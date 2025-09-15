https://ukraina.ru/20250915/oleg-nemenskiy-polsha-isterit-po-povodu-buduschey-voyny-s-rossiey-i-pri-etom-sozdaet-armiyu-vcherashnego-1068707023.html

Олег Неменский: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня

Олег Неменский: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня - 16.09.2025 Украина.ру

Олег Неменский: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня

В Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Польша полностью закрыла границу с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые Варшава считает агрессивными. Решение включает блокировку железнодорожных переходов. Из-за это китайские грузы не могут идти беспрепятственно в Германию.- Олег Борисович, Польша действует в рамках стратегии Вашингтона по сдерживанию Китая или в Варшаве так испугались военных учений "Запад-2025", которые проходят в Белоруссии?- В Варшаве есть не наигранный испуг перед этими учениями. Этот испуг уже очень привычен для Польши. Каждый раз подобные учения становятся поводом для истерики в СМИ, которые ждут, что после этих учений Россия атакует Польшу. На международной арене предпринимают усилия, чтобы предотвратить российскую атаку, а потом, когда выясняется, что Россия все-таки не напала, празднуют большую победу. Психологическая потребность поляков – все время придумывать приближение российской агрессии, кричать об этом на весь мир, а потом рассказывать, что они смогли так напугать Россию, что она хотела напасть и не напала.Это надо воспринимать, как психическое явление природы польской нации, которое обостряется несколько раз в год. Что касается перекрытия границы перед китайскими товарами, то Польша считает, что ее главный конек на международной арене, это особые привилегированные отношения с США. Она выступает как основной проводник американских интересов в Центральной Европе. И Польша готова идти на большие жертвы в этом плане, потому что, как представляется полякам, статус приоритетного союзника существенно усиливает международные позиции Варшавы. Ради этого стоит даже идти на серьезные экономические потери.Польские экономисты прекрасно понимают, что страна могла бы процветать на развитии торговли между Востоком и Западом, будучи важнейшим транзитным государством. И участие Польши в китайском проекте "Один пояс – один путь" было бы очень выгодно. Но на деле Польша выполняет задание Вашингтона по блокированию торгово-экономических связей Китая с Европой. И хотя так происходит вопреки интересам Варшавы, считается, что это политически обосновано. Эта политика проводится уже много лет. Ее проведение не зависит от того, какая партия формирует правительство.Все региональные инициативы Польши, в первую очередь, Триморье (объединение европейских стран, которые имеют выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям – ред.), направлены на блокирование европейско-китайских и европейско-российских торговых связей. Идеология этой инициативы заключается в том, чтобы перенаправить транзитный статус Польши с площадки, обеспечивающей контакты востока и Запада, на площадку, обеспечивающую торговые потоки между Севером и Югом.То есть перенаправить торговые пути, которые идут между Скандинавией и Средиземноморским регионом через Германию, на Польшу и другие страны этого региона. Якобы это компенсирует потери, которые страна несет из-за блокирования связей между Европой, Россией и Китаем. Но все подсчеты говорят, что эта идея себя не оправдывает. Стать главным транзитным государством между Балтийским и Средиземноморским регионом у Польши не получается, и объем торговли между этими регионами, который мог бы быть между Европой, Россией и Китаем, если бы Польша не занималась выгодным для США блокированием этих торговых путей.- Залетевшие недавно в воздушное пространство Польши якобы российские дроны добавили веса начавшимся вскоре маневрам НАТО "Восточный страж"?- Мне кажется, что для Польши залет дронов был неожиданностью. Если представить, что Польша участвовала в этой провокации, тогда не понятно, почему тогда она плохо показала возможности своей ПВО. Кто автор этой провокации, утверждать не берусь, хотя явно, что она соответствовала интересам именно Киева.- Идея сбивать российские дроны над Украиной может приобрести реальное воплощение?- Она обсуждается давно, но речь не идет об участии Польши в сбивании любых дронов в небе Украины. Речь идет о тех дронах, которые летят в сторону Польши и явно пересекут польскую границу. Но даже на такое решение в Польше не идут, опасаясь реакции России, потому что это все-таки будут военные действия Польши на территории Украины. Сейчас в польской политической среде преобладает точка зрения, что конфликт на Украине развивается в невыгодную для Запада сторону, и не стоит втягиваться в него еще больше. Польша заинтересована поучаствовать в победе над Россией, но в затяжном конфликте, который может закончиться победой России. Варшава сейчас склонна проявлять максимальную осторожность.- Тем не менее польский Центральный военный рекрутинговый центр заявил о росте числа добровольцев, желающих пройти военную подготовку. Таковых нашлось уже 20 тысяч, а по словам полковника Гжегожа Лавжинкевича, к концу года их число взрастет вдвое. Может ли это быть скрытой мобилизацией?- Польша развивает программы по ускоренной милитаризации. Это касается закупки огромного количества оружия у США и Южной Кореи, развития своей оборонной промышленности, хотя и на основе сборки иностранной техники и вооружения, и увеличения численности военнослужащих. Польша собирается к 2030 году стать обладательницей самой большой армии в ЕС. Никогда прежде польская армия не была крупнее, чем армия Германия. И средняя по объемам польская экономика не сможет поддерживать боеспособность самых больших вооруженных сил в Европе.То есть идет подготовка к возможному военному столкновению с Россией, о чем открыто заявляется государственными деятелями в Польше, как светскими, так и военными. Об этом открыто пишут эксперты, работающие в польских аналитических структурах.Увеличение численности вооруженных сил представляет собой проблему, как с точки зрения финансовой, та и с точки зрения мобилизации людского ресурса. Как заставить поляков пойти в армию на фоне того, что в обществе накалены истеричные настроения в ожидании российской "агрессии" - большой вопрос. Его пытаются решать за счет финансовой привлекательности военной службы и пропагандистских кампаний. Пока ресурс есть, можно ли назвать это скрытой мобилизацией? Ничего скрытого в этом нет, это открыто заявленные планы.Польша демонстративно проводит всю эту кампанию. Военные эксперты расходятся во мнении, насколько эта кампания будет успешной, но в значительной степени к 2029-30 году эти планы будут реализованы. Польша набирает кредиты для финансирования этих программ, а значит, возможности прибавляются.- Такое впечатление, что польские военные делают ставку на развитие бронетанковых сил, поскольку речь идет о закупке южнокорейских К-2 и американских Abrams. Как в связи с этим в польских штабах представляют театр возможной войны? Это будет западная Белоруссия или удар на Калининград?- Программы по милитаризации Польши стали разрабатываться после 2014 года и были прияты до 2022 года. Они были активизированы и усилены в 22-м году, но в целом они не учитывают опыт боевых действий, которые идут последние три года на Украине. И в Польше все чаще говорят, что на эти огромные деньги создается армия вчерашнего дня. Но изменить ситуацию Польша тоже не может, потому что она создает самую крупную армию в Европе не за счет своих внутренних ресурсов, а за счет кредитов на закупки иностранных вооружений.То есть контракты подписаны, отменить закупки этих вооружений уже невозможно. А найти новые деньги, чтобы закупать не танки, а БПЛА невозможно, потому что Польша и так пошла на крайние меры и взять кредитов еще больше у нее не получится. Сейчас по всем этим программа Польша закупает столько же БПЛА, сколько и танков, что выглядит анекдотично на фоне опыта СВО.То есть 1700 танков — это очень много, но 1700 БПЛА это на несколько дней. Таким образом Польша к 30-му году, скорее всего, будет обладать очень большими вооруженными силами, которые будут приспособлены для вчерашней, даже позавчерашней войны. А для современных военных действий они не очень-то применимы. Но есть вопрос, насколько Польша всерьез настроена воевать. Возможно, Польше вполне хватит и внушительных отчетов о проведенной милитаризации, а при этом никто в Варшаве испытывать результаты этой кампании по перевооружении всерьез не собирается.Тогда несовершенную систему польских вооруженных сил никто, кроме военных экспертов, и не заметит. Если же Польша окажется на переднем фланге вооруженного конфликта с Россией, то возникнет вопрос: что же за милитаризацию мы провели, если она настолько неадекватна реальным военным вызовам?