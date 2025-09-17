https://ukraina.ru/20250917/ekonomika-ukrainy-i-voyna-stabilno-nerealnyy-byudzhet-2026-goda-i-bedy-rinata-akhmetova-1068773930.html

Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова

Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова

Главной экономической темой минувшей недели стал не визит американской делегации на месторождения полезных ископаемых в Кировоградской области — прибытие инспекции было ожидаемым событием, — а внесение Кабмином в парламент проекта закона о госбюджете на следующий год.

А новостью №2 вполне можно назвать убытки компании "Метинвест" Рината Ахметова, некогда флагмана украинской металлургии.Читайте об этих и других новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Бюджет-2026Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год и передал его в парламент. Расходы составят 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен к аналогичному показателю текущего года), а доходы прогнозируются в размере 2,826 трлн гривен (+446,8 млрд гривен). Дефицит бюджета — 18,4% от ВВП. Потребность во внешнем финансировании оценена на уровне 2,79 трлн гривен или 66 млрд долларов. Курс доллара прогнозируется на уровне 45,6 гривен.Уже на уровне базовых показателей виден ставший традиционным после 2022 года подход к составлению бюджета.Во-первых, показатели по доходам и расходам имеют весьма отдалённое отношение к реальности так как с 2022 года киевская власть не меньше раза в год пересматривает бюджет и раз в год ищет дополнительные 400–500 млрд гривен. Теперь, когда этот бюджет примут, искать придётся куда большие суммы.Во-вторых, изначально "дыра" в бюджете на следующий год оценивалась на уровне 42 млрд долларов, из которых 19 млрд долларов не имели гарантированного источника финансирования. Впоследствии удалось найти финансирование на 9 млрд долларов, сократив неподкреплённую часть до 10 млрд долларов. Однако Зеленский оценивал потребность в деньгах уже в 60 с небольшим миллиардов долларов, а бывший премьер-министр, а ныне глава Минобороны Денис Шмагаль, и вовсе в 120 млрд долларов. Правда, из них 60 млрд требуются на покрытие бюджетного дефицита, а оставшиеся 60 млрд нужны будут для закупки вооружений и часть из этой суммы покроют передачей оружия и боеприпасов, а часть деньгами, которые киевская власть тратит на производство дронов, не забывая о себе любимой.Теперь, как видно, Киеву потребовалось ещё 6 млрд долларов финансирования. Откуда будут брать эти деньги — не ясно: США оказывать безвозмездную помощь больше не желают, а ЕС и так уже год как несёт издержки от финансирования Украины. При этом в парламенте уже нет большинства как такового, что означает проблемы с исполнением требований Евросоюза, которые он выдвигает в качестве условия для выделения траншей, что вынуждает полагаться на лояльность премьера Свириденко.Как и в предыдущие годы, все собираемые внутри страны средства в виде налогов и сборов (2,8 трлн гривен) будут направлены на финансирование войны, а совокупные расходы на эту важнейшую для киевской власти статью расходов планируют увеличить на 168 млрд гривен (при том, что каждый год не хватает около 400 млрд гривен). На производство вооружений (преимущественно беспилотников) заложено 44,3 млрд гривен, что меньше, чем на этот год (около 50 млрд гривен изначально).Финансировать войну с Россией планируется преимущественно за счёт внешнего финансирования на общую сумму в 45,5 млрд долларов, а остальное будут закрывать самостоятельно. Основной источник — выпуск облигации внутреннего государственного займа на 419 млрд гривен. Второй источник внутреннего финансирования — налоги. Среди них: НДС на дополнительные 165 млрд гривен, НДФЛ на дополнительные 93 млрд гривен, часть прибыли НБУ (+61,8 млрд гривен к плановым 146 млрд), 60 млрд гривен планируют получить от "детенизации" экономики. В 60 млрд от "детенизации", по всей видимости, включены 22,5 млрд гривен дохода от "налога на OLX", а ещё 26 млрд гривен хотят получить от "усовершенствования работы по взысканию налогового долга". А вот в эту статью уже включат в том числе и налог на аренду с квартир. Добиться роста поступлений от НДФЛ власти намерены за счёт военнослужащих и установки нормативов по минимальным зарплатам в отдельных отраслях. В частности, с 1 октября продавцы алкоголя и табака должны будут получать зарплату в размере не менее 16 тыс. гривен, а за нарушение требования налоговая по итогам проверки сможет лишить лицензии на продажи. Как следствие, часть точек закроется, а часть повысит зарплаты, с которых соберут дополнительные налоги.На выплату пенсий предусмотрено 1,027 трлн гривен, на образование выделят 265,4 млрд гривен, а на здравоохранение 258 млрд гривен. Педагогам обещают поднять зарплаты на 50% в два этапа, а зарплаты врачам первичного звена и экстренной помощи довести до 35 тыс. гривен. Прожиточный минимум повысят на 289 гривен до 3209 гривен (6418 рублей), а минимальную пенсию до 2595 гривен (5190 рублей).Естественно, не забыли депутаты и о себе. На финансирование политических партий заложили 865 млн гривен, но деньги на проведение выборов в бюджет не заложили (впрочем, это не помешает в следующем году вновь запустить шарманку о неизбежности проведения выборов).Также Кабмин определился с объёмом финансирования органов власти: Национальной академии медицинских наук бюджет увеличат на 332%, Минэнерго на 194%, Минтерриторий на 120%, Минветеранов на 51%, Минкультуры и информполитики на 41%. Офису Зеленского добавят 12% финансирования, увеличив его бюджет до 878 млн гривен или 2,4 млн гривен в сутки.Заодно продолжат выдачу денег в рамках программы кешбэка и заложили на телемарафон (его эфирам уже давно не верят) дополнительные 1,5 млрд гривен и 80 млн гривен телеканалу "Рада", которому теперь есть что транслировать из зала заседаний, куда вернулись депутаты.Кризис в металлургииЭкспорт ферросплавов с Украины по итогам января-августа текущего года вырос на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 73,8 тыс. тонн. Рост на 39,7% — классический эффект низкой базы так как после 2022 года ферросплавная промышленность погрузилась в жесточайший кризис и в предыдущие годы работала лишь в тёплое время года. Для понимания: в 2024 году ферросплавные заводы сократили производство на 49,4% по сравнению с 2023 годом, до 108,2 тыс. тонн.В то же время рост свидетельствует о стабильной ситуации в украинской электроэнергетике так как производство ферросплавов является крайне энергоёмким производством. Основными покупателями ферросплавов стали Польша (20 тыс. тонн или +74% к аппг), Алжир и Турция.А вот в металлургии ситуация остаётся тяжёлой. "Метинвест" Ахметова в январе-июне 2025 года зафиксировал 58 млн долларов убытков, тогда как за аналогичный период прошлого года была получена прибыль в 179 млн долларов. Как и предполагалось, главной проблемой стала потеря предприятия "Метинвест Покровсуголь", добывающее коксующийся уголь для металлургии. Заодно сказалась остановка Ингулецкого ГОКа и снижение мировых цен на сталь и руду. Как следствие, компания сократила капитальные инвестиции на 28%, до 91 млн долларов.Непросто и АрселорМиттал Кривой Рог ("Криворожсталь"). Заместитель гендиректора компании ещё в конце июня жаловался на тяжёлую ситуацию в отрасли. Главная проблема — дороговизна электроэнергии: если в 2021 году доля электрожнергии в себестоимости продукции составляла 7%, то в 2025 году уже 20%. А цены металлурги поднять не могут так как ориентируются на экспорт из-за малого объёма внутреннего рынка. Предприятие три года подряд работает в убыток и выживает за счёт помощи материнской компании, которая вложила за это время в стабилизацию украинской "дочки" 1 млрд долларов. "Криворожсталь", к слову, совокупно обеспечивает работой 100 тыс. человек.Прочие новостиВ 2022–2024 годах "Укрпочта" получила убытков на 2,5 млрд гривен и теперь находится на грани дефолта. Её гендиректор Игорь Смелянский в свойственной ему манере и с использованием ненормативной лексики информацию о банкротстве отрицает. К слову, в прошлом году Кабмин назначил Смелянского ответственным за реформирование украинской таможни.12 сентября из Ужгорода начались прямые железнодорожные рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену по специально проложенной для этого узкоколейной железной дороге.Запасы газа в украинских ПХГ достигли 12 млрд м3, что превысило показатели прошлого года. По сути, киевской власти удалось наверстать отставание от графика закачки.С 1 октября Украина планирует ограничить импорт дизельного топлива индийского происхождения из российской нефти, которое на августовском пике заняло 18% украинского рынка. СБУ отдала распоряжение о проведении лабораторного анализа всех партий импортируемого индийского дизельного топлива на наличие российских компонентов. Можно не сомневаться, что анализ всех партий проводить не будут, да и вряд ли что-то найдут: хоть состав дизеля и зависит от сорта нефти, но современные технологии нефтепереработки и унифицированные стандарты позволяют обеспечить стабильные характеристики конечного продукта и его качество.Азербайджан планирует построить в Ирпене (городок под Киевом) культурный центр, спортивную школу и центр искусств. Решение вполне логичное, особенно в контексте повышенного внимания, которое Азербайджан и его компания SOCAR уделяла этому городу, где на азербайджанские деньги восстанавливались многие социальные объекты.В Дiе — украинском аналоге "Госуслуг" — есть возможность купить облигации внутреннего государственного займа. И теперь при покупке облигаций взыскивается комиссия в 0,2% от суммы покупки. Комиссию выявили уже по факту покупки, как и в истории с введением подписки на школьный онлайн-дневник. В данном же случае комиссию удерживает не оператор приложения, а "Укргазбанк", через который проходят платежи. Видимо его менеджеры решили заработать, так же, как и разработчики онлайн-дневника. Но последних заставили отменить подписку, а как будет с банком пока не ясно.Глава УЗ Александр Перцовский констатировал очевидное, отметив активизацию российских ударов по узловым станциям и другой железнодорожной инфраструктуре. Перцовский отмечает, что Лозовая, Синельникова и Козятин как станции разрушены комплексными атаками, под которые попадают подстанции, депо и вокзалы.О других событиях последних дней на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. "Гербера" расцвела над Польшей, пробуждение "Восточного стража""

