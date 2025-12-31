"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина - 31.12.2025 Украина.ру
"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина
"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина - 31.12.2025 Украина.ру
"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина
После атаки Киева на резиденцию Владимира Путина требования Москвы на переговорах будут увеличены, и эта позиция будет доведена до руководства США. Также вероятно очередное применение комплекса "Орешник" по территории Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Россия ответит на атаку Украины на резиденцию президента России, объекты и время ответного удара определены, сказал ЛавровОтвечая на вопрос о том, каких изменений в переговорной позиции России следует ждать, эксперт напомнил о ранее согласованном плане. "Пока мы не знаем деталей, но есть план, который Россия и США выработали в Анкоридже", — заявил Баранчик.Он пояснил, как изменится подход Москвы. "Потом мы видели многочисленные вбросы со стороны Зеленского и глобалистов, которые предлагали свои "мирные" планы и ставили нам условия. Теперь требований со стороны будет больше, и эта позиция будет доведена до американского руководства, которое с пониманием воспримет эту точку зрения Москвы", — сказал политолог.Баранчик также предположил возможный военный ответ. "Кроме того, наверняка мы увидим очередное использование "Орешника" по Украине, на этот раз в боевом варианте, но не в ядерном", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина

05:45 31.12.2025
 
После атаки Киева на резиденцию Владимира Путина требования Москвы на переговорах будут увеличены, и эта позиция будет доведена до руководства США. Также вероятно очередное применение комплекса "Орешник" по территории Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Россия ответит на атаку Украины на резиденцию президента России, объекты и время ответного удара определены, сказал Лавров
Отвечая на вопрос о том, каких изменений в переговорной позиции России следует ждать, эксперт напомнил о ранее согласованном плане. "Пока мы не знаем деталей, но есть план, который Россия и США выработали в Анкоридже", — заявил Баранчик.
Он пояснил, как изменится подход Москвы. "Потом мы видели многочисленные вбросы со стороны Зеленского и глобалистов, которые предлагали свои "мирные" планы и ставили нам условия. Теперь требований со стороны будет больше, и эта позиция будет доведена до американского руководства, которое с пониманием воспримет эту точку зрения Москвы", — сказал политолог.
Баранчик также предположил возможный военный ответ. "Кроме того, наверняка мы увидим очередное использование "Орешника" по Украине, на этот раз в боевом варианте, но не в ядерном", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
