Польша в истерике "Варшава под ударом", президент Лукашенко "В долгу не останусь" и другие цитаты недели

На минувшей неделе произошло два события, которые будут иметь далеко идущие последствия. Одно из них сопровождалось визгами, криками, многочисленными выступлениями политиков и другими атрибутами наращивания эскалации.

Это была, конечно, европейская охота на беспилотники, залетевшие на территорию Польши.Второе прошло "в теплой, дружеской обстановке", и в информационном плане было менее заметным, особенно на фоне истерики с дронами.Это была встреча президента Белоруссии с представителем президента США."Белавиа" и Джон Коул в МинскеВ то время, пока вся Польша и руководство НАТО бегали с криками "Варшава под ударом!", в городе Минске проходил приём спецпредставителя президента США.Все было выдержано, как положено: в торжественной, но теплой обстановке.Спецпредставитель президента Америки Джон Коул преподнёс в дар президенту Белоруссии личный подарок Трампа: запонки с изображением Белого дома.Александр Григорьевич Лукашенко остался очень доволен и пообещал:"в долгу не останусь!"Можно легко предположить, что несколько мешков отборной белорусской картошки уже готовятся к отправке обратным рейсом в Вашингтон.И не надо улыбаться! Неизвестно, что будет более ценным подарком. Трамп, может, и картошки настоящей за всю жизнь не пробовал. А Мелания как будет довольна!Кстати, как же отправлять подарки? Нагрузить Джона Коула?"Сделайте это немедленно!"Но спецпосланник привёз новость о возобновлении воздушного сообщения!Джон Коул официально сообщил:- Произошёл очень важный телефонный разговор, когда президент Трамп позвонил вам из своего президентского самолёта по пути на Аляску. Очень важный, продуктивный разговор. Я хочу сейчас здесь официально заявить, что мы, США, сняли санкции с "Белавиа". Это официально, у меня была встреча с президентом Трампом, в которой принимали участие еще несколько десятков человек. Это решение президента, он сказал: "сделайте это немедленно".Сам Трамп прислал личное тёплое письмо, в котором "вместе с Меланией" поздравил Александра Григорьевича с днем рождения.Написал:"С надеждой на грядущий год мы молимся о вашем здоровье и благополучии. А также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей."И подписал письмо: Дональд.Внизу официальная подпись: президент США Трамп.На это отдельно обратил внимание спецпредставитель: Трамп редко кому так подписывает письма.И в Минске открывается посольство США!Президент Белоруссии выразил благодарность за личные поздравления и подарки. А также надежду на экономическое сотрудничество.Как известно, Лукашенко пригласил Трампа с супругой в Минск, и приглашение было принято.Неловко же приезжать президенту в страну, где не работает посольство США?Так что всё развивается вполне логично. Вот и Джона Коула принимают в Минске, как старого друга.В прошлый раз на приёме у президента Белоруссии Коул выпил "два шота водки, а от третьего отказался", как он живописал потом журналистам в США.То есть выпил 60-70 граммов водки, больше не смог, но и это было для него героическим поступком, достойным упоминания в интервью.Что же было на этот раз? Сколько смог выпить Коул?Но вся эта благообразная сцена мира, дружбы и сотрудничества резко контрастировала с происходящим в это же время в соседней Польше и в ЕС.Пока Трамп налаживал отношения с Белоруссией, Европа в буквальном смысле закрыла польско-белорусскую границу."Варшава под ударом!"Варшаве пока что вроде бы ничего не угрожает, но визг стоял такой, как будто да.На территорию страны залетело неизвестное количество дронов (то ли 19, то ли 23), которые поляки и НАТО стали сбивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами.Премьер Туск начал с объявления о "нарушении воздушного пространства", которое трансформировалось в "способны представлять угрозу".Позже высказывания Туска уже были таковы, как будто нация находится перед угрозой Третьей мировой, а во главе несокрушимой армады находится лично Туск.