- Всё же на фоне всего этого премьер Польши Туск заявляет, что в стране растут симпатии к России и антипатии к Украине. Насчет последнего все очевидно, но откуда берутся пророссийские настроения в Польше?- Это особенности польской политической риторики. Дело в том, что в Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель. Заявление о росте пророссийских настроений, это обвинение с целью дискредитации оппонента.К реальной пророссийской оппозиции оно никакого отношения не имеет. И говорить о том, что сейчас в Польше растут пророссийские взгляды, к сожалению, не приходится. Но Польша довольно своеобразная страна, в которой можно быть обвиненным в шпионаже в пользу России только за то, что ты публично высказываешь идеи, которые с точки зрения польских спецслужб могут быть выгодны для российской политики. Это очень оригинальный подход к определению шпионажа. Ни в одной стране мира больше шпионаж так не определяют, но в Польше с 2017 официально придерживаются именно такой практики, что публичное выражение, как они называют, "кремлевских нарративов" является формой работы в пользу вражеского государства.Сейчас в Польше растет количество людей, которые негативно настроены в отношении украинцев, раздражены украинскими переселенцами, их поведением и польской политикой по поддержке Украины в нынешнем военном конфликте. Поляки ожидали, что украинцы будут очень благодарны Польше за оказанную поддержку и наконец-то признают свою многократную историческую вину перед Польшей. Откажутся от исторических культов, которые считаются антипольскими, как, например, культ Бандеры, УПА* и так далее. И все это сформирует основания для будущего союза двух наций.Но оказывается, что на Украине культ Бандеры развивается все более активно. Украина не идет на идеологические уступки и по вопросам трактовки событий прошлого. Настроение благодарности к польской нации на Украине минимально. Более того, Украина вообще предпочитает развивать отношения, в первую очередь, не с Польшей, а с Германией, Францией и Великобританией. На этом фоне растет раздражение украинской государственностью и украинцами, особенно теми, кто сейчас проживает в Польше.Проблема в том, что, отмечая рост антиукраинских настроений, поставивших под сомнение правильность правительственной политики в отношении Украины и российско-украинского конфликта, Дональд Туск не предлагает какой-либо выход из сложившейся ситуации. Он может лишь настаивать на правильности проводимой политики и обвинять оппонентов в пророссийских настроениях."Вы не хотите, чтобы мы помогали Украине, вы высказываете антиукраинские взгляды, значит вы работаете на России. Вы высказываете выгодные для России мнения, распространяете пророссийскую точку зрения на этот конфликт, вы враги народа, а мы отстаиваем верную патриотическую точку зрения".На риторическом уровне это более-менее работает, но проблем не решает. Можно сколько угодно обвинять антиукраински настроенных поляков в работе на Кремль, при этом все прекрасно понимают, что такие поляки высказывают вполне разумные аргументы, которые становятся более популярными. Что проблемы в польско-украинских отношениях, которые предполагалось решать нынешней правительственной политикой не решаются. И такая политика только создает Польше дополнительные угрозы.И на этом фоне все больше людей склонны отмечать, что у правительства нет никаких актуальных свежих идей, как изменять польскую политику с тем, чтобы вернуть ей эффективность на украинском направлении. Все, что может делать правительство, это настаивать на верности своего курса, обвинять оппонентов в пророссийскости. Это очень слабая позиция для Туска. Это кризис в польской политике.Они уже отказались от ряда идей, которые высказывались в 2022 году, о том, что надо будет в будущем помогать Украине с помощью ввода войск на ее западные территории и так далее. Сейчас обе крупнейшие партии согласны, что вводить польские войска на Украину не стоит. Но это только отступление от прежней агрессивной линии в отношении Украины, но не концептуальные изменения польской политики.На деле Польша очень сильно вовлечена в этот конфликт. На линии фронта большое количество поляков принимают участие в боевых действиях и гибнут, что ни для кого не секрет. И рост сомнений в польском обществе по поводу разумности такой политики Варшавы, во-первых, естественен, во-вторых, неминуем.*Организация запрещена в РоссииО ситуации в зоне СВО - Майор Алексей Рамм: России не понадобится выбивать ВСУ из Изюма, если она возьмет Доброполье и Очеретино

