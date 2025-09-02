https://ukraina.ru/20250902/ego-ubili-bolsheviki-sovety-stalin-i-lenin-khoronili-parubiya-pominali-poroshenko-1068052885.html

"Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко

"Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко - 02.09.2025 Украина.ру

"Его убили большевики, Советы, Сталин и Ленин". Хоронили Парубия, поминали Порошенко

2 сентября во Львове отпевали убитого Андрея Парубия - бывшего коменданта Майдана, спикера Верховной Рады, главу Совета нацбезопасности и обороны, действующего депутата украинского парламента и фигуранта уголовного дела в России за организацию обстрелов Донбасса с 2014 года

2025-09-02T16:48

2025-09-02T16:48

2025-09-02T16:48

эксклюзив

украина

львов

россия

андрей парубий

петр порошенко

руслан стефанчук

рада

верховная рада

википедия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068052445_0:6:1472:834_1920x0_80_0_0_2f75fe9dc1d794142c96fe475e852d9c.png

Депутаты прогуляли РадуНа отпевание пришёл Пётр Порошенко* с супругой Мариной, а также его партийные соратники — София Федина и Алексей Гончаренко*. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко о чём-то шутил с Порошенко, но смеялся сам.Гроб занесли в собор. По правую руку покойника — Порошенко и родственники, по левую — журналисты. Церемонию проводили в прямом эфире. Одна камера транслировала для телеканала "Рада" откуда-то из-под купола. Другая — местных журналистов — с рук. В ноги покойника положили букет роз. Потом молодой человек его убрал, кто-то положил подсолнечники.Комментаторы то называли Парубия "гигантом" и "патриотом", то нецензурным словом. Один мужчина так и не понял, почему Парубия хоронят с такими почестями. Другой комментатор, женщина, поблагодарила Порошенко и его партию за организацию мероприятия. Третья — сокрушалась, почему Порошенко не предоставил Парубию охрану при жизни. Четвёртый предположил, что "следующим станет Порошенко".Жители Львова, которым Парубий при жизни чем-то нравился, пришли с ним попрощаться. Они подходили, крестились, прикасались к гробу. Некоторые крепко жали руку Порошенко. Крепко — потому что в какой-то момент бывший президент Украины не то показал Марине цифру "пять" разжатым кулаком, не то разминал пальцы.Пришли нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук, 82-летний Мустафа Джемилев*. Надо полагать, цветы с гроба убрали в целях безопасности — охранники Стефанчука могли предположить, как и тот комментатор, что Парубий — не последняя жертва из числа руководителей Украины. Где-то из толпы в храме выглядывал седой мужичок в бандеровской фуражке. Стефанчук ретировался. Джемилев просто растворился.По-хорошему, Стефанчук должен был открывать осеннюю сессию Верховной Рады. Но тут такое дело — то 1 сентября, то похороны коллеги. Тем более, что часть депутатов уже "по уважительной причине" находится не в Киеве, а часть безуспешно пытается открыть прямые трансляции с заседаний и возобновить доступ журналистов.Даже Юлия Тимошенко — во Львове. И даже Железняк. И в принципе руководство Рады.А поток людей не иссякал. Порошенко обнимали, похлопывали по плечу. Через полтора часа церемония закончилась. Он подошёл к гробу, перекрестился, поклонился и отошёл. Крышку захлопнули. Покойника вынесли на улицу головой вперёд. Грянул военный оркестр. Гроб погрузили в катафалк и провезли через центр Львова на Лычаковское кладбище.За сына отомстилМесто Парубия мог теоретически занять Порошенко, заявил тем временем в суде подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО. Мужчина, лицо которого украинские правоохранители скрывали со дня задержания, почему-то с лёгкостью признался в этом журналистам из клетки до суда по мере пресечения.— Признаёте вы свою вину? — спросила у него журналистка.Он ответил утвердительно. Говорит, сделал это из-за личной мести украинской власти. За что? "За всё".