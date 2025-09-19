Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя - 19.09.2025 Украина.ру
Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя
Чтобы взять под контроль город Гуляйполе Запорожской области российской армии нужно выйти на трассу, где находится поселок Орлы. Об этом военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-19T04:15
2025-09-19T04:15
ВС РФ на правом фланге Запорожского направления ранее освободили поселок Ольговское. При этом на левом фланге еще идут бои за крупный опорный пункт ВСУ в Степногорске.Пока еще речь не идет об окружении Орехова и Гуляйполя. Мы к ним только подбираемся, отметил Ермаков.Про окружение Орехова пока тоже речи не идет, добавил военкор. Когда мы видим на картографических ресурсах какие-то закрасы, это не значит, что мы эту позицию заняли. Это значит, что мы только ведем за нее бои. Там все динамично развивается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
Чтобы взять под контроль город Гуляйполе Запорожской области российской армии нужно выйти на трассу, где находится поселок Орлы. Об этом военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков рассказал в интервью изданию Украина.ру
ВС РФ на правом фланге Запорожского направления ранее освободили поселок Ольговское. При этом на левом фланге еще идут бои за крупный опорный пункт ВСУ в Степногорске.
Пока еще речь не идет об окружении Орехова и Гуляйполя. Мы к ним только подбираемся, отметил Ермаков.
"К Гуляйполю подходим сразу с нескольких направлений. Неплохо продвинулись с севера. Ключевая наша задача – выйти на трассу, где находится поселок Орлы, который связывает Покровское с укрепрайоном ВСУ в Гавриловке и Подгавриловке. Если мы возьмем Орлы, угроза для Гуляйполя будет уже ощутимее. Хотя без овладения Покровским (это крупный логистический узел) мы Гуляйполе не освободим", - сказал он.
Про окружение Орехова пока тоже речи не идет, добавил военкор.
Когда мы видим на картографических ресурсах какие-то закрасы, это не значит, что мы эту позицию заняли. Это значит, что мы только ведем за нее бои. Там все динамично развивается, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния