Итоги года: 2025 год в цитатах экспертов

Итоги года: 2025 год в цитатах экспертов - 31.12.2025

Итоги года: 2025 год в цитатах экспертов

Уходящий год прошёл под лозунгом "Как Трамп закончил восемь-девять войн по всему миру, но так и не смог завершить украинский кризис за 24 часа".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1f/1073865696_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_858349ed46aae0bb56a4941ea6d92a19.jpg

2025 год – был годом дипломатии и новых оборонительных стратегий, министерства обороны превратились в министерства войн, конфликты перешли на новый технологический уровень, где искусственный интеллект заменил здравый смысл. Это был год утраченных надежд, новых вызовов, политической клоунады, но и переломный для укрепления суверенитетов сильных независимых стран и лидерств.Предлагаем вспомнить самые важные события года, о которых писали в социальных сетях эксперты. Большинство прогнозов оказались пророческими и очень точными.ЯнварьПримечательно, что 2025 год начался с посягательств США на Гренландию и этой же темой он и заканчивается. Северные богатства и их передел станут новой территорией раздора на ближайшие несколько лет. И открыл этот ящик Пандоры именно Трамп. Он объявил о притязаниях на Канаду, Гренландию и Панаму. Общее между этими географическими точками на карте – торговые пути и военные базы. Но север, в условиях таяния ледников, открывает не только новый "шёлковый путь", но и доступ к огромным запасам полезных ископаемых. И вот за них и развернётся главная битва человечества.Комментирует экономический аналитик Алексей БобровскийИменно при Трампе, скорее всего, США перестанут отрицать, что они, по сути, Империя. Возможно даже начнут гордиться этим на политическом уровне. А Империя это в том числе и реальная экспансия. Говоря о Гренландии, Канаде и Панаме, нужно еще раз взглянуть на официально оформляющееся положение дел в мире. Претензии на Панаму, Гренландию и Канаду, делают процесс фрагментации мировой экономики и формирования Панамериканской макроэкономической зоны необратимыми. Трамп (если все пойдет для него удачно) официально оформит ее создание. И очертания ее понятны. Это Северная Америка, плюс, как ресурсная база и рынок сбыта - Южная Америка. Белый дом в этом году будет реанимировать не только "Доктрину Монро", но и "Доктрину Манна" (по имени бывшего помощника госсекретаря, который координировал в 1960-е всю политику США в Южной Америке). В 1963 ЦРУ внедрило ее. По этой доктрине латиноамериканские режимы оценивались не по их отношению к собственным гражданам, а по тому, как они отстаивают интересы США. По сути, Американская макрозона - это будет убежище для западного капитала, ощущающего свою трансатлантическую сущность. Те, кто решит остаться в Старом Свете, будут расхлебывать свои проблемы сами. Цена спасения, ввиду уже во всю идущей атаки на Европейскую макрозону, будет кратно выше уже через 2 года. Спасутся не все. Атаковать их будут через финансовые рынки, банковские кризисы и реализацию обновленного "плана Моргентау" (деиндустриализация Европы).Создание Панамериканской макрозоны - сигнал остальным: нам, китайцам, индусам, арабам, европейцам, британцам. Украинский и сирийский кризисы запустили, а панамско-гренландская эпопея Трампа официально оформляет новый этап не столько в геополитике, сколько в геоэкономике. Никаких новых валют, биткойнов, транстихоокеанских партнерств. Группа Трампа будет спасать доллар, США и трансатлантическую элиту. Разрушать - Китай, ЕС, ультра-глобалистские проекты.ФевральФиаско, провал, испанский стыд – такими словами охарактеризовали первую официальную встречу Зеленского и Трампа. На глазах у всего мира американский президент устроил публичную порку украинской делегации в Овальном кабинете. Именно эта скандальная встреча перевернула американо-украинские отношения и оставила негативный осадок на весь 2025 год.Комментирует директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЗеленского выгнали из Белого дома за хамство. Что дальше?Пожалуй, этот случай — первый в истории, и не только США. Никакой мир Зеленскому не нужен, сделал вывод президент США. Значит ли это, что конфликт на Украине исчерпан? Нет. У Киева имеется достаточно денег от Европы и из ранее перечисленных траншей, чтобы продолжать войну ещё как минимум полгода. На нехватку оружия ему тоже жаловаться не приходится. Так что, вполне может быть, в этом и состоял план Киева и глобалистов: война продолжается, Трамп проявляет себя несговорчивым, а Украина во главе с Зеленским выглядит гордой и несгибаемой.