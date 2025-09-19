https://ukraina.ru/20250919/voenkor-nazval-obyazatelnoe-uslovie-dlya-osvobozhdeniya-gulyaypolya-1068847444.html

Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя

Чтобы взять под контроль город Гуляйполе Запорожской области российской армии нужно выйти на трассу, где находится поселок Орлы. Об этом военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков рассказал в интервью изданию Украина.ру

ВС РФ на правом фланге Запорожского направления ранее освободили поселок Ольговское. При этом на левом фланге еще идут бои за крупный опорный пункт ВСУ в Степногорске.Пока еще речь не идет об окружении Орехова и Гуляйполя. Мы к ним только подбираемся, отметил Ермаков.Про окружение Орехова пока тоже речи не идет, добавил военкор. Когда мы видим на картографических ресурсах какие-то закрасы, это не значит, что мы эту позицию заняли. Это значит, что мы только ведем за нее бои. Там все динамично развивается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

