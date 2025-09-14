https://ukraina.ru/20250914/anglichane-na-ukraine-prints-garri-lokhmatyy-boris-i-yastrebka-ivett-otkushali-borscha-i-vstretili-rassvet-1068644375.html

На Украину нагрянул мощный британский десант: только за последние два дня страну посетил и принц Гарри, и новый министр (вернее - министерка) иностранных дел Иветт Купер, и старый знакомец украинцев по прозвищу "Патлатый" - экс-премьер Борис Джонсон.

Все британцы усиленно делали вид, что прибыли исключительно с целью помощи Украине: принц через львовский фонд мечтает помогать инвалидам-всушникам, бывший премьер - снабжать Зеленского оружием, а Иветт размахивала на перроне киевского вокзала пактом помощи на 193 миллиона долларов (при минимальных запросах Украины на 19 миллиардов). Впрочем, всем ясно, что как только подданные британской короны начинают ломиться на Украину - жди неприятностей."Оставайся мальчик с нами - будешь нашим королем"Принца Гарри за один день успели свозить в два места - на кладбище и на кухню. Блудный сын короля Карла проинспектировал динамику реализации плана "до последнего украинца" со скорбным видом втыкая в погребальные флажки на импровизированном кладбище в центре Киева, а потом, по украинской традиции, помянул усопших борщом. Свекольный суп скармливал принцу украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, "прославившийся" куховарением в стенах Киево-Печерской Лавры, под иконами. Кстати, Клопотенко еще и близкий друг Елены Зеленской помогающий первой леди изобретать несъедобное школьное меню с шуликами и шпундрой. Правда, Гарри предложили отведать более съедобную еду: борш, который якобы обожала принцесса Диана, а также качаную кашу (пшено с мукой и яйцами) и верещаку - тушеную в пиве свинину.На вокзале перед отъездом герцог Сассекский позировал с баночкой, напоминающей сосуд для анализов: Клопотенко налил туда борщевой заправки, чтобы Гарри и дома мог лакомиться аутентичными аборигенными блюдами украинской кухни. Кстати, в день приезда британской монаршей особы некоторые блогеры, близкие к Банковой, распространили информацию о готовящейся украинской коронации принца Гарри. Дескать, младший сын Карла III в Софийском соборе будет символически возведён "в короли Руси-Украины". Королевская власть на Украине будет носить исключительно представительский характер, а монарх с очень украинским именем Гарик станет культурным и дипломатическим символом страны. При этом реальная власть сохранится за институтами президентской и парламентской республики, и соответствующие изменения в Конституцию уже готовятся и будут внесены в ближайшее время. Выбор Софийского собора для проведения церемонии объяснили его историческим значением: именно здесь в эпоху Киевской Руси проходили ключевые богослужения и княжеские торжества. Что ж, пора возвращаться ко временам копания Черного моря и доказать России "историческую преемственность Киевской Руси и её связь с европейской традицией государственности".А что? Вчера еще Украина была президентской республикой, а уже сегодня- бац! - и монархия. Скипетр из переделанного дидуха, корона из сала, держава в виде штофа с горилкой. Короче, шах и мат вам, аляскинские переговорщики.Конечно, тут можно посмеяться над очередным "приходом" зеленых наркоманов, да только в каждой шутке есть доля шутки. И все эти фантазии вокруг украинской монархии говорят о том, что в Лондоне выдумывают любые способы, чтобы сохранить контроль над Украиной. Напомним, что недавно британская корона решила простить принца Гарри, после чего искупать вину и демонстрировать силу империи его отправили на Украину. "Похоже, что его готовят принять по наследству если не престол, то войну", - указывают эксперты. Тем более, что герцог Сассекский имеет опыт боевых действий: кое-что у Гитлера почерпнул, кое-что в Афганистане усвоил, cражаясь с талибами**. В своих скандальных мемуарах "Запасной", Гарри рассказал, что дважды ездил в Афганистан, где убил 25 членов движения "Талибан"**. Хотел еще Усаму бен Ладена замочить, но гранаты оказались не той системы.А что касается другого громкого скандала с нацистским душком, когда Гарри пришел на вечеринку "Колонисты и туземцы" со свастикой на рукаве, то он просто думал что это маскарадный костюм генерала Роммеля. Понятное дело, если курить марихуану и нюхать с 17 лет кокаин как это практиковал (а может и тайно практикует? принц-мажор), то не только Роммель пацифистом покажется, но и Зеленский президентом. Тем более, что у Гарика с Вовой много общего: по словам принца, он курил марихуану во время учебы в Итонском колледже и впервые попробовал кокаин на вечеринке, когда ему было 17 лет. Правда, причинным местом на рояле не играл, но это упущение он сможет легко компенсировать, возглавив "украинскую монархию" и сыграв с Зеленским на рояле (конечно, не в четыре руки, как вы понимаете) гимн Украины.