Так он (Парубий. — Ред.) не у власти, он в оппозиции, уточнил журналист.Мужчина медленно моргнул два раза. Значит, он это понимает.— Всё, что я хочу… Да, это я убил его, и я хочу, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать [в Россию] и найти тело своего сына. Всё. Больше я комментариев давать не собираюсь, — неожиданно заявил он.— А почему Парубий?— Потому что он был рядом. Если б был бы Петя [Порошенко рядом], был бы Петя. Жил бы я в Виннице — был бы Петя.Разговор прервали украинские силовики. Обвиняемый с ними согласился и повторил: всё, больше он рассказывать ничего не будет. Извините, мол, пожалуйста. И да — никакие российские спецслужбы его не шантажировали.Пиар у гробаГроб с телом Парубия довезли до кладбища, покрыли флагом Украины. Собравшиеся спели гимн и несколько раз выкрикнули: "Слава!"— … и даже в старших классах он писал патриотические стихи, — зачитывал по бумажке над гробом мужчина в одежде священника. А дальше — зычным голосом биографию покойника с Википедии.Микрофон передавали всем желающим высказаться. Выступил и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.— "Душу и тело мы положим", — напомнил он строчку гимна и тут же объяснил, что она значит. — Он положил. Свою душу и своё тело. Положил за нас. Положил за нашу страну <…> Он был особенным во всём. Он был, знаете, романтичным человеком.Однажды Парубий сказал Яценюку, что он и представить себе не мог, что когда-нибудь настанет такой момент из мечтаний недобитых бандеровцев, когда все жители Украины "станут участниками и борцами". А теперь, дескать, Парубий стал символом, заявил Яценюк. Несмотря на признания обвиняемого, о чём Яценюк, видимо, ещё не прочитал в новостях, экс-премьер назвал виновной в убийстве Парубия… Россию.— Он — это символ. Его убил российский режим Владимира Путина, Россия, большевики, Советы и те, кто наследуют Сталину и Ленину. За взгляды, за веру, за ценности, за Украину — не на словах, а на великих делах, которые творил Андрей. Он победил Советы и российский режим, поэтому они его убили. Они не могли справиться с ним, — сказал Яценюк и повернулся к гробу. — Дорогой Андрей! Украина тебя не забудет.И Порошенко сказал, срываясь на крик, то же самое. Андрей Парубий, по его словам, это настоящий образ украинского националиста. Вся его карьера — все это происходило на глазах Порошенко. И Майдан, и Рада. Так кто его убил?— С первой секунды у нас не было ни единого сомнения — [русские]. И пятая колонна [русских] в нашей стране. За что? За Украину, волю, свободу, демократию. Почему они его преследовали, почему они его убили? Во-первых, они его боялись так, как боятся всех нас, украинцев. Во-вторых, его убийством они хотели нас напугать, и от нас зависит — показать им то, что им точно это не удалось и не удастся. Они его убили, потому что хотели уничтожить Украину.Участники похоронной процессии молчали и слушали. Только в комментариях к видеотрансляции украинцы спрашивали:"Людоньки, ви здурiли? Якiй патрiот?"Флаг с гроба сняли и отдали дочери Парубия Ярине. Офицер отдал честь. Мужчины в одеждах священников запели. Гроб унесли обратно к катафалку, загрузили и увезли, видимо, к могиле. Туда же забрали и деревянный крест с надписью: "Андрей Парубий". Журналисты телеканала "Рада" выступлений Порошенко и Яценюка не показали.Однако круг обвиняемых в фактическом геноциде жителей Донбасса сузился. Кроме Парубия по делу о так называемой антитеррористической операции ВСУ на Юго-Востоке заочные обвинения российских следователей были предъявлены двум украинским деятелям: экс-генпрокурору Олегу Махницкому и экс-председателю погранслужбы Николаю Литвину.И Махницкого, и Литвина с должностей сразу после своего избрания увольнял Пётр Порошенко.* лица, внесённые в российский список террористов и экстремистов; члены объединений, признанных в России экстремистскими

украина

львов

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, львов, россия, андрей парубий, петр порошенко, руслан стефанчук, рада, верховная рада, википедия