https://ukraina.ru/20250917/v-ozhidanii-provokatsii-khasidy-v-umani-vstrechayut-svoy-novyy-goda-tantsami-chto-proiskhodit-v-tsentre-1068775258.html

В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины

В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины - 17.09.2025 Украина.ру

В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины

Пока по всей Украине действует комендантский час, запрет на увеселения и происходит ежедневный отлов мужчин, в одном из городов центральной Украины всех этих отличительных признаков режима Зеленского нет. Временно. Но воспользоваться этими послаблениями могут преимущественно неграждане Украины.

2025-09-17T05:29

2025-09-17T05:29

2025-09-17T05:29

умань

украина

израиль

владимир зеленский

трамп и зеленский

тцк

офис президента

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1e/1041351800_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_f5bc1004d6f0aa200ec8c34361aab78d.jpg

В город Умань Черкасской области, на могилу основателя хасидизма Нахмана из Брацлава, на этой неделе начали съезжаться паломники-хасиды на встречу иудейского Нового года – Рош-га-Шана. Вместе с ними приехали израильские полицейские для охраны порядка. Сейчас паломников уже более 6000 человек, которые едут через Польшу и Молдавию, несмотря на боевые действия в стране. Всего ожидаются около 50 000 хасидов.Из Умани накануне отвели все наряды "людоловов" из ТЦК, поэтому мужчины города могут даже свободно выйти на улицу и разделить с паломниками празднование. По крайней мере, если проживают в центральной части города, где действует пропускной режим.Все три года СВО Россия никогда не била по Умани в период массового паломничества. Израильский эксперт Шимон Бриман на этой неделе рассказывал в эфире передачи "Ранок.Live", что Россия и Израиль могут иметь неформальные договоренности относительно безопасности хасидов в период празднования Рош-га-Шана, поэтому называет Умань безопасным городом.Однако в этом году не исключено, что Зеленский решится на кровавую провокацию, чтобы втянуть Израиль в конфликт или хотя бы добиться поставок вооружений. Недавний залёт дронов в Польшу и отчаянные попытки Офиса президента втянуть в войну Варшаву и весь блок НАТО свидетельствуют о том, что возможны и новые провокации.В конце августа израильское издание Maariv сообщало, что Украина намерена не разрешать хасидам ежегодное паломничество в Умань "из соображений безопасности". Израильский портал i24 также заявил, что Киев выражает недовольство позицией Израиля в отношении России. Кроме того, Украина, дескать, требует, чтобы в случае проведения паломничества Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских в Умань.Параллельно и власти Молдавии, через которую обычно заезжают на Украину хасиды, требуют от Израиля оплатить содержание временного терминала для паломников и другие расходы. Проще говоря, Зеленский и Майя Санду хотели бы больше денег.И, похоже, этот вопрос решен, поскольку паломничество финансирует не только государство Израиль, но и ряд крупных еврейских международных фондов. Паломники также платят туристический сбор – 400 гр в сутки, а местные предприниматели пользуются возможностью взвинтить цены на все товары и услуги в десятки раз. Паломничество хасидов с 1990х было одним из основных источников наполнения бюджета Умани, а с 2024 года Зеленский забирает большую часть из местных бюджетов "на нужды обороны". Зеленский и горсовет Умани также значительно подняли таксу – почти в три раза в сравнении с 2023 годом выросли расценки на безопасность, регистрацию паломников и санитарные мероприятия. Примечательно, что городские власти гордо рапортуют об установке 10 биотуалетов на ожидаемых 50 000 паломников.Впрочем, многим хасидам в этом году не удастся посетить Умань по той же причине, по которой украинские мужчины не могут легально покинуть "незалежную" - из-за мобилизации.В конце августа военный обозреватель израильского 12 канала Нир Двори сообщил, что армия готовится к проведению большой операции в аэропорту Бен-Гурион по задержанию учащихся и выпускников еврейского религиозных учебных заведений, уклоняющихся от воинской службы. Как сообщает сайт news.israelinfo, в этом году паломничество в Умань станет для хасидов большим испытанием. "Не все смогут вылететь в соседние с Украиной государства, чтобы добраться до могилы раби Нахмана. Многим придется вместо этого отправиться в армию или в тюрьму", – пишут израильские СМИ.Среди хасидов служба в израильской армии не пользуется популярностью, а отношение к политике государства – достаточно скептическое. Согласно верованиям хасидов, само создание государства Израиль считается своего рода богохульством и вмешательством в божий план, который предписывал им ждать прихода мессии, а не заниматься "политическим самоуправством".Тем не менее, тысячам хасидов удалось добраться до Умани. В отличие от других городов, в центральной части города всю ночь люди танцуют на улицах, заранее начав отмечать новый год. Словно в насмешку над политикой украинизации город заполонили вывески и плакаты на иврите и английском. В украинских националистических пабликах в связи с этим царит неприкрытое раздражение, тем более что полупьяные паломники нередко демонстрируют, что им нет никакого дела до проблем Украины и войны с РФ.

умань

украина

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

умань, украина, израиль, владимир зеленский, трамп и зеленский, тцк, офис президента, нато, эксклюзив