 2024, 08:21История
"Ошибка товарища Сталина": 85 лет Польскому походу РККАПрисоединение к УССР Западной Украины сейчас называется оккупацией. Её жители так и не осознали себя частью единого украинского пространства, пытаясь перекроить его по своим меркам. С восточной же стороны "освободительный поход" называют ошибкой, заложившей линию конфликта. Спустя 85 лет обе стороны осуждают случившееся. Но иначе быть не могло
Так откуда же растут ноги у истории о совместном параде и крепкой дружбе двух армий?
Все просто: из профессионализма немецких пропагандистов. Кинохроникёры знаменитого киножурнала Die Deutsche Wochenschau смонтировали торжественный марш германских частей и входящие в город за два часа до его начала танки того самого четвертого батальона 29-й танковой бригады Кривошеина.
Склейки на этом кино отлично видно по фону: там, где советские танки, нет толпы народа на тротуарах. Но для выполнения той самой задачи, о которой мы говорили вначале, военные пиарщики попытались показать, что РККА и Вермахт плечом к плечу маршировали в Бресте.
В данной связи нет ответа только на один-единственный вопрос: почему 80 лет спустя люди, почитающие себя умными и во многом понимающими, продолжают тиражировать легенду Министерства пропаганды гитлеровской Германии?
Хотя есть и другой вариант. Бывшие западные союзники наконец-то поверили в то, что им доносило ведомство Геббельса, и убеждают в этом других. Что для умных людей выглядит еще хуже.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория УкраиныСССРГерманияПольшаБрестВторая мировая война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
17:22За 20 дней сентября Украина импортировала 472,5 млн куб м природного газа
17:19Британский журналист назвал инциденты в воздушном пространстве НАТО "спланированной провокацией"
17:04Туск: На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона
16:50Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё
16:45"Был обезвожен и два дня ничего не ел": в горах Марамуреша спасли очередного беглого украинца
16:22Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку
16:20Мэр Ялты сообщила о подготовке документов для ходатайства о введении ЧС в Крыму
16:06Путь из евреев в нацисты: как Зеленский из клоуна и артиста стал фюрером
16:00Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте
15:57Задержание Бальбека, Кобахидзе против "майданов", QR-код для подтверждения личности. Главное на 16:00
15:35Путин: Россия готова сохранить ограничения по СНВ после 2026 года
15:32Украина как Израиль. Как Трамп создает по всему миру свои точки американского влияния
14:52Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
14:48Житель Петербурга по наводке украинских кураторов поджег вышку связи
14:28В Харькове сняли на видео мобилизацию работника местных теплосетей
14:22Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно
14:22ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по вражеским объектам в Днепропетровской области
13:30Кремль ответил на заявления о нарушении РФ воздушного пространства других стран
13:20Осенний призыв пройдет с помощью "Единого реестра воинского учета" — Цимлянский
Лента новостейМолния