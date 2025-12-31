https://ukraina.ru/20251231/rodion-miroshnik-rossiya-nastaivaet-na-diplomaticheskom-uregulirovanii-1073839846.html

Родион Мирошник: Россия настаивает на дипломатическом урегулировании

Родион Мирошник: Россия настаивает на дипломатическом урегулировании - 31.12.2025 Украина.ру

Родион Мирошник: Россия настаивает на дипломатическом урегулировании

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник о переговорном процессе и попытках его срыва, целях СВО двойных стандартах в исполнении норм международного гуманитарного права.

— Родион, пришла пора подводить итоги года. Можем ли мы быть осторожными оптимистами?— Когда я учился на историко-лингвистическом факультете, педагог задавал вопрос, при ответе на который нужно было сразу говорить: "Ситуация сложная". Так и у нас сейчас. Но в этой сложности нужно выделить моменты, которые определяют дальнейший ход событий. По итогу года есть общее понимание о происходящих тектонических сдвигах. Еще год назад у власти была команда Байдена и было мнение о едином монолитном Западе, главная задача которого — любым способом навредить России. Вопрос заключался только в там, как бы побольше дать денег Украине, чтобы продолжались военные действия. За год ситуация изменилась. Мы уже перестали говорить "коллективный Запад", поскольку Запад перестал быть монолитен, выкристаллизовались роли разных центров.— Да мы уже и про коллективность Европы не говорим.— Потому что выделилась роль британцев, которые все время предпочитали роль серого кардинала. Все прекрасно понимали, что Зеленский молится на Лондон, но основные деньги в период демократов почему-то шли из Соединенных Штатов.— Да, Лондон финансово Украине почти не помогал.— Как и сейчас. Но почему-то он определяет парадигму, определяет ключевые подходы и направления. Сложно недооценить роль Лондона в попытках срыва переговоров. И при этом Соединенные Штаты, подходы которых радикально изменились, пытаются выступать в роли медиатора. Трамп не стал русофилом, его не стало заботить, сколько людей погибает, просто он увидел, что продолжение конфликта перестало быть выгодным, что с Россией лучше торговать, чем воевать. Поэтому он выбрал путь урегулирования конфликта, что мы полностью приветствуем. Конфликт тяжелый, конфликт кровавый и не ведущий к каким-то конструктивным изменениям. Соответственно Россия продолжает настаивать на том, что угрозу со стороны нынешней Украины можно снять дипломатическим путем. Давайте договоримся. У нас нет цели захватывать территории, у нас нет цели убивать людей, у нас нет цели творить беспредел, у нас нет цели поддерживать тлеющий конфликт.Но проблема в том, что у противоположной стороны такая цель есть. Есть цель зафиксировать за собой территорию, которую можно использовать в качестве тарана или передового редута борьбы Запада с Россией. Есть необходимость поддерживать накал конфликта, продолжать кровопролитие, потому что, если на границе Евросоюза будет что-то тлеть или даже гореть, под эту сурдинку можно выделять огромные деньги. Под эту сурдинку можно мобилизовать другие страны, принуждая их действовать против России в ущерб своим интересам.Почему я говорю о глобальных вопросах несмотря на то, что моя непосредственная работа относится конкретно к международному гуманитарному праву? А потому что оно именно так реализуется. Потому что непримиримая позиция "евротройки" — Лондона, Парижа и Берлина — и Зеленского, как интерфейса "евротройки", который просто озвучивает принятые не им решения, не ведет к прекращению кровопролития. Как только поменялась администрация в США, Украина с Европой, понимая, где центр выделения денег и оружия, стали перед Штатами заигрывать, провозглашать, что хотят двигаться к миру. Только дайте больше денег и больше вооружений, чтобы мы продолжали войну.— Дайте нам победить, и наступит мир.— Да, логика такая. Поэтому в качестве гарантий безопасности Украина требует огромную армию, очень много денег и много вооружений. И того, если что, Киев уже и сам сможет перезапустить войну.— Причем деньги сразу давайте прямо Миндичу.— Кстати, Миндич. Вот Запад твердит, что коррупция — это недопустимо. Выясняется, что часть денег, выделенных Украине западными налогоплательщиками, была украдена. И что дальше?— Ну, можно же назначить виновного, а Зеленский вроде как ничего не знал.— А можно и вообще не отреагировать, проигнорировать воровство команды Зеленского и выделить следующий транш в 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета.— Разве парламенты не должны будут ратифицировать выделение денег?— Нет, не должны. В этом как раз и суть дискуссии, которая шла несколько недель — как найти вариант, при котором национальные лидеры не выходили бы к своим парламентам с таким запросом. Поэтому и взяли кредит по гарантии европейского бюджета, а странам-членам ЕС просто увеличат количество выделяемых денег. Напечатают деньги, по сути. Проценты на взятый кредит лягут на европейский бюджет, потому что Украина деньги не вернет, а репараций от России не будет. Таким способом обошли необходимость голосовать в парламентах и возложили ответственность за погашение кредита на бюджеты Германии, Франции, североевропейских государств.— Выделение кредита как-то повлияло на военную активность Украины прямо сейчас?— Если сравнивать ситуацию с обстрелами гражданских объектов в начале года и сейчас, то разница более чем в два раза.— В два раза больше?— Однозначно больше. В начале года было 200-250 прилетов в сутки, а сегодня доходит почти до 600.— В основном в новых регионах?— Такого разделения уже по факту нет. Для той стороны Донбасс, Новороссия, прифронтовые территории Белгорода, Курска, Ростова уже идентичны. Пиковые обстрелы приходятся на Херсонскую, Белгородскую и Курскую области, а дальше уже идет распределение по минимум 12 прифронтовым территориям. Кроме того, ежемесячно порядка трех десятков территорий России, удаленных от линии боевого соприкосновения, испытывают на себе удары по гражданским объектам.Причем пики всегда привязаны к ходу мирных переговоров. Как только в феврале начался диалог между Трампом и Путиным, тут же подскочило количество обстрелов. Только Россия инициировала восстановление Стамбула, тут же увеличилось количество обстрелов. Как только планируется второй Стамбул, Украина начинает взрывать поезда и наносить удары по ключевым городам прифронтовой зоны — Белгороду, Ростову, Воронежу, Курску. Поэтому на словах они привержены миру, а "на земле" доказывают, что никакие договоренности им не нужны.— Не нужны это одно, а другое — объективные обстоятельства. Они могут не хотеть мира, но что им остается?— Военные действия могут продолжаться, пока их есть чем финансировать. Или пока не исчерпается человеческий ресурс.— Что, кстати, становится очень серьезным фактором.— Серьезным, но не фактором сегодняшнего дня. Сегодня же будет продолжаться насильственная мобилизация. Потому что так нужно. Потому что Запад вкладывает в проект деньги и вооружения, а Украина — население и разрушенные города. Западные элиты и украинские нувориши в этом нашли друг друга. Они готовы расплачиваться за свои авантюры жизнями людей.— Вот только люди, как мы видим, не слишком готовы. Количество дезертиров из ВСУ уже идет на сотни тысяч, молодежь, как только открыли для нее границы, массово выехала, на прифронтовых территориях местные активно помогают российским военным.— Так ведь людей никто не спрашивает — готовы они или нет. По украинской статистике, насильственно мобилизованных в СУ порядка 70-75%. Но 20-25% — это мотивированные идейные бойцы. Получается такая полутюремная организация ведения военных действий: человека отлавливает ТЦК, загоняет его в учебку, из учебки — в окоп, а за окопом — заградотряд. Создаются условия, при которых попавшего в жернова уже оттуда не выпустят. В лучшем случае, если представится такая возможность, он может бежать на нашу сторону.Я встречался с такими людьми. Один парень рассказывал, что бежал из ВСУ 4 раза, но затем возвращался обратно, потому что прибежал домой, а там его уже ждут. Или банковский счет арестован, родителям созданы большие проблемы, водительские права заблокированы, выезд куда-либо запрещен. То есть человека обкладывают буквально со всех сторон, принуждая к единственному, по их мнению, правильному решению — пойти и умереть за чужие интересы.— То есть он сам вернулся в ВСУ?— Он вернулся в ВСУ, да. Потому что понял, что нет возможности больше находится в бегах. Ты должен постоянно прятаться, а для этого нужны деньги. Официально украинская генпрокуратура ежемесячно заводит более 20 тысяч дел по дезертирам, а мобилизуют порядка 30-35 тысяч. Все дела обработать невозможно, но это и не нужно, потому что суть в механизме принуждения. Создана такая система, при которой внутри Украины нет сопротивления, потому что оно сломлено. У населения нет возможности даже высказать свое возмущение. Поэтому самое главное выражение возмущения — бегство, дезертирство, попытки выехать за границу.— Западная пресса об этом довольно часто пишет, то есть положение дел не секретное. Но влияет ли оно на отношение к конфликту? Ведь факт массового дезертирства вместе с тысячами пророссийских политзаключенных и помощниках ВС РФ в прифронтовых территориях должен сильно проблематизировать нарратив о том, что Украина ведет национально-освободительную войну против агрессора.— По отношению к войне ряд западных стран использует двойную мораль. Вообще-то убивать гражданских нельзя, но если это российские гражданские, то можно. Вообще-то использовать неконвенциональные виды вооружений нельзя, но, если ради нанесения ущерба России, то можно. И они просто блокируют на уровне Совета Безопасности ООН, на уровне комитетов ООН, ОБСЕ и целого ряда других организаций возможность появления на международном уровне докладов, специальных расследовательских групп по преступлениям Украины. Зато обильно выделяются гранты на фабрикацию данных о преступлениях России.— Тогда чего мы хотим от переговоров? Вот есть у России, например, требование о денацификации. У нас в голове сразу как культурный код всплывает Нюрнберг. Но Нюрнберг случился после полной оккупации Германии и благодаря нашему консенсусу с Западом. Если же мы не предполагаем полной оккупации Украины, если внутри Украины все оппозиционное зачищено, а Запад все устраивает, что мы подразумеваем под денацификацией сегодня?— К вопросу денацификации нельзя подходить легковесно.Во-первых, денацификация – это способ снятия угрозы со стороны нынешнего украинского государства по отношению к России, к нашим соотечественникам на Украине, к русскоязычным украинцам, которые придерживаются единого с нами понимания истории, к православным. Это, по большому счету, снятие угрозы геноцида. Далее, это целая система действий, начиная от ответственности за совершенные преступления и отмены всех дискриминационных законов. Это разрешение использования русского языка, это прекращение церковных гонений, это снятие цензуры, это ответственность тех, кто пропагандировал дискриминацию. Не может быть "телемарафона" по промывке мозгов, не может быть тотального контроля за СМИ. Не может быть военной диктатуры. Не может быть закона о "коллаборационизме", согласно которому любому, кто не согласен с политикой властей, тут же выдвигается уголовная статья.То есть речь об очистке Украины от нацистского движения, которое заявило, что есть титульная нация, а над всеми остальными можно измываться. Последствия такой политики должны быть искоренены, если мы хотим, чтобы рядом появилось государство, с которым можно нормально сосуществовать.— В таком случае пункт о применении законодательства ЕС по защите национальных и религиозных меньшинств, который есть в проекте мирного договора, — означает ли он отмену тех самых дискриминационных законов?— Предложения Соединенных Штатов, которые были согласованы с Россией в Анкоридже, — это основа, на которой могут быть построены взаимные договоренности о мире. Но конкретных формулировок пока нет и переговоры продолжаются. Достичь же результата можно только в спокойном режиме, когда профессионалы, представляющие интересы сторон, смогут найти приемлемые для всех формулировки. И они скорее всего не будут популистскими, то есть не будут отражать желания радикалов о войне до победного конца. Там будут полутона и неизбежные компромиссы. По-другому договоренности никогда не достигаются.Если же кто-то хочет сорвать переговоры, то нужно процесс вынести в публичную сферу. Тогда на переговорах можно ставить крест. Запад этим регулярно и занимается. Зеленский тоже. Как только появляются какие-то промежуточные варианты, он тут же сливает тезисы в прессу.— Трамп был очень недоволен, когда 28 его пунктов оказались в прессе.— Это логично. Если нужно выработать взаимоприемлемую формулу достижения результата, а не заниматься сотрясанием воздуха, надо дать переговорщикам работать. Финальный вариант может быть опубликован. Публикация еще слишком далеко находящихся друг от друга позиций просто формирует два противоборствующих лагеря, которые не в состоянии договориться. Начинается давление со стороны радикальной общественности и все идет прахом.— Ну хорошо, предположим происходит отмена дискриминационных законов. Но у нас есть пример Прибалтики, в которой действует правозащитное законодательство ЕС, а толку от этого никакого. Получается, вопрос в практике применения. А кто будет за этим следить?— В том-то и проблема. Есть Женевские конвенции и целый пакет правозащитных нормативных актов, которыми Запад вроде бы гордится. Но парадигма цивилизованного мира ломается, когда какую-то категорию людей относят к недочеловекам. Тогда через все конвенции можно переступить. Вроде бы насиловать и расстреливать людей в Русском Поречном нельзя, но, если это ведет к ослаблению России, то, наверное, можно. Такова логика западников, и я пока ни разу не слышал, чтобы украинские подходы были осуждены. Я читаю массу докладов, которые упоминают какие-то украинские преступления, но при этом не требуют серьезного реагирования. Да, на территории Украины существуют какие-то тайные тюрьмы, куда попадают российские военнопленные, но подробностей мы не знаем, и это, в общем-то, не сильно на что-то влияет.— Они туда не могут попасть…— Да, а хотят ли они туда попасть? Хотят ли они вынести в публичную сферу, что людей там тавруют по живому, вырезают на спине символы, что там процветает сексуальное насилия, что попавшим туда людям открытым текстом говорят — пока вы у нас, пока вы не стоите на учете, мы с вами будет делать, что хотим? Они вымогают деньги, они отправляют окровавленные фото семьям… На подобные вещи западники смотрят сквозь пальцы, если это украинцы совершают против русских. Зато там, где они пытаются найти что-то связанное с русскими, начинается раздувание мифологии, очень уважаемые люди приходят на международные площадки и начинают нести такое, что уму просто не постижимо. И когда у них просишь доказательств и конкретики, они обижаются — мы же уважаемые люди, вы должны нам просто верить.— Про 20 тысяч детей.— И про воровство детей, и про сексуальное насилие, и про издевательства над военнопленным, и про несудебные казни, то есть про весть тот спектр преступлений, который доказано совершает украинская сторона. Только украинские преступления западники прикрывают, не дают распространяться информации о них, блокируют работу независимых расследовательских платформ.— Недавно был очень удивлен, читая последний отчет УВКПЧ ООН. Документ в целом хороший, много всего зафиксировано, с примерами, с фрагментами интервью с пострадавшими, но поразили рекомендации. Их всего две: провести тренинги сотрудникам пенитенциарной системы о международном гуманитарном права и дать тюрьмам больше денег, потому что им просто не хватает средств, чтобы обеспечить нормальные условия содержания. И все.— Если Вы почитаете рекомендации, которые они дают России, то все будет кардинально наоборот, там будут прописаны жесточайшие меры. А от Украины они, значит, требуют провести психологические тренинги для полицаев в лагерях для интернированных. Да, это, конечно, серьезно повлияет на их отношение. Они просто не в курсе, что нельзя пытать людей, а как только им расскажут, сразу же перестанут пытать. Это сарказм.Не так давно я общался с ребятами, которых вытащили из Украины благодаря Стамбулу, Министерству обороны и нашим переговорщикам. Так вот, они рассказывали, что происходило в секретных тюрьмах, в транзитных, в СИЗО, в лагерях для интернированных, где все правовые нормы просто игнорируются. Разница одна — в секретные тюрьмы западников не допускают, а в лагерях для интернированных за пару недель до приезда западников заключенных готовят. К ним приходит врач, их начинают как-то кормить, им восстанавливают режим. Потом приезжают представители какой-то правозащитной организации, бегло осматривают лагерь, видят, что все более-менее в норме и уезжают. А после их отъезда полицаи компенсируют свое уязвленное за предыдущую неделю уважительного отношения к заключенным самолюбие избиениями, лишением пищи и разграблением гуманитарки, которую привезли правозащитные организации.— Ну и кто, опять же, скажет приезжим западникам правду об издевательствах, если рядом с тобой стоит администрация того места, где на тобой издеваются? Но я не могу не задать важнейший вопрос — учтена ли в переговорном треке проблема политзаключенных на Украине?— Если позволите, я воздержусь от комментариев о подробностях переговорного процесса, потому что, как мы уже обсуждали, переговоры должны вестись в тишине, исходя из тех подходов, которые были озвучены Россией. Президент их озвучил в июне 2024 года и с тех пор кардинально ничего не поменялось. Почему Россия отстаивает именно эту точку зрения? Почему Россия не может оставить территорию, которая потом перейдет под контроль Украины? Не может, потому что мы видели Харьковскую область. У нас достаточно данных об убитых, замученных, изнасилованных, истерзанных людях на территориях, откуда отступили российские войска, и куда пришли украинские нацисты. Мы знаем, что они сделали с теми, кто был лоялен России. У нас накопился слишком большой негативный опыт и повторять его мы не намерены. Анализ последних событий переговорного процесса — в материале "Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс".