Возможно, на польского премьера подействовало ещё одно прискорбное событие: у жены Туска в эту ночь угнали автомобиль.Ну а в Польше, да и во всей Европе началась паника."Гиена Европы" (Черчилль), как обычно, тревожно завыла, оглядываясь по сторонам, изготовившись что-нибудь откусить, чем-нибудь поживиться.Невероятная удача! Поляки моментально сориентировались: Польше из-за этих пенопластовых муляжей могут выделить ещё дополнительных денег.Рютте и его победа над пенопластомГлава НАТО Рютте также быстро смекнул: вот он, тот момент, когда он может расправить крылья и поиграть мускулами (а может быть, он заранее знал о провокации и готовился к этому моменту? - всё возможно!)В воздух были подняты самолёты F 16, F 35, итальянский "Авакс" летал и направлял, дозаправщики, естественно, тоже поднялись и заправляли самолёты, по дронам выпускали ракеты.Рютте уже заявил: эта невероятная атака была отражена НАТО под руководством его секретариата!Сбили три дрона.Если верить сообщениям СМИ, сбивали ракетами AMRAAM, стоимость каждой - 1 миллион 95 тысяч долларов. Стоимость одной "Герберы" - 10 тысяч (или меньше).Немецкая "Бильд" утверждает, что ракеты всё-таки стоили дешевле: по 400 тысяч евро каждая. Всего-то!Вообще по стилю исполнения всё это очень похоже на сознательную провокацию украинских штабов. Или на работу украинской РЭБ, которая заставила "Герберы" отклониться от курса.Но сами ВСУ вряд ли были способны на такую провокацию. Скоро вылезут чьи-то уши, наверняка. Кого-то из стран альянса, скорее всего.Белоруссия выступила с заявлением, что они эти дроны наблюдали и Польшу предупредили. Польша признала, что получила такое предупреждение.Чьи же это дроны и кто и зачем отправил их на территорию Польши? Ответа пока нет. Но его никто не ищет, и не будут искать.Несмотря на отсутствие доказательств, европейцы продолжают кричать: российские!Дроны из пенопластаОчень подозрительными выглядят фотографии беспилотников. Один расположился на крыше какого-то супер крепкого крольчатника, другой - на крыше курятника, причем курятник также цел и ни один польский петух, а также курица не пострадали!Даже на крышах нет повреждений.Всё это более чем странно. Может быть, дрон просто принесли к курятнику и положили на крышу?Кроме того, носовая часть БПЛА была перемотана скотчем. Как будто дрон был поломан, починен, и только потом послан на крышу польского курятника (или всё таки принесён и водружен?)Было и ещё одно фото упавшей в Польше "Герберы", и снова - со скотчем.Прекратите смеяться!СМИ сообщили, что одна из ракет даже попала в какой-то фермерский дом в Польше. Сначала утверждали, что это дрон, потом - ракета.В итоге выяснилось, что дом стоит в таком состоянии уже год, потрёпанный штормами. И ни дрон, ни ракета его не повреждали.С самими же дронами поляки тоже быстро выяснили: купить подобный пенопластовый дрон можно было на украинском сайте ещё год назад, за 50 тысяч гривен. В больших количествах (украинцы их подбирают, ремонтируют, и продают, такой мелкий бизнес).После того, как над польским правительством начали смеяться в соцсетях, Туск потребовал "прекратить повторять слова российской пропаганды".Эскалация на границеНо военная эскалация нарастает.Рютте уже сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж", пять истребителей выделили Франция и Дания, четыре - Германия.Польша заявила о том, что 40 тысяч солдат будут отправлены на границу с Белоруссией.Рютте заверил, что "народ Польши теперь может чувствовать себя в безопасности".Грызёт, конечно, маленький червячок сомнений. Всё это действительно поможет защитить Варшаву от дронов?40 тысяч солдат и 9 истребителей?Чем они на границе будут заниматься? Неужели дроны сбивать?Недавно в интервью Валерий Залужный, бывший глава ВСУ, а ныне - посол в Лондоне риторически спрашивал: а "коалиция желающих" может защитить Киев от 500 дронов в день?В Польшу прилетело 19, и то с трудом справились. Что будет, если вдруг (теоретически, конечно) полетит 500?Едем на Украину!Киев, поможет Киев!Об этом сразу же заявил Зеленский.