https://ukraina.ru/20250916/net-zhelayuschikh-voevat-s-rossiey-dyatly-evropy-i-19-paketov-sanktsiy-volna-antipatii-k-ukraine--1068698440.html

"Нет желающих воевать с Россией". "Дятлы" Европы и 19 пакетов санкций. "Волна антипатии к Украине"

"Нет желающих воевать с Россией". "Дятлы" Европы и 19 пакетов санкций. "Волна антипатии к Украине" - 16.09.2025 Украина.ру

"Нет желающих воевать с Россией". "Дятлы" Европы и 19 пакетов санкций. "Волна антипатии к Украине"

Кто на самом деле управляет европейцами? И кого называют "президентом Европы"? Зачем ЕС принимает очередной пакет санкций против России? Почему в Польше все больше "пророссийских настроений" и "антипатии к Украине"?Сколько времени летит ракета из России до Лондона?

2025-09-16T06:00

2025-09-16T06:00

2025-09-16T06:00

эксклюзив

европа

россия

украина

дональд трамп

денис шмыгаль

ринат ахметов

ес

нато

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068704173_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_67f74a5c022476386492b0f283b01c65.jpg

И другие цифры и факты недели - в нашем материале.19 пакет! С упорством дятловВ очередной раз ЕС готовит новый "пакет санкций" против России. Девятнадцатый!Угрожают: ну, уж в этот-то раз подействует! Это точно!Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто:"Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и они больше навредили Европе и европейской экономике, чем Белоруссии и России, это очевидно. Даже среди моих коллег министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как это задумывалось. Давайте скажем прямо. Если ты делаешь что-то 18 раз подряд, и это не работает, может быть, стоит перестать это делать? "Но Кая Каллас, бывшая премьер Эстонии, которую собирались с позором снять с этого поста, ныне же она - глава дипломатии ЕС - считает по другому.И Урсула фон дер Ляйен, бывшая министр обороны Германии, худшая за всю историю страны, ныне - глава ЕС - тоже считает по другому.Они готовятся принять 19 пакет.С упорством дятла эти несгибаемые женщины продолжают долбить ствол "санкций". Может быть, потому, что они ничего другого не могут и не умеют предложить?"Просто скажите, когда?"А президент США написал большое письмо, в котором призвал страны Европы, раз они так хотят санкций для России от США, полностью отказаться от закупки российской нефти.И еще предложил, по сведениям европейских газет, всей Европе наложить 100 процентные пошлины на товары из Китая.Отрывки из письма Трамп опубликовал в своей соцсети:"Покупка российской нефти некоторыми странами шокирует... Я готов начать, когда вы будете готовы (наложить санкции на Россию - ред). Просто скажите, когда?"В чём логика Трампа?Зампред комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин объясняет: покупку газа у России Европа уже значительно сократила. Но теперь они взамен покупают дорогой сжиженный газ. Частично у России, частично - российский газ продается через американцев."С нефтью можно сделать тот же финт. Прекратятся поставки нефти из России. Но эта нефть будет покупаться через Турцию или США. Логика Трампа именно в этом."Да, естественно, всё это будет стоить значительно дороже. Но такова судьба Европы. И в любом случае, рано или поздно это произойдёт, считает депутат:"Любой дурак должен платить за свою глупость. Это касается и европейцев."120 миллиардов Украине. Ежегодно!А тем временем Европе выставлен новый счёт.Его выставил министр обороны Украины Шмыгаль.Если война продолжится, Украине на следующий год потребуется, по его мнению, не меньше 120 миллиардов."А если война прекратится, то нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто поддерживать нашу армию в хорошей форме", - предусмотрительно уточняет глава Минобороны Шмыгаль, еще недавно бывший премьером страны.Совершенно ненасытная прорва, эта Украина. Кто даст деньги?Дональд Трамп в очередной раз сказал, что это "война Байдена и Зеленского":"Это не война Трампа, это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить её."За 8 месяцев своего президентства Трамп всё-таки достиг этой цели: он позиционировал себя как миротворца, посредника и "просто наблюдателя" (при этом не прекращая поставок оружия и разведданных Украине!)10 процентов Бессента для ЕвропыСША неоднократно заявляли о том, что готовы продавать оружие Европе, а та уже пускай снабжает Украину.Министр финансов США Бессент сказал с американской бесцеремонной прямотой:"мы будем делать наценку в 10 процентов" для продажи вооружения Европе.