Иллюзии иллюзионистов

Украинский журналист Михаил Дубинянский опубликовал в "Украинской правде" статью "Год жестокой правды", которая начинается с воспоминания о судьбе табло на Киевском вокзале с отправлением поезда "Киев – Перемога": "весь 2025 год забытое табло простояло (…) словно своеобразный памятник иллюзиям, для которых уже не нашлось места в 2025-м..."

2025-12-31T13:35

Как положено пропагандисту, Дубинянский умеренно оптимистичен – всё плохо, но украинцы избавились от иллюзий. Подразумевается, что само по себе это хорошо, хотя сам он акцентирует внимание на другом: "чем позже происходит прозрение, тем более жестокой для миллионов людей оказывается эта нежеланная правда".У нас, правда, возникло впечатление, что с "прозрением" не всё так просто, да и сам Дубинянский грешен разного рода иллюзиями. Посмотрим, о чём он пишет."В уходящем году Украина фактически признала, что максималистская концепция нашей победы не будет реализована в обозримой перспективе".Сильное утверждение, которые извиняет только то, что редакция "Украинской правды" для СБУ недостижима. Мы, кстати, вовсе не уверены, что дело именно так обстоит – пока что это не "Украина признала", а Зеленский сказал, что сейчас возвращение Крыма нереально, но он предметно работает над тем, чтобы втянуть в конфликт Европу и изменить ситуацию…А вообще Дубинянскому стоило бы задаться вопросом – как вообще могла появиться такая иллюзия? Не задаётся, а это ведь самое главное – понять, как у "нации" мог произойти такой вывих мозгов, чтобы вообразить себе "перемогу" над ядерной державой, многократно превосходящей Украину по ресурсам…Но он таким вопросом не задаётся, он спрашивает по-другому:"Когда стало ясно, что у Киева недостаточно ресурсов для возвращения утраченных территорий? Как минимум после неудачи нашего контрнаступления в позапрошлом году. (…) Пересмотр отечественных целей в противостоянии с Москвой напрашивался уже в тот момент".По каждому пункту:- должно было быть ясно ещё до начала конфликта, если до начала конфликта ясно не было, то сейчас уже поздно;- контрнаступление 2023 года к украинским ресурсам прямого отношения не имеет – в бой шли бригады подготовленные и вооружённые западными союзниками;- политику надо было пересматривать до начала конфликта (см. пункт первый).Неявный позитивный момент. Косвенно заметно, что у Дубинянского есть конфликт между концепцией злой России, которая напала, чтобы уничтожить Украину (кстати – в статье ни слова об "агрессии"), и пониманием того, что цели войны со стороны изначально были сформулированы неверно. Потому что если Россия хочет уничтожить Украину, то цель может быть только одна – не дать уничтожить. Тут не до Крыма. Но Дубинянский эту мысль не развивает – то ли из-за непонимания, как её можно развить, то ли из-за понимания, что, если он её разовьёт, его отлучат от кормушки.Хотя между строк у Дубинянского ответ на вопрос о ресурсах содержится – рассчитывали по поддержку "союзников", но… "Когда стало понятно, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом несет серьёзнейшие риски для Украины?"Американские президенты в основном думают об интересах Америки, а об интересах Украины они не думают. В этом отношении Трамп ничем не отличается от Байдена.Но дело не в этом конечно. Дубинянский наглядно показывает собственные опасные иллюзии. По его мнению Байден, который подталкивал Украину к полномасштабному конфликту с Россией, а потом поддерживал "войну до последнего украинца" никаких рисков для Украины не представлял, а вот Трамп, который на пальцах объясняет, что "максималистская концепция (…) не будет реализована в обозримой перспективе" и предлагает заключить мир на основании реалистической оценки обстановки – это, понимаете ли, риск. Но ведь сам Дубинянский с ним соглашается относительно перспектив! Ему же ещё в 2023 году стало понятно, что чего-то не хватает!"Когда стало очевидно, что монополизация власти в воюющей Украине порождает различные злоупотребления – в том числе и коррупционные? (…) Но после летней атаки против НАБУ и особенно после осенних разоблачений Миндича и Co. дальнейшее зарывание головы в песок оказалось невозможным".Ещё в 2005 году должно было стать понятно, что если выйти на Майдан в знак протеста против коррупции и монополизации власти, то новая власть постарается загнать оппозицию под половик и начнёт воровать значительно больше и наглее. Ну а в условиях войны течение денег по финансовым каналам ускоряется, а клейкость пальцев причастных к процессу людей растёт – это Дубинянский должен был заметить ещё в 2014 году, но не заметил.А вот что касается "миндичгейта", то тут выводы трагические для Украины (и, кстати, неприятные для России). Украинцы не поняли ничего относительно монополизации и злоупотреблений. Не для того они на Майдане стояли, чтобы такие вещи понимать. Украинцы отреагировали на команду "фас" со стороны Вашингтонского обкома. Не было бы команды, то и Дубинянский рассказывал бы, что монополизация и коррупция – нарративы кремлёвской пропаганды (не будем искать – писал ли он это раньше, просто не интересно).И вот – революционное признание! Оказывается, "явного преимущества в противостоянии на истощение с Россией у нас не было изначально"! Погодите с аплодисментами – "ещё в недавнем прошлом можно было убеждать себя и окружающих, будто Украина таким преимуществом обладает".Эээ… А зачем? Чтобы радостно на всех парах нестись навстречу войне, как это было в 2019-21 годах? Или чтобы продолжать войну до последнего украинца, уже зная, что "перемоги" не будет?Вообще, конечно, неплохо, что украинские иллюзионисты от пропаганды предлагают отрешиться от иллюзий и начать воспринимать окружающий мир более адекватно. Плохо то, что опровергаются иллюзии, которых у здравомыслящих людей в принципе не должно было быть и в ситуации, когда иллюзии уже столкнулись с реальностью – с катастрофическими для себя последствиями.Ну и самое плохое – призывая украинцев избавляться от иллюзий, сам иллюзионист избавляться от них не спешит. Это явно видно в случае с оценкой политики Трампа и неявно – в других случаях. Как говориться – в курс подготовки фокусников должно входить незнание законов физики…О логике киевских властей можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Война и клоуны. То, что предлагает украинская власть, нормальный мозг выдумать не может"