План с расчётом на то, что в последующие несколько месяцев что-нибудь да поменяется в нужную глобалистам сторону. Тем более, что и сделка пока не отменена — всего лишь не подписана. Трамп ведь добавил, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к диалогу о мире". Скорее всего, давление США на Киев сейчас усилится — этого требует логика обстоятельств. Весь вопрос в том, какими инструментами оно будет осуществляться. Вряд ли речь идёт о санкциях против руководства Украины или отключении Starlink — это было бы слишком явно. А вот вдумчивое расследование эффективности использования американских денег киевским режимом будет очень хорошим вариантом. Здесь степень давления легко контролировать: чем выше будет статус уличённых в коррупции украинских чиновников, тем меньше у Зеленского останется времени, чтобы найти приличный костюм и снова прибыть в Вашингтон. Что это означает для России? То же, что и раньше. Наши отношения с США не сводятся к одной Украине, нас интересует общемировая архитектура безопасности с учётом наших национальных интересов. Однако стоит подчеркнуть: степень уважения, которое по отношению к России проявляют США, зависит не от демаршей Зеленского, а от нашей силы и достижений на поле боя.МартВ марте состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно это контакт эксперты считают началом перезагрузки российско-американских отношений. Разговор длился 2,5 часа, был продуктивным и содержательным. Не исключено, что во время мартовской беседы президенты заложили основу будущей встрече на Аляске и "Духу Анкориджа".Комментирует политолог Илья УховГлавным политическим событием последнего времени стал конечно же сегодняшний разговор президентов России и США. Несмотря на то, что многие не очень умные надо сказать комментаторы завышали ожидания от разговора, его важность проистекает из самого формата проведения. Что бы там ни говорили про Трампа, но он сто процентов не "про-российский" лидер и имеет на уме лишь интересы собственного государства. И тем не менее он решил, что нужно говорить с Россией напрямую, не привлекая своих украинских миньонов. Также как не привлекая и европейских миньонов, которые из штанов лезут, пытаясь как-то продать Трампу идею бесконечной войны с Россией. Но напрасно – Россия выдержала беспрецедентный многолетний накат всего коллективного Запада. Трамп понял, что ни дальнейшая накачка Киева оружием, ни передача огромных денег, большая часть которых улетала в бездонную коррупционную трубу окружения Зеленского, все это не принесло бы им желанной победы над Россией. Собственно, вот эта упертость, жесткость и неуступчивость России и лично президента Путина принесла успех и на дипломатическом фронте, фактически спровоцировала раскол позиции коллективного Запада и начало реального принуждения укронацистов к миру.АпрельВ апреле удалось раздуть угли тлеющего конфликта между Индией и Пакистаном. "Обвал всегда начинается с маленького камешка", - так в своём романе "Клоун Шалимар" писатель Салман Рушди описал начало второй индо-пакистанской войны в Кашмире в 1965 году. Спустя 60 лет Индия и Пакистан оказались вновь на пороге новой войны. Поводом послужил теракт 22 апреля, когда боевики группировки "Фронт сопротивления Кашмира" расстреляли туристов в окрестностях индийского городка Пахалгам в Кашмире. Масло в огонь непримиримых исторических противоречий подлили внешние игроки. На кону – взрыв стабильности в сердце азиатского мира, который в последние годы громко заявил о своём экономическом превосходстве. Большая война у стен Китая – это именно тот камешек, который может обвалить весь быстрорастущий регион.Комментирует экономист Алексей КущГлобальный Евразийский остров могут расколоть войной. Ситуация обостряется между Индией и Пакистаном, которые в разных конфигурациях могли бы войти в общую структуру будущего Глобального Евразийского острова и уже являются участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной по инициативе Китая, РФ и Казахстана в 2001 году.Войны между Индией и Пакистаном периