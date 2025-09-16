https://ukraina.ru/20250916/legalizovannoe-skotstvo-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1068725127.html

"Легализованное скотство". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают, когда может закончиться конфликт и думают над тем, есть ли в стране демократия, можно ли сейчас заменить Зеленского и — нужно ли?

Степень "демократичности" режима Зеленского обсуждают по той причине, что в украинских и в западных СМИ по-прежнему утверждают, что Украина, мол, воюет за демократию.О том, что это за "демократия", написал хорошо знающий ситуацию изнутри, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене нардеп Александр Дубинский. Он отметил, что его коллеге, депутату Рады Евгению Шевченко грозит пожизненный срок за то, что тот "давал интервью пророссийским блогерам и экспертам"."Даже не российским СМИ, а каким-то "пророссийским блогерам". А что, это было запрещено? Кто-то установил вину этих самых блогеров в чем-либо, и Шевченко знал об этом и все равно давал интервью? Можно взглянуть на приговор? Конечно, нет. Потому что все это - фикция, цель которой запугать депутатов, чтобы не открывали рот на сладкую парочку и жали на кнопки за что скажут", - написал политик в своём блоге.По его словам, дело против Евгения Шевченко, каков бы он ни был - "явная политическая расправа с целью устрашения парламента".Нардеп напомнил, что через концлагеря "демократического строя" Зеленского прошли тысячи людей, "преступления против человека зафиксированы в отчетах ООН и решениях ЕСПЧ", но украинские СМИ об этом помалкивают.Конец этой стране и всему "трудовому коллективу", и вполне, при таком уровне сознания, заслуженный, сделал вывод Дубинский.О том, что нынешнюю Украину (киевский режим — ред.) никак нельзя считать демократией, сказал в интервью журналисту Александру Шелесту* покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя некоторые нюансы мобилизации и бронирования от неё. Речь шла об эпизодах, когда забронированных работников предприятий и фирм отправляли на рытьё окопов."Конституция у нас на паузе, а если Конституция на паузе, то никто никому ничего не должен — это относительно демократии", - констатировал эксперт. Он напомнил о некоторых эпизодах украинской истории, в частности, о практике времен гетмана Мазепы, когда тех, кто не хотел воевать, отправляли на строительство... Петербурга. Кроме того, гетман пытался уничтожить местное самоуправление.Теперь Мазепу на Украине возвеличивают, так чему же удивляться, сказал Бондаренко, добавив, что "легализованное скотство стало элементом нашего сегодняшнего дня".Он также отметил, что разрешение на выезд из страны молодёжи в возрасте 18-22 лет действительно ударило по рынку труда, очень многие украинские семьи стараются таким образом спасти своих детей. Спасти, надо полагать, от "демократии".Надеяться на какую-то оппозицию не следует, стоит спросить себя — а кто это? Они же все на виду, сказал Бондаренко. Перечислив ряд персонажей (глава ГУР Буданов*, Залужный, фигуры вчерашнего дня Порошенко*, Тимошенко и Бойко...), он сделал вывод, что вряд ли кто-то из них способен предложить что-то новое. Нет, пока ситуация такова, что "на место Зеленского может прийти только новый Зеленский".По мнению эксперта, новые лидеры появятся в период пробуждения народа, "когда люди начнут, наконец, из этого гипноза выходить, когда они начнут понимать, что… где-то нас тут кто-то очень сильно обманывал всё это время, так жить нельзя".А пока возможен только новый Зеленский, но зачем он, если мы и старым сыты по горло, добавил Бондаренко.Когда-то ситуация изменится, война закончится, однако, по словам политолога, мир может стать для украинцев ещё страшнее войны, ведь нынешние "защитники и герои", когда они вернутся с фронта, тут же станут "угрозой для жизни и безопасности любого гражданина".Вот такие перспективы. А пока опасность исходит от самой действующей украинской власти, не желающей прекращения войны. При этом небезопасным становится уже и правительственный квартал в Киеве, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он напомнил в эфире своего видеоблога, что ранее от атак БПЛА пострадало здание Нацбанка Украины, а недавно горело здание Кабмина (то ли от падения обломков сбитого беспилотника, то ли от прямого попадания ракеты, как утверждают официальные украинские источники).Как бы то ни было, но это, возможно, сигнал о том, что "более не действительны ранее действующие неформальные договорённости о том, что лидеров не трогаем, политические фигуры значимые не трогаем", предположил политолог. Он добавил, что "в ответ Сочи был атакован украинскими дронами, когда там находился Путин".Бортник отметил, что "с учётом того количества всякого рода политических убийств, которые сейчас происходят в мире", нельзя исключать, что "в следующий период ключевыми целями этих атак станут именно президенты… такой риск растёт".Впрочем, пока цело даже здание ГУР, куда на днях возили на экскурсию Кита Келлога, чтобы он посмотрел на памятник-эмблему с надписью "Россия — страна рабов", информирует телеграмм-канал "Блокнот Пропагандиста". Авторы канала просят напомнить, почему логово украинской разведки до сих пор не разбомбили за организацию терактов на территории России?И лидеры, и политически значимые фигуры киевского режима пока живы и здоровы, тогда как на фронте каждый день гибнут сотни и тысячи солдат, многие из которых попали в ВСУ вовсе не по своей доброй воле, а были отловлены военкомами и полицией. * лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

