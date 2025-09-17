https://ukraina.ru/20250917/nemenskiy-obyasnil-psikhologicheskuyu-potrebnost-polshi-vydumyvat-rossiyskuyu-ugrozu-1068747991.html
Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
Закрытие Польшей границы с Белоруссией вызвано не только привычной истерикой вокруг учений "Запад-2025", но и стремлением Варшавы любой ценой сохранить статус главного проводника интересов США в регионе, даже в ущерб собственным экономическим выгодам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
Эксперт охарактеризовал реакцию Польши на учения как "не наигранный испуг", ставший уже привычным психологическим явлением."Психологическая потребность поляков – все время придумывать приближение российской агрессии, кричать об этом на весь мир, а потом рассказывать, что они смогли так напугать Россию, что она хотела напасть и не напала", — заявил Неменский.Однако главной причиной блокировки грузов из Китая он назвает не страх, а сознательную политику Варшавы в угоду Вашингтону."Польша считает, что ее главный конек на международной арене — это особые привилегированные отношения с США. Ради этого стоит даже идти на серьезные экономические потери", — пояснил политолог.Неменский отметил, что, вопреки собственным интересам, Польша годами выполняет задание по блокированию торговых связей Китая с Европой, и эта политика не зависит от правящей партии. Все региональные инициативы Варшавы, такие как "Триморье", по словам эксперта, направлены на перенаправление торговых потоков с востока на запад на север-юг, но эта стратегия не оправдывает себя."Стать главным транзитным государством между Балтийским и Средиземноморским регионом у Польши не получается", — резюмировал Олег Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
Закрытие Польшей границы с Белоруссией вызвано не только привычной истерикой вокруг учений "Запад-2025", но и стремлением Варшавы любой ценой сохранить статус главного проводника интересов США в регионе, даже в ущерб собственным экономическим выгодам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
Эксперт охарактеризовал реакцию Польши на учения как "не наигранный испуг", ставший уже привычным психологическим явлением.
"Психологическая потребность поляков – все время придумывать приближение российской агрессии, кричать об этом на весь мир, а потом рассказывать, что они смогли так напугать Россию, что она хотела напасть и не напала", — заявил Неменский.
Однако главной причиной блокировки грузов из Китая он назвает не страх, а сознательную политику Варшавы в угоду Вашингтону.
"Польша считает, что ее главный конек на международной арене — это особые привилегированные отношения с США. Ради этого стоит даже идти на серьезные экономические потери", — пояснил политолог.
Неменский отметил, что, вопреки собственным интересам, Польша годами выполняет задание по блокированию торговых связей Китая с Европой, и эта политика не зависит от правящей партии. Все региональные инициативы Варшавы, такие как "Триморье", по словам эксперта, направлены на перенаправление торговых потоков с востока на запад на север-юг, но эта стратегия не оправдывает себя.
"Стать главным транзитным государством между Балтийским и Средиземноморским регионом у Польши не получается", — резюмировал Олег Неменский.