Украинцев оцифруют, из Парубия делают героя. Главное на 13:00 18 сентября

Украина.ру, 18.09.2025

2025-09-18T13:00

Цифровой профильВласти Украины планируют создать специальный реестр всех граждан страны, в котором хранилась бы информация от воинского учета до случаев пересечения границы каждого человека. Законопроект инициирован правительством страны, парламент рассмотрел и принял его 18 сентября. После принятия власти запустят базу данных и начнут ее формировать.Реестр учета граждан называют Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС). В базе данных будет собрана информация на каждого гражданина, сформирован так называемый цифровой профиль любого жителя этой страны. В профиль включат сведения о воинском учете, налогах, объектах недвижимости, случаях домашнего насилия, образовании и полученных медицинских услугах, и так далее. Список может расширяться украинским правительством.Пока что ЕИССС будет получать данные в онлайн-режиме из ряда реестров, в том числе:Законопроект внесли в Раду еще летом 2024 года. Автором инициативы выступил Денис Шмыгаль, нынешний глава Минобороны Украины. С помощью системы власти получат полную картину о людях, проживающих на Украине, в режиме реального времени.Систему будут финансировать из украинского бюджета, дефицит которого в следующем году превысит 100% ВВП. Работоспособность обеспечит Минсоцполитики Украины, техническую реализацию за рубежом - сотрудники СБУ. Все государственные реестры обяжут переливать сведения в новую систему. Для предотвращения злоупотреблений в Минсоцполитики создадут некий мониторинговый совет, в который включат правозащитников, общественных деятелей и IT-специалистов.Новая система упросит работу так называемых "людоловов" - сотрудников ТЦК (военкоматов). По информации Госпогранслужбы Украины, пограничники передают в ТЦК информацию о всех мужчинах, которые незаконно пытались пересечь границу."Мы информируем представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - сказал украинским журналистам спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.Из Парубия - в героиБывшего спикера Верховной Рады Украины постмайданных времен Андрея Парубия могут сделать героем Украины посмертно. 18 сентября Верховная Рада Украины поддержала соответствующую инициативу соратников застреленного во Львове националиста. "Против" проголосовал только один депутат, 55 парламентариев не голосовали. Решение приняли 230 депутатов. Теперь Владимир Зеленский может или подписать документ, и тогда Парубию будет посмертно присвоен статус героя, или нет.Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. 2 сентября местные власти устроили пышные похороны, из-за которых Верховная Рада не смогла провести первое заседание осенней сессии. На похоронах присутствовали бывшие руководители Украины, а также цветы к гробу возложил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.Участники траурного мероприятия обвиняли в гибели Парубия Россию, Советский Союз, Ленина, Сталина и их сторонников. Хотя по подозрению в убийстве силовики задержали местного жителя, который признался: убийством Парубия он отомстил украинской за гибель сына - военнослужащего ВСУ. Мужчина признался, что выстрелил бы в любого представителя украинской власти, если бы находился с ним рядом.Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова "Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко*Накануне заседания Рады петиция с предложением назначить Андрея Парубия героем Украины появилась на сайте электронных обращений к украинскому президенту. Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для того, чтобы ее передали на рассмотрение Зеленскому.*внесен в российский список террористов и экстремистов; член объединения, признанного в России экстремистским

