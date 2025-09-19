https://ukraina.ru/20250919/vsu-vybili-iz-mertvogo-lesa-ek-soglasovala-19-y-paket-sanktsiy-itogi-19-sentyabrya-1068902346.html

ВСУ выбили из "мертвого леса", ЕК согласовала 19-й пакет санкций. Итоги 19 сентября

ВСУ выбили из "мертвого леса", ЕК согласовала 19-й пакет санкций. Итоги 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру

ВСУ выбили из "мертвого леса", ЕК согласовала 19-й пакет санкций. Итоги 19 сентября

Украина.ру, 19.09.2025

2025-09-19T18:00

2025-09-19T18:00

2025-09-19T18:00

Мертвый лесВоеннослужащие российской армии освободили территорию Серебрянского лесничества в ЛНР от Вооруженных сил Украины. Информацию подтвердили в Минобороны России.Военнослужащие подразделений группировки "Запад" уничтожили боевую технику и огневые точки украинских военнослужащих в известном Серебрянском лесу. Штурмовые группы зашли на вражеские позиции и полностью зачистили их от остатков гарнизона ВСУ.По сути, военнослужащие ВСУ попали в так называемый "огневой мешок". Российские военные из мотострелковых и штурмовых подразделений зашли в тыл ВСУ, закрепились на местности, и расчленили и разобрали на части позиции."В результате слаженной работы мотострелковых, штурмовых, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск "Запад" противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества. Несколько боевиков ВСУ сдались в плен российским военнослужащим", - сообщили в Минобороны РФ.На бывших опорных пунктах ВСУ развернули российские флаги. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед.Журналисты РИА Новости опубликовали видеозаписи из Серебрянского лесничества. По словам корреспондента Сергея Шилова, российские подразделения смогли проломить глубокоэшелонированную оборону противника. Штурмовики показали корреспонденту пограничный столбик, означающий границу между ЛНР и ДНР. Соответственно, за ним - уже донецкое направление.Бои в Серебрянском лесничестве шли с 2022 года. Лес заминирован, растянута колючая проволока, разложены противотанковые мины, а в земле выкопаны так называемые "лисьи норы". Из-за постоянных боев это место назвали "мертвым лесом".19-й пакетЕврокомиссия предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций финансовые учреждения, 118 судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, ограничения против криптовалютных платформ.Под новые санкции попадают крупные энергетические трейдеры, такие как "Роснефть" и "Газпромнефть". По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС предлагают ввести полный запрет операций, а активы других энергетических компаний - заморозить.Ценовой потолок на российскую нефть - снизить до $47,6 за баррель.Особое внимание уделяется нефтеперерабатывающим заводам и нефтетрейдерским фирмам в других странах — в том числе в Китае — которые обвиняются в покупке нефти с нарушением санкционного режима.По словам фон дер Ляйен, за последние три года доход России от поставок нефти в ЕС сократился на 90%, и теперь Евросоюз "окончательно закрывает эту страницу".Кроме этого, 19-м пакетом будут введены ограничения на транзакции для банков в России и третьих странах, особенно связанных с российскими альтернативными платежными системами и криптовалютными платформами, в том числе платежная система "Мир".Ограничения распространяются на экспорт ряда товаров и технологий, используемых в военных целях, что затронет 45 компаний из России и третьих стран. Все эти структуры, по словам фон дер Ляйен, оказывают поддержку российскому оборонному сектору, а для Европы критически важно лишить Москву доступа к передовым военным технологиям, особенно в сфере беспилотников.Она также отметила, что замороженные российские активы останутся нетронутыми, но Украина получит доступ к "репарационным кредитам", которые впоследствии будут погашены за их счет.Представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас уточнила, что новый пакет включает предложение о продлении запрета ЕС на импорт российского СПГ на один год, до 1 января 2027 года. Власти ЕС предполагают, что это предложение вызовет сопротивление со стороны властей Венгрии, Словакии и других стран, импортирующих российский газ."Мы предлагаем ввести полный запрет на операции с российскими банками и финансовыми организациями, включая те, которые работают в третьих странах. Мы также предлагаем включить в список крупных экономических операторов, занимающихся обходом санкций, получением доходов и поддержкой российской военной промышленности, а также российскую систему кредитных карт и систему быстрых платежей. Мы также предлагаем запретить инвестиции в российские особые экономические зоны, связанные с войной. Мы также предлагаем дополнительные меры в отношении китайских компаний, поддерживающих российскую военную промышленность", - сказала Каллас.Новыми санкциями власти ЕС планируют ограничить доступ России к новым технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к ресурсной базе Индии и Китая.ЕС одобрил 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Еврокомиссия планировала 16 сентября представить новый, 19-й пакет санкций. Однако давление со стороны Дональда Трампа, требующего от Европы более решительных шагов в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе. После телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет направлен против банков, энергетики и криптовалютного сектора. США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. По мнению Вашингтона, это должно подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Киевом. Однако такой запрос может столкнуться с сопротивлением в европейских столицах. Как заявила Кая Каллас, ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, "рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки".