Большой опыт! Они же сбивают почти всё, что летит (по данным украинской стороны, конечно).Делегация поляков должна была поехать на Украину "учиться сбивать дроны".Об этом заявил премьер Туск: "С удовольствием принял предложение Зеленского".Но буквально через сутки поляки остыли и министерство обороны написало:"Шановне панство"! - "Уважаемое общество!""В настоящее время ведутся продвинутые переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов и противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше."Вот те на!В чем же дело?Это важный маркер: поляки всё-таки аккуратно дистанцируются от Украины. Они, кстати, категорически уже много раз отказывались посылать свои войска на Украину. В любых "коалициях желающих".Им бы, конечно, хотелось денег, истребителей, что-нибудь у кого-нибудь оттяпать. Но без личного участия.Тем более, что Трамп отреагировал на эту провокацию как-то сухо, совсем без эмоций:- Что вы собираетесь делать с Путиным? Мы только что видели эти дроны в Польше? - спрашивают у Трампа на американском телевидении.Ответ:- Я никого защищать не собираюсь, но их действительно сбили, и они упали. Но вообще не стоит находиться близко к Польше.А экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что считает: дроны находились под контролем Украины:- Этот инцидент - провокация с целью добиться больше оружия от НАТО.Это, правда, не совсем получилось.Оружия дают больше, и даже "Пэтриоты" дадут, даже два дополнительных.Но не Украине, а Польше.По этому поводу Зеленский уже даже успел высказать недовольство.А в Польше так обрадовались, что им опять что-то дадут, что теперь включают воздушную тревогу, когда видят беспилотники над западной Украиной. На всякий случай.Унижение, насмешка и "дайте два триллиона!"Что же в итоге?Очень много информационного шума, который сводится к одной простой мысли: нужно больше расходов на военные нужды.Основное доверили озвучить нынешнему "фронтмену" объединённой Европы, Владимиру Зеленскому:"Украина готова к расширению сотрудничества с нашими партнёрами, чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные общие действия в небе гарантировали безопасность СОСЕДЕЙ. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться!""Должен быть сильный ответ на этот эскалационный шаг, на попытку УНИЖЕНИЯ одной из ключевых стран Европы, Польши."Не о себе думает Зеленский, не об Украине. Исключительно о Польше!Как защитить соседа?Как помочь ему, этому соседу, справиться с унижением?Как же хочется Киеву притащить на войну Польшу. И так, и сяк стараются. Но поляки почему-то не хотят.Глава ЕС Урсула Фон дер Ляйен тоже выступила и потребовала, чтобы следующий бюджет ЕС был 2 триллиона долларов, на разные нужды, но в первую очередь, на войну.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: Европа должна построить "Железный щит"! Систему ПВО, которая сможет "защитить европейцев".Сикорский, глава МИД Польши, "муж Эпплбаум", видной грантоедки-глобалистки, многолетний британский агент (еле заставили отказаться от гражданства Британии, уже когда он был в ранге польского министра):"Россия заявляет, что нет доказательств, и даже намекает на украинскую провокацию... Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента Трампа".Зеленский снова сообщил, что на разработку программы БПЛА Украине нужно 6 миллиардов долларов. А также потребовал "сильного ответа" НАТО на "такие сигналы".Министр обороны Украины Шмыгаль: "Украине понадобится 120 миллиардов долларов на следующий год."И так далее.Весь этот шум адресован одному человеку: Дональду Трампу.Ну а Трамп, как мы видели, невозмутимо открывает рейсы "Белавиа" и шлёт сердечные приветы президенту Лукашенко.Происшествие в Польше он назвал ошибкой.Хитрый план вовлечения США на сторону Украины и ЕС, чей бы он ни был, пока что не удался.А то, что Белоруссия снова станет местом встреч и переговоров - практически очевидно.Как бы ни стремились все европейские ястребы эти переговоры сорвать.Что говорят по поводу БПЛА, прилетевшими в Польшу эксперты - в статье ""Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны"

