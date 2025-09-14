https://ukraina.ru/20250914/gur-priznatsya-v-teraktakh-viden-britanskiy-stil-itogi-14-sentyabrya-1068669597.html

ГУР признаётся в терактах: виден британский стиль. Итоги 14 сентября

ГУР признаётся в терактах: виден британский стиль. Итоги 14 сентября

Главное управление разведки Минобороны Украины и Силы специальных операций ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на железной дороге в России

Главное управление разведки Минобороны Украины и Силы специальных операций 13 и 14 сентября осуществили взрывы на российской железной дороге, сообщил изданию "Украинская правда" источник в ГУР МОУПо информации собеседника украинского издания, накануне на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка сотрудники РЖД обнаружили неизвестные мины. К указанному месту вызвали инженерный расчёт спецподразделения Росгвардии. Источник признал, что во время разминирования взрывчатки погибли двое росгвардейцев, ещё один получил ранение.Также в ГУР МОУ заявили, что в результате взрыва остановилось железнодорожное сообщение федерального значения, задерживались более 15 поездов в обоих направлениях.Ещё один теракт был совершён в ночь на 14 сентября. После 2 часов ночи произошел подрыв железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Псков на перегоне Строганово-Мшинская.Там, по словам источника, сошёл с рельсов локомотив и уничтожено 15 топливных цистерн вместе с топливом.Как заявил источник в ГУР, теракты осуществлены совместно с подразделениями Сил специальных операций Вооружённых сил Украины."В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне испытают значительные затруднения в логистике, что, в свою очередь, существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", — заявил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.Днём 14 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, рассказывая о ликвидации произошедшего в соседней Орловской области сообщил, что погибших росгвардейцев посмертно приставят к наградам."К сожалению, росгвардеец, пострадавший при взрыве, сегодня ночью скончался в больнице. Таким образом, количество жертв достигло трёх человек: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", — отметил Хинштейн.Он выразил соболезнования родным, близким и боевым друзьям погибших."Нет слов, которые бы могли облегчить эту боль. Слова соболезнования родным, близким и боевым друзьям погибших. Сколько жизней они уберегли ценой собственной. Светлая память. Курская область скорбит вместе с вами", — отметил Хинштейн.Ранее, вечером 13 сентября, стало известно о взрыве на железнодорожных путях в Орловской области."На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", — заявил губернатор Орловской Андрей Клычков.Он также сообщил, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", — писал губернатор вечером 13 сентября в своём телеграм-канале.Утром следующего дня губернатор Клычков рассказал о том, что в больнице погиб раненный при взрыве росгвардеец."К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов", — отметил Клычков.Утром 14 сентября также стало известно о сходе с рельс поезда в Ленинградской области."В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", — написал в своём телеграм-канале в 05:29 губернатор региона Александр Дрозденко.Он сообщил, что электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.Спустя час с четвертью Дрозденко уточнил информацию."По информации РЖД к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. По уточненным данным с рельс сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек", — отметил он.В 09:55 он сообщил о новом происшествии."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой. В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта. Направляем дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направления", — написал губернатор в своём телеграм-канале.Он рассказал, что власти региона увеличили количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.Военкор Роман Сапоньков усомнился в том, что произошедшее в Ленинградской области — случайность."У нас, тем временем, началась новая волна проблем. Вчера в Орловской области произошел хлопок на ж/д путях, в результате чего погибли 2 сотрудника Росгвардии, сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию Киришского НПЗ, а так же в Ленобласти ночью случилась авария с ж/д составом в результате чего машинист поезда был зажат в кабине и скончался. Как вы понимаете, это всё не случайность", — отметил он.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц обратил внимание на ещё одну новость, которую он связал с терактами в России."Передача управления войной на Украине от Вашингтона к Лондону прошла под соусом создания в Киеве штаба Многонациональных сил Украины в Киеве - MNF-U. Уже назначен командующий - британский "двухзвездочный офицер". При этом Франция и Великобритания совместно обеспечивают "трехзвездочное командование" более высокого уровня", — написал Коц в своём телеграм-канале.Он отметил, что функции созданного штаба декларируются расплывчато. "Ожидается, что более 30 стран примут участие в MNF-U, а его структура "отражает усилия НАТО и союзников по подготовке к потенциальному прекращению огня и последующей стабилизации в Украине". Совершенно очевидно, что в качестве будущих "сил уверенности" это мертворожденный проект. Россия уже мозоль на языке натерла повторять, что ни о каких натовских контингентах на территории Украины не может быть речи. Ни под каким соусом. И на Западе это прекрасно понимают. Просто, учитывая европейскую игру в долгую, ни о каком мире там никто не помышляет. И под видом создания миротворческого штаба происходит передача командования украинскими войсками под британскую корону", — отметил Коц.По его словам, передача управления означает, что теперь британцы будут отвечать в т.ч. и за теракты в России."Именно англосаксы теперь будут отвечать напрямую за всей военные операции Киева как внутри Украины, так и на территории России. Собственно, по участившимся в последние дни терактам отчетливо виден британский стиль", — подчеркнул Коц.Ранее Украина уже неоднократно прибегала к терактам на российских железных дорогах. Самый громкий теракт произошёл в ночь на 1 июня в Брянской. В результате погибли 7 человек, 118 получили ранения. Среди пострадавших были дети.Об угрозе войны с Западом — в статье Сергея Зуева ""Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны".