Речь, кстати, шла о том, где США изыщут деньги на возможное воздушное прикрытие возможного военного контингента стран Европы, который "коалиция желающих" угрожает ввести на Украину.Так что "миротворцы" в Штатах ещё те.Кая Каллас: "Ещё два года воюйте"А Европу заставят заплатить за всё.Шмыгаль сказал: 120 миллиардов! Украина ждёт. Иначе...Этого "иначе", то есть проигрыша и капитуляции Украины, а значит, и всей Европы, ЕС никак не может допустить.Иначе возникнет простой вопрос: зачем вы всё это делали? Санкции вводили, оружие поставляли? "Помогали" Украине уничтожать свою страну и собственное население. Зачем поставили на грань банкротства свои страны?Уничтожили "райский сад", как называл Европу Боррель.Бесконтрольная миграция, санкции против России, бесконечная "помощь Украине" - и нет больше никакого "сада".Никто не хочет признавать ошибки, никто не хочет нести ответственность.Пресловутая Кая Каллас теперь сообщает, что по мнению ЕС, война будет идти еще два года. И Украине "придётся потерять некоторые территории".В каком состоянии будет через два года ЕС, "чудо-премьер", не имеющая вообще никакого опыта работы, кроме как депутатом, а потом премьером Эстонии и главой комитета ЕС, не сообщила."Сияние" за полмиллиардаКстати, недавно около берегов Турции, в районе города Бодрум была замечена яхта "самого богатого украинца" Рината Ахметова.Яхта называется "Луминанс", Сияние. Входит в число 11 самых дорогих в мире.Яхта имеет длину 145 метров,была спущена на воду в 2024 году.Стоит "Сияние" 500 миллионов долларов.Всего лишь полмиллиарда из озвученных Шмыгалем 120!Неплохо научились зарабатывать на войне.Жители Украины должны гордиться: не зря они гибнут, не зря воюют - лучшие яхты мира теперь у "самых богатых украинцев".Излишне говорить, что Шмыгаль - бывший менеджер Рината Ахметова, а его наличие на месте сначала премьера, а теперь министра обороны Украины - часть сделки между Ахметовым и другими политическими игроками с Офисом президента.В 5 раз быстрее скорости звукаА генсек НАТО Рютте довольно точно измерил расстояние от Европы до России:"Эти новейшие российские ракеты, когда они будут запущены, будут идти к целям со скоростью в 5 раз превышающей скорость звука. Им потребуется на 5 или 10 минут больше, чтобы долететь до Мадрида или Лондона, чем до Вильнюса или Таллина."Ему вторит министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский:"Кто хочет воевать с Россией, может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих".Что случилось? "Ястребы" Европы хотят мира?Нет, конечно, они хотят всё больше оружия, всё больше прибыли для ВПК (и США, и Европы), а для этого им надо запугивать избирателей и депутатов.Но оценка современного состояния европейских дел и расстояний для российских ракет - вполне реалистичная.Авантюры СикорскогоСикорский же начинает снова рассуждать о том, как НАТО "создаст бесполетную зону" над Украиной.Ну, пусть послушает Рютте. Посоветуется.Узнает скорость российских ракет и как быстро они долетят до места дислокации Сикорского.Эта идея, про "бесполетную зону", надо сказать, уже возникала в прошлые годы, и МИД России назвал её "авантюрным порывом"."Волна антипатии к Украине"А премьер Польши Туск с горечью написал про настроения народа в самой Польше:"Растёт волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине.""Виновата" в этом, конечно же, по мнению Туска, Россия."Дадим отпор Кремлю!" - так высказывается Туск."Испытание патриотизма" это, оказывается, по мнению Туска. А не признание в провале собственной политики.Эти настроения - просто объективная реальность, во первых. И закономерное следствие политики самих европейских "дятлов", во-вторых."Президент Европы"А сам Трамп недавно высказался так:"Меня называют "президентом Европы.""Мне нравится Европа, эти люди. Хорошие люди, замечательные руководители".Да он смеется над ними, что ли? "Президент Европы".Но ведь реально получается именно так?Как пишет геостратег Андрей Школьников:"В 2022-2025 годах США провели демилитаризацию и уничтожение ЕС об Россию. Результат более чем наглядный".О цитатах, ставшими актуальными на минувшей неделе - в статье Елены Мурзиной Польша в истерике "Варшава под ударом", президент Лукашенко "В долгу не останусь" и другие цитаты недели

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, европа, россия, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, ринат ахметов, ес, нато, госдума, санкции