Кстати, пока принц Гарри хлебал борщ, прибывшая с ним глава МИД Иветт Купер обсуждала с украинским коллегой Сибигой вопросы безопасности, потому что "безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании". Ну да, от Лондона до Львова рукой подать. А на встрече с премьером украинского правительства дамы и вообще разыграли целый спектакль: новая глава Кабмина Юлия Свириденко со слезами на глазах благодарила главу Форин Офиса и ее мужа Болса за то, что они приютили у себя в доме украинскую семью, бежавшую от войны. Это особенно забавно смотрелось на фоне многотысячного митинга в Лондоне против приема мигрантов: в столице Великобритании более ста тысяч человек вышли на улицы требовать роспуска парламента и смены левоцентристского правительства, которое Илон Маск назвал "правительством убийц". Диалог Юлии Свириденко и Иветт Купер лишний раз подтвердил это: дамочки обсуждали исключительно вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, cотрудничество в сфере оборонного производства, поставки оружия и экономическое давление на Россию. Как видим, ни слова о прекращении войны и попытках наладить мирный диалог - все разговоры только о накачке Украины вооружениями и строительстве новых предприятий ВПК на еще оставшихся под контролем Киева территориях. То есть, пока принц Гарри работал "гуманитарной витриной", лондонский ястреб(ка) из Форин-офиса договаривалась о новом витке военной эскалации. "Давайте просто воевать", говоря словами Бориса Джонсона."Ты одессит, Борька, а это значит…"Кстати, о Джонсоне. Преступник всегда возвращается на место преступления. Вот и экс-премьер, который в 2022-м году не позволил Киеву подписать мирное соглашение с РФ в Стамбуле, в субботу прибыл в Одессу, сразу обозначив какой именно кусок Украины интересует Лондон.Между прочим, в этой поездке отца семи детей сопровождал закадычный друг лорд Эшкрофт, некогда главный социолог "тори". Любопытный выбор партнера, если учесть, что не так давно политик-консерватор заявлял, что единственным победителем в конфликте на Украине будет Россия. Правда, объяснял миллиардер это слабой поддержкой Запада: "с учетом того, что Запад никогда не поддерживал Украину больше, чем вполсилы, и угрозы значительного сокращения помощи, в конечном итоге победитель будет только один - Россия". Не менее примечателен тот факт, что сопровождал эту парочку в экскурсии по Одессе депутат от партии Порошенко - Алексей Гончаренко,* который сегодня резко критикует режим Зеленского и выступает за смену власти на Украине. Да и оплатили визит "Джонсонюка" в город у моря одесские бизнесмены: лоббист получил солидную сумму за выступление на местном форуме. Забавная деградация: Джонсон начинал как "новый Черчилль", а закончил как инфоцыган. Причем недавно лоббист попал в громкий международный скандал - политик, сыгравший важную роль в разжигании украинской войны, после своей официальной отставки, не мудрствуя лукаво, "продавал свои связи богатым арабам". Но реальные хозяева Одессы легко утрут нос самым влиятельным шейхам и раз уж они скинулись на оплату услуг Джонсона, значит, заинтересованы в сохранении Одессы и ее портов под британским влиянием - в обмен на сдачу восточных территорий, например.Недаром же накануне приезда в Одессу британский экс-премьер высказал мнение о том, что суть конфликта вокруг Украины заключается не в территориальных вопросах, а в определении будущего и идентичности самой страны. Типа, неважно сколько останется от Украины, если там будет вышиванка, тризуб и внешнее правление, которое патриоты отчего-то именуют "незалежностью". Поэтому Джонсон потихоньку продвигает нарратив о том, что возможным вариантом выхода из кризиса могло бы стать прекращение огня, даже если оно приведет лишь к замораживанию ситуации. Согласитесь, эта точка зрения радикально отличается от требования "давайте просто воевать", высказанное "Джонсонюком" три года назад.Во время поездки в город у моря кавалер орденов имени Григория Маразли І, ІІ и ІІІ степеней и почетный гражданин города Одессы посетил Приморский бульвар и сфоткался возле трофейной британской пушки времен Крымской войны. Снятая с британского фрегата "Тигр" русскими артиллеристами пушка в 1904 году была установлена в качестве трофея на Приморском бульваре в Одессе. Но столь откровенный исторический намек не смутил экс-премьера и Джонсон возгордился тем, что британцы в последние годы предоставили украинцам оружие лучше, чем это. Видимо, скандальному участнику ковид-вечеринок и в голову не приходит, что ситуация с современным британским оружием может повториться 120 лет спустя. И на одесской площади будет рядом с пушкой красоваться какой-нибудь "Challenger 2". Кстати, в комментариях одесситы предложили отправить Джонсона прогуляться по кладбищам и оценить плоды своих наставлений, а затем и вовсе арестовать его за срыв мирных переговоров. Но лоббиста это не смутило и он даже принял участие в новом одесском ритуале - встречал рассвет вместе с одесситами под музыку пианиста Игоря Янчука на пляже "Ланжерон". Но визит Джонсона — это не про романтика рассвета у моря. Это демонстрация: Лондон по-прежнему хочет быть архитектором украинской политики. И появление экс-премьера в приморском городе можно рассматривать как сигнал элитам и обществу: Британия остаётся заинтересованным игроком на юге Украины. Это регион с ключевыми портами, энергетическими маршрутам и точкой давления на Приднестровье. А такое Британии очень надо.Про англичан говорят, что "они уходят, не прощаясь". Теперь понятна, откуда у такой вежливости ноги растут - "они не прощаются, чтобы вернуться". Другие подробности ВМП-десанта на Украину - в статье Егора Леева "Трамп поставил НАТО ультиматум, "кровавый Борис" на Украине. Итоги 13 сентября"*Алексей Гончаренко, украинский депутат, внесен в РФ в список террористов и экстремистов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

