Трамп поставил НАТО ультиматум, "кровавый Борис" на Украине. Итоги 13 сентября

Президент США Дональд Трамп рассказал, при каких условиях он начнёт давление на Россию. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал текст, озаглавленный "Письмо президента Дональда Трампа всем странам-членам НАТО и миру"."Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Как вы знаете, приверженность НАТО к победе была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами — шокирующая! Это сильно ослабляет ваши переговорные позиции и возможности торга с Россией", — писал Трамп.Он указал, что готов действовать, но лишь вместе с остальными странами-членами НАТО и призвал также к коллективным санкциям в отношении Китая."В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите "когда". Я считаю, что это, вместе с тем, если НАТО как группа введёт тарифы в размере 50–100% на Китай (которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной), также окажет большую помощь в завершении этой смертельной, но безумной войны. Китай имеет сильное влияние, почти контроль над Россией, и эти мощные тарифы разрушат этот контроль", — заявил Трамп.Он в очередной раз раскритиковал своего предшественника на президентском посту Джо Байдена, а также Владимира Зеленского."Это не война Трампа (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь её остановить и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7 118 человек. Безумие!). Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов", — подытожил Трамп.Ряд экспертов расценил это письмо как ультиматум не столько России и Китаю, сколько странам-членам НАТО."Трамп придумал великолепную формулу не вводить санкции против России. Он говорит Европе: вводите санкции против Индии и Китая, и я введу сразу санкции против Росиии. Трамп великолепно знает, что европейцы не смогут ввести пошлины против Китая и Индии. Если Урсула фон Ден Ляйен вдруг объявит о том, что надо отказаться от всего китайского, то она будет вынуждена стоять голой без нижнего белья на трибуне. Европа не может отказаться от торговли с Китаем. Европейцы в ответ Трампу говорят: хорошо, введём пошлины, но не сразу, а в 2029 году, когда уже Трампа не будет. Трамп в ответ: тогда и я введу санкции против России в 2029 году", — указал первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он заявил, что "Трамп троллит европейцев" и "поймал их в ловушку".Политтехнолог Марат Баширов обратил внимание на хитрость американского президента."Какой же хитрый Трамп. Сначала он заставил Европу платить за украинскую войну и обнулил свои затраты. Теперь подталкивает он ЕС к введению санкций по нефти и газу против России и покупать у американцев. Плюс не препятствует возможному использованию замороженных в Европе российских активов. А это подорвёт доверие к европейским облигациям и начнут покупать американские", — написал он в своём телеграм-канале.Таким образом письмо странам-членам НАТО — это скорее не угроза Трампа России, а ультиматум американского президента Североатлантическому Альянсу.Тем временем Европа не торопиться отказываться от российских энергоносителей. Вместо этого планируется ужесточить визовый режим с Россией.Как сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии, ЕС готовится ужесточить свою позицию по выдаче виз гражданам России после многолетнего давления со стороны стран-членов Евросоюза, граничащих с Россией.Детали: По словам представителя ЕК, в новых рекомендациях для стран Евросоюза, которые должны быть опубликованы в конце года, будут рекомендованы более жёсткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других "враждебных стран".Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие таких рекомендаций, а один из дипломатов назвал их давно запоздалыми."Кровавый Борис" в ОдессеЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Борис Джонсон в Одессе. Рад встрече! А также рад в который раз видеть здесь большого друга лорда [Майкла] Эшкрофта", — написал нардеп в соцсетях.Он также процитировал Джонсона."Мы гордимся тем, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это", — заявил Джонсон около стоящей на Приморском бульваре пушки с фрегата "Тигр".Пушка — трофей Крымской войны.Также Джонсон побывал у здания Английского клуба и встретил с окружением рассвет на Ланжероне.Экс-премьер-министр Великобритании известен тем, что именно по его вине были сорваны достигнутые в Стамбуле весной 2022 года мирные договорённости и Украина продолжила боевые действия, теряя своих людей.Примечательно, что в эти же дни на Украине находится герцог Сассекский Гарри — брат принца Уильяма, 5-й в очереди на наследование британского престола. Гарри уже сфотографировался не только на Киевском центральном железнодорожном вокзале, но и на Площади Независимости (Майдані Незалежності — укр.) на клумбе с флажками в честь погибших украинских военных."Зачем британские политики поехали на Украину? Разве надо это объяснять? Чтобы Украина воевала, пока у неё остаются боеспособные, не убежавшие граждане. Зачем это Британии? Потому что она хочет участвовать в будущем разделе Украины, или процессе урегулирования конфликта, где каждый западный участник сможет оторвать от Украины кусок чего-то полезного для себя. Год назад вторжение ВСУ в Курскую область было операцией именно что британской разведки и военных советников. Каждый раз, когда кто-то хочет говорить об Украине без Лондона, он напоминает о себе", — прокомментировал визиты британцев журналист, член Мосгордумы Андрей Медведев.Он также назвал эти визиты своеобразным сигналом."Кроме того, это сигнал, что несмотря на огромные внутренние сложности, Британия все ещё весьма системна, как политическая структура. В 1863 году у них вместо Украины была Польша. Борьба за Крым и Чёрном море это часть политики англичан с конца 18 века", — отметил Медведев.Он также прокомментировал фото Гарри с флагами, отметив, что на нём "британский принц считает флаги и прикидывает, на сколько ещё лет войны у него осталось украинцев".О том, как Европа наживается на украинской беде — в статье "Кровь для Европы и украденные миллиарды: как Украина становится демографическим донором ЕС".

