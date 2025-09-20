Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к Умани - 20.09.2025 Украина.ру
Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к Умани
Празднование в этом году Рош-ха-Шана в Умани сопряжено для паломников-хасидов с рядом серьёзных вызовов
Министерство иностранных дел Украины 17 сентября предупредило паломников-хасидов, направляющихся в Умань."В случае посещения Умани несмотря на предостережения украинской власти, следует учитывать то, что на Украине действует режим военного положения, что предусматривает ряд дополнительных регулирований, в частности ограничение свободы перемещения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не придерживающимся установленных ограничений", — гласило сообщение МИД.К тому времени, если верить украинским СМИ, в Умани уже находилось несколько тысяч тех, кто намеревается встретить там еврейский Новый год — Рош-ха-Шана. Видео с танцующими в городе паломниками появились в соцсетях 14 сентября. И это несмотря на то, что до самого праздника оставалась неделя: в этом году Рош-ха-Шана празднуется с 22 по 25 сентября.Для брацлавских хасидов паломничество в Умань крайне важно. В 1810 году в Умани умер основатель этого течения хасидского иудаизма, правнук основателя хазидизма Баал Шам Това раввин Нахман. В Умань Нахман переселился незадолго до смерти."Души умерших там за веру ждут меня", — пояснял он.Дело в том, что за несколько лет до рождения Нахмана в Умани во время гайдамацкого восстания произошла чудовищная резня еврейского населения. В тот день — 21 июня 1768 года — в результате учинённой казаками Максима Зализняка и Ивана Гонты кровавой бани в городе погибло по разным оценкам до 20 тыс. евреев и поляков.После смерти рабби Нахмана сразу же возникла традиция посещать его могилу. Брацлавские хасиды верят, что если совершить паломничество в Умань на Рош-ха-Шана, следующий год будет очень счастливым. Традиция сохранялась до середины 20-х годов ХХ века и возобновилась в конце 80-х годов того же столетия.Примечательно, что сберёг могилу этнический украинец Даниэль Загайский, которого духовные искания привели к иудаизму. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в 1991 году предоставил могиле рабби Нахмана статус "Историко-культурного центра брацлавских хасидов". Хасиды же выкупили землю, на которой находится могила.Через два года находясь с визитом в Израиле Кравчук дал согласие на перенос останков основателя брацлавского хасидизма в Иерусалим. Но сами лидеры этого течения иудаизма выступили против — это, по их мнению, противоречило завещанию самого Нахмана.На этом "приключения" с могилой раввина не окончились. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались выкрасть останки и вывезти из в Иерусалим. Для этого они решили сделать подкоп из дома, расположенного неподалёку. Они сняли в этом доме команту. Разоблачила их хозяйка дома, которая убирала в комнате и обнаружила подкоп.Но и это была не последняя попытка вывезти останки с Украины. Периодически этот вопрос поднимают в Израиле. Так, в 2007 году президент Израиля Шимон Перес выражал надежду, что "скоро" гробницу перенесут. А в 2020 году судья Верховного суда Израиля Дафна Барак Эрез предписала премьер-министру Биньямину Нетаньяху, правительству и Еврейскому агентству для Израиля ответить на заявление председателя Комитета по переносу останков рабби Нахмана в Израиль Шарона Шельцера, который спрашивал, почему власти страны не работают над этим вопросом. Шельцер обратился в суд вечером 17 августа 2020 года, когда узнал, что Украина запретила паломникам-хасидам въезд в страну.Вряд ли он и другие брацлавские хасиды представляли, что локдаун — не худшее, что ожидает паломников.Охота на уклонистов и претензии МолдавииВ 2025 году израильские СМИ сообщили о том, что лидеры брацлавских хасидов рекомендовали молодым единоверцам воздержаться от поездки в Умань. Причина проста: продолжающиеся боевые действия в секторе Газа, а также непростая обстановка в Сирии обострили потребность Армии обороны Израиля в личном составе. Но служить в армии хотят не все, в частности — ультраортодоксы, в число которых входят и хасиды.В конце июля 2025 года стало известно, что ЦАХАЛ разослал 78 тыс. повесток представителям ультраортодоксального сектора. При этом 54 тыс. из этих повесток — за один лишь июль.