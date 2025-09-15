https://ukraina.ru/20250915/ukraina-za-nedelyu-gerbera-rastsvela-nad-polshey-probuzhdenie-vostochnogo-strazha-1068668982.html

Украина за неделю. "Гербера" расцвела над Польшей, пробуждение "Восточного стража"

Минувшая неделя ознаменовалась беспрецедентной истерикой со стороны Варшавы. Некие дроны в количестве почти двух десятков штук пересекли воздушное пространство страны. В произошедшем, естественно, тут же обвинили Россию

2025-09-15T05:40

2025-09-15T05:40

2025-09-15T11:29

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068690413_0:25:1195:697_1920x0_80_0_0_62113158d8f9e53af2976a2bc6793e38.jpg

Как в Польше беспилотники ловилиВ последнее время российская армия регулярно наносит комбинированные удары по военным объектам и объектам военной промышленности Украины в разных городах страны. Не стала исключением ночь на 10 сентября, но с одной лишь особенностью.Неожиданно Польша объявила, что в ее небе работает ПВО, а в воздушное пространство страны вошло аж 19 неизвестных дронов. По линии НАТО на место тут же отправилась авиация Нидерландов, а именно истребители F-35, натовский самолет-дозаправщик и итальянский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Вместе с польскими F-16 и немецкими ЗРК Patriot они сбили несколько беспилотников.При ближайшем рассмотрении оказалось, что это небольшие дроны без боевой части "Гербера", которые используются ВС РФ для вскрытия позиций вражеской ПВО, которое не только обнаруживает себя в том или ином месте, но тратит на такие БПЛА-пустышки свой боезаряд.Если верить польскому Генштабу, дроны залетали в страну практически всю ночь. При этом не ясно, куда делись остальные полтора десятка беспилотников, которые фиксировались в небе Польши.По ситуации выступило Минобороны Белоруссии, которое проинформировало, что в течение ночи находилось в контакте с польскими военными, которых предупредили о пролете "заблудившихся дронов", как назвали эти БПЛА в белорусском оборонном ведомстве.Более того, согласно министерству, часть беспилотников были сбиты белорусской армией еще на подлете к Польше.В России свою причастность к этому инциденту опровергли. Согласно заявлениям Минобороны и МИД, такие дроны не имели шансов долететь до Польши с российской территории, т.к. дальность их полета составляет всего 700 км."Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, Минобороны РФ готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Польши. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу", - заявили в Министерстве иностранных дел РФ.Осторожный Трамп, провал Варшавы в ООНРеакция на произошедшее оказалась в целом ожидаемой. Так, Варшава призвала союзников по НАТО сплотится в борьбе с Россией."Сегодня нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны, но нет сомнений, что эта провокация выходит за рамки прежних границ и носит несравненно более опасный характер с точки зрения Польши", - сказал премьер-министр Дональд Туск.Варшава выступает за мобилизацию Запада против "восточной угрозы", так как устала от ненастоящих, "бумажных союзов", продолжил он.Президент республики Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал своему собеседнику о деталях инцидента.А вот реакция самого президента США любителей во всех смертных грехах обвинять Россию явно не могла удовлетворить."Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!" – ограничился он коротким сообщением в соцсети на следующий после произошедшего день.Позже Трамп прокомментировал инцидент более подробно, но все равно не стал огульно обвинять РФ.Лидеры ряда государств и организаций незамедлительно возложили ответственность на Москву.Например, генсек НАТО Марк Рютте уверен, что дроны запускали из РФ."Союзники исполнены решимости защитить каждую пядь территории Североатлантического союза. Мы будем тщательно отслеживать ситуацию вдоль восточного фланга, и наши системы ПВО постоянно готовы к реагированию", - сказал он, уточнив, что пока рано говорить, оказались ли беспилотники в Польше преднамеренно или это получилось случайно.Позднее он дополнил свою мысль, заявив, что пока рано однозначно говорить, какая страна стоит за произошедшем, однако БПЛА, по его словам, все-таки были российскими, а намеренно или нет они залетели в Польшу - не так уж и важно.Глава евродипломатии Кая Каллас, напротив, никаких сомнений в том, что все произошло специально, не имеет. Такое же мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус, а вот его коллега из Литвы Довиле Шакалене допустила, что заход БПЛА в Польшу мог быть непреднамеренным.Как бы то ни было, поляки запросили у НАТО задействовать статью 4 договора Альянса, которая предполагает проведение консультаций при угрозе территориальной целостности, политической независимости и безопасности.Премьер страны Туск сопроводил это очередными громогласными призывами к борьбе за "свободный мир"."Это не наша война, это не война исключительно украинцев, это война и противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру. И это должно, наконец, охватить всех без исключения", это война и противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру. И это должно, наконец, охватить всех без исключения", - сказал он.Чуть позже подоспела и реакция правящего в Киеве режима."Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы могут защищаться", - сказал Владимир Зеленский.На заседании в ООН только 46 из 193 членов организации поддержали резолюцию Польши, в котором в инциденте обвинялась Россия.НАТО начинает новую операциюЧто произошло в небе над Польшей в ночь на среду так до конца пока не понятно. Одно можно сказать точно: версия о виновности России, которая якобы зачем-то решили атаковать Польшу, трещит по швам практически с самого начала.Дрон «Гербера» явно не способен преодолеть такое расстояние, а оправдания, что на них были установлены дополнительные топливные баки, тоже не выдерживают критики. Что мешало, допустим, взять эти дроны, упавшие ранее на Украине, восстановить их и запустить в сторону Польши с территории той же Украины.Если Москва решила таким сложным с технической точки зрения образом устроить налет на Польшу, то неизбежно возникает вопрос – какой был в этом смысл. Никакого. БПЛА без боевой части не могли нанести никакого вреда, а информационно-пропагандистские сливки снимает со всего этого именно Польша, Украина и коллективный Запад.Дроны-пустышки над соседней Польшей выгодны как раз-таки Украине, которая, не нанося полякам существенного ущерба или человеческих жертв решила посмотреть, получится ли развести Варшаву и прочие страны НАТО на полноценное участие в войне с РФ.В этот раз не вышло. Но нельзя исключать, что такие попытки последуют снова.А пока все, к чему привела эта ситуация - это начало операции НАТО "Восточный страж", в ходе которого будет усилено патрулирование и обеспечение безопасности всего восточного фланга Альянса. Защите Украины это никак не поспособствует, российская спецоперация продолжается, а киевский режим теряет контроль над все новыми населенными пунктами.Мнение польских политиков и экспертов о последствиях ЧП с беспилотниками - в материале издания Украина.ру Дроны над Польшей: предвестники эскалации или перемирия на Украине

2025

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

