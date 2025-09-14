"Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны - 14.09.2025 Украина.ру
"Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны
В украинском экспертном сообществе обсуждают эффект прилёта роя "российских" дронов в Польшу и думают над тем, что бы это могло означать и куда может привести. Сходятся на том, что следует ожидать новых провокаций — кто-то повышает ставки в игре.
Польский премьер Дональд Туск заявил в среду, что сбитые дроны — "российские", хотя никаких доказательств тому не привёл. В Минобороны РФ отвергли обвинения в атаке на Польшу и поставили под сомнение возможность случайного прилёта БПЛА, поскольку дальность их полёта не превышает 700 км.Как известно, прилетевшие в Польшу дроны, российские они или нет, были без боевой части, без взрывчатки. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что таким образом Европе просто продемонстрировали — если хотите войны, то, пожалуйста, вы её получите.По его словам, в Европе, особенно в Восточной Европе, многие действительно испугались."Тем более что в Польше очень многие политики и просто обыватели живут с тем мифом, что Польша является наиболее желанной целью для России. Я от поляков неоднократно слышал о том, что если будут, например, применять ядерное оружие, то применят же по нам. Украина — это соседнее (с Россией — ред.) государство, применять как-то против соседа ядерное оружие не совсем желательно с точки зрения интересов самой России, экологические проблемы и т. д. Не совсем предсказуемы. А вот Польшу… Польшу не жалко", — рассказал политолог.А тут вдруг показательно залетает в Польшу целый рой БПЛА без взрывчатки. Это вызвало серьёзный ажиотаж в Брюсселе. А Россия просто показала, что "если завтра война", то никто не будет спешить с выполнением пятой статьи НАТО, полагает эксперт. В общем, в Европе сейчас перешли к тактике "а нас-то за что?"Но главное, чтобы европейцы сами не развязали Третью мировую в попытке оправдать свои действия и заявления, считает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв. По его словам, европейцы очень похожи на жителей Вороньей слободки из сатирического романа "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова. Персонажи так боялись пожара, что сделали его неминуемым."Европейские политики так долго и упорно говорят про войну с Россией, что главное, чтобы это не стало самосбывающимся пророчеством", — написал аналитик в своём телеграм-канале, приведя примеры высказываний различных евродеятелей.По мнению Царёва, "Запад демонизирует Москву, чтобы оправдать собственную военную активность, помощь Украине, сплотить союзников". Кроме того, европолитикам необходимо на фоне серьёзных проблем в ЕС оправдать перед своими избирателями траты на Украину, это становится делать всё сложнее.Покинувшая страну украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян напомнила, что "Польша является сторонницей войны с Россией до последнего украинца и скептически относится к мирным планам Трампа"."Кроме того, в Польше происходит довольно серьёзное политическое противостояние между президентом Навроцким и премьером Туском, важную роль в котором играет как раз „украинский вопрос“, и инцидент с дронами непременно будет использован в этом противостоянии, хотя и не вполне ясно, как и кем именно", — написала Монтян в своём блоге.По её мнению, этот инцидент с БПЛА вряд ли будет иметь серьёзные практические последствия, однако "он определённо свидетельствует о том, что ставки в игре растут".Не все верят в то, что беспилотники прилетели именно из или от РФ. Как отметил известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, "дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше"."Кто? Как? Зачем? Всё непонятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не „мопеды“, а „КамАЗы“. То есть что-то потяжелее", — заявил он в интервью изданию Украина.ру.Говорят эксперты и об информационной политике, точнее, о различных запретах в этой сфере и их последствиях. Повод к таким дискуссиям дали события в Непале, где народ отреагировал на запрет соцсетей достаточно нервно — настоящим бунтом. Кость Бондаренко в связи с этим отметил, что он против каких-либо революций, и считает, что украинцы приспосабливаются к любым запретам.Он напомнил, что после того как на Украине запретили соцсеть "ВКонтакте", оказалось, что вскоре после запрета количество пользователей этой сети увеличилось в полтора раза."Украинцы — это народ, который давным-давно, на протяжении веков привык держать фигу в кармане и кивать головой и, соответственно, при этом абсолютно делать своё дело. Это у нас в крови, это генетика", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Татьяны Стоянович "Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование" И в обзоре Сергея Зуева "Народ в заложниках у террористов". Украинские и российские эксперты о том, как будут делить Украину
"Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны

В украинском экспертном сообществе обсуждают эффект прилёта роя "российских" дронов в Польшу и думают над тем, что бы это могло означать и куда может привести. Сходятся на том, что следует ожидать новых провокаций — кто-то повышает ставки в игре.