При этом, как указывали СМИ, израильские военные начали оборудовать дополнительные места заключения для уклонистов. По нормам ЦАХАЛ, поместить в такую тюрьму можно уклоняющегося от призыва более 540 дней. Тем кто уклоняется не так долго, грозит лишь суд и отправка в войска.Ужесточить борьбу планировалось именно к Рош-ха-Шана. В аэропорту "Бен-Гурион" анонсировали работу усиленных патрулей.Ужесточение мер дало свои плоды. 15 сентября стало известно о задержании в "Бен-Гурионе" восьми брацлавских хасидов. Их задержали, когда они направлялись с паломничеством в Умань. Всего же за последнюю неделю в аэропорту задержали 10 хасидов-уклонистов. На настоящий момент количество содержащихся в военных тюрьмах ультраортодоксов израильские СМИ оценивают в 33 человека.Но тем, кому посчастливилось покинуть Израиль, предстоял путь в Умань. А он в этом году стал сложнее. Так, Молдавия отменила рейсы для паломников-хасидов, за что получила от последних обвинения в антисемитизме и призывы к израильскому правительству пересмотреть отношения с официальным Кишинёвом.Причина отмены рейсов — деньги.В конце августа премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху поднял вопрос организации паломничества хасидов. В частности, обсуждалась безопасность и материально-техническое обеспечение, что должна была обеспечить израильская сторона. В аэропорту Кишинёва должны были организовать временные терминалы для обслуживания паломников.Деньги на организацию транзита хасидов-паломников должна была выделить израильская сторона. При этом власти Молдавии настаивали на немедленном переводе. Они напомнили, что в 2024 году Молдавия отказала в транзите паломникам из-за того, что предоставленные годом ранее услуги израильтяне задолжали около $200 тыс. В этом же году Кишинёв, согласно сообщениям местных СМИ, обсуждал сумму в размере $2,5 млн.В правительстве Израиля условия о немедленном переводе такой суммы назвали невыполнимыми. В итоге Молдавия отменила рейсы для хасидов-паломников.Сегодня одним из самых популярных маршрутов является маршрут через польский Жешув. Что же до Умани, то туда уже стянуты дополнительные силы полиции. Всего ожидается прибытие до 50 тыс. паломников.Подробнее о праздновании Рош-ха-Шана в Умани - в статье Дмитрия Ковалевича "В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины".
Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к Умани

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.
Празднование в этом году Рош-ха-Шана в Умани сопряжено для паломников-хасидов с рядом серьёзных вызовов
Министерство иностранных дел Украины 17 сентября предупредило паломников-хасидов, направляющихся в Умань.
"В случае посещения Умани несмотря на предостережения украинской власти, следует учитывать то, что на Украине действует режим военного положения, что предусматривает ряд дополнительных регулирований, в частности ограничение свободы перемещения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не придерживающимся установленных ограничений", — гласило сообщение МИД.
К тому времени, если верить украинским СМИ, в Умани уже находилось несколько тысяч тех, кто намеревается встретить там еврейский Новый год — Рош-ха-Шана. Видео с танцующими в городе паломниками появились в соцсетях 14 сентября. И это несмотря на то, что до самого праздника оставалась неделя: в этом году Рош-ха-Шана празднуется с 22 по 25 сентября.
Для брацлавских хасидов паломничество в Умань крайне важно. В 1810 году в Умани умер основатель этого течения хасидского иудаизма, правнук основателя хазидизма Баал Шам Това раввин Нахман. В Умань Нахман переселился незадолго до смерти.
"Души умерших там за веру ждут меня", — пояснял он.
Дело в том, что за несколько лет до рождения Нахмана в Умани во время гайдамацкого восстания произошла чудовищная резня еврейского населения. В тот день — 21 июня 1768 года — в результате учинённой казаками Максима Зализняка и Ивана Гонты кровавой бани в городе погибло по разным оценкам до 20 тыс. евреев и поляков.
После смерти рабби Нахмана сразу же возникла традиция посещать его могилу. Брацлавские хасиды верят, что если совершить паломничество в Умань на Рош-ха-Шана, следующий год будет очень счастливым. Традиция сохранялась до середины 20-х годов ХХ века и возобновилась в конце 80-х годов того же столетия.
Примечательно, что сберёг могилу этнический украинец Даниэль Загайский, которого духовные искания привели к иудаизму.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в 1991 году предоставил могиле рабби Нахмана статус "Историко-культурного центра брацлавских хасидов". Хасиды же выкупили землю, на которой находится могила.