Польский премьер Дональд Туск заявил в среду, что сбитые дроны — "российские", хотя никаких доказательств тому не привёл. В Минобороны РФ отвергли обвинения в атаке на Польшу и поставили под сомнение возможность случайного прилёта БПЛА, поскольку дальность их полёта не превышает 700 км.
Как известно, прилетевшие в Польшу дроны, российские они или нет, были без боевой части, без взрывчатки. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что таким образом Европе просто продемонстрировали — если хотите войны, то, пожалуйста, вы её получите.
По его словам, в Европе, особенно в Восточной Европе, многие действительно испугались.
"Тем более что в Польше очень многие политики и просто обыватели живут с тем мифом, что Польша является наиболее желанной целью для России. Я от поляков неоднократно слышал о том, что если будут, например, применять ядерное оружие, то применят же по нам. Украина — это соседнее (с Россией — ред.) государство, применять как-то против соседа ядерное оружие не совсем желательно с точки зрения интересов самой России, экологические проблемы и т. д. Не совсем предсказуемы. А вот Польшу… Польшу не жалко", — рассказал политолог.
А тут вдруг показательно залетает в Польшу целый рой БПЛА без взрывчатки. Это вызвало серьёзный ажиотаж в Брюсселе. А Россия просто показала, что "если завтра война", то никто не будет спешить с выполнением пятой статьи НАТО, полагает эксперт. В общем, в Европе сейчас перешли к тактике "а нас-то за что?"
Но главное, чтобы европейцы сами не развязали Третью мировую в попытке оправдать свои действия и заявления, считает экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв. По его словам, европейцы очень похожи на жителей Вороньей слободки из сатирического романа "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова. Персонажи так боялись пожара, что сделали его неминуемым.
"Европейские политики так долго и упорно говорят про войну с Россией, что главное, чтобы это не стало самосбывающимся пророчеством", — написал аналитик в своём телеграм-канале, приведя примеры высказываний различных евродеятелей.
По мнению Царёва, "Запад демонизирует Москву, чтобы оправдать собственную военную активность, помощь Украине, сплотить союзников". Кроме того, европолитикам необходимо на фоне серьёзных проблем в ЕС оправдать перед своими избирателями траты на Украину, это становится делать всё сложнее.
Покинувшая страну украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян напомнила, что "Польша является сторонницей войны с Россией до последнего украинца и скептически относится к мирным планам Трампа".
"Кроме того, в Польше происходит довольно серьёзное политическое противостояние между президентом Навроцким и премьером Туском, важную роль в котором играет как раз „украинский вопрос“, и инцидент с дронами непременно будет использован в этом противостоянии, хотя и не вполне ясно, как и кем именно", — написала Монтян в своём блоге.
По её мнению, этот инцидент с БПЛА вряд ли будет иметь серьёзные практические последствия, однако "он определённо свидетельствует о том, что ставки в игре растут".
Не все верят в то, что беспилотники прилетели именно из или от РФ. Как отметил известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, "дроны в Польше — более загадочная ситуация, чем Ленин в Польше".
"Кто? Как? Зачем? Всё непонятно. Ясно, что интерес России здесь просматривается с трудом. Был бы он, летели бы не „мопеды“, а „КамАЗы“. То есть что-то потяжелее", — заявил он в интервью изданию Украина.ру.
Говорят эксперты и об информационной политике, точнее, о различных запретах в этой сфере и их последствиях. Повод к таким дискуссиям дали события в Непале, где народ отреагировал на запрет соцсетей достаточно нервно — настоящим бунтом. Кость Бондаренко в связи с этим отметил, что он против каких-либо революций, и считает, что украинцы приспосабливаются к любым запретам.
Он напомнил, что после того как на Украине запретили соцсеть "ВКонтакте", оказалось, что вскоре после запрета количество пользователей этой сети увеличилось в полтора раза.
"Украинцы — это народ, который давным-давно, на протяжении веков привык держать фигу в кармане и кивать головой и, соответственно, при этом абсолютно делать своё дело. Это у нас в крови, это генетика", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Татьяны Стоянович "Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование"
И в обзоре Сергея Зуева "Народ в заложниках у террористов". Украинские и российские эксперты о том, как будут делить Украину