Через два года находясь с визитом в Израиле Кравчук дал согласие на перенос останков основателя брацлавского хасидизма в Иерусалим. Но сами лидеры этого течения иудаизма выступили против — это, по их мнению, противоречило завещанию самого Нахмана.
На этом "приключения" с могилой раввина не окончились. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались выкрасть останки и вывезти из в Иерусалим. Для этого они решили сделать подкоп из дома, расположенного неподалёку. Они сняли в этом доме команту. Разоблачила их хозяйка дома, которая убирала в комнате и обнаружила подкоп.
Но и это была не последняя попытка вывезти останки с Украины. Периодически этот вопрос поднимают в Израиле. Так, в 2007 году президент Израиля Шимон Перес выражал надежду, что "скоро" гробницу перенесут.
А в 2020 году судья Верховного суда Израиля Дафна Барак Эрез предписала премьер-министру Биньямину Нетаньяху, правительству и Еврейскому агентству для Израиля ответить на заявление председателя Комитета по переносу останков рабби Нахмана в Израиль Шарона Шельцера, который спрашивал, почему власти страны не работают над этим вопросом. Шельцер обратился в суд вечером 17 августа 2020 года, когда узнал, что Украина запретила паломникам-хасидам въезд в страну.
Вряд ли он и другие брацлавские хасиды представляли, что локдаун — не худшее, что ожидает паломников.
Охота на уклонистов и претензии Молдавии
В 2025 году израильские СМИ сообщили о том, что лидеры брацлавских хасидов рекомендовали молодым единоверцам воздержаться от поездки в Умань. Причина проста: продолжающиеся боевые действия в секторе Газа, а также непростая обстановка в Сирии обострили потребность Армии обороны Израиля в личном составе. Но служить в армии хотят не все, в частности — ультраортодоксы, в число которых входят и хасиды.
В конце июля 2025 года стало известно, что ЦАХАЛ разослал 78 тыс. повесток представителям ультраортодоксального сектора. При этом 54 тыс. из этих повесток — за один лишь июль.
При этом, как указывали СМИ, израильские военные начали оборудовать дополнительные места заключения для уклонистов. По нормам ЦАХАЛ, поместить в такую тюрьму можно уклоняющегося от призыва более 540 дней. Тем кто уклоняется не так долго, грозит лишь суд и отправка в войска.
Ужесточить борьбу планировалось именно к Рош-ха-Шана. В аэропорту "Бен-Гурион" анонсировали работу усиленных патрулей.
Ужесточение мер дало свои плоды. 15 сентября стало известно о задержании в "Бен-Гурионе" восьми брацлавских хасидов. Их задержали, когда они направлялись с паломничеством в Умань. Всего же за последнюю неделю в аэропорту задержали 10 хасидов-уклонистов. На настоящий момент количество содержащихся в военных тюрьмах ультраортодоксов израильские СМИ оценивают в 33 человека.
Но тем, кому посчастливилось покинуть Израиль, предстоял путь в Умань. А он в этом году стал сложнее. Так, Молдавия отменила рейсы для паломников-хасидов, за что получила от последних обвинения в антисемитизме и призывы к израильскому правительству пересмотреть отношения с официальным Кишинёвом.
Причина отмены рейсов — деньги.
В конце августа премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху поднял вопрос организации паломничества хасидов. В частности, обсуждалась безопасность и материально-техническое обеспечение, что должна была обеспечить израильская сторона. В аэропорту Кишинёва должны были организовать временные терминалы для обслуживания паломников.
Деньги на организацию транзита хасидов-паломников должна была выделить израильская сторона. При этом власти Молдавии настаивали на немедленном переводе. Они напомнили, что в 2024 году Молдавия отказала в транзите паломникам из-за того, что предоставленные годом ранее услуги израильтяне задолжали около $200 тыс. В этом же году Кишинёв, согласно сообщениям местных СМИ, обсуждал сумму в размере $2,5 млн.
В правительстве Израиля условия о немедленном переводе такой суммы назвали невыполнимыми. В итоге Молдавия отменила рейсы для хасидов-паломников.
Сегодня одним из самых популярных маршрутов является маршрут через польский Жешув. Что же до Умани, то туда уже стянуты дополнительные силы полиции. Всего ожидается прибытие до 50 тыс. паломников.
Подробнее о праздновании Рош-ха-Шана в Умани - в статье Дмитрия Ковалевича "В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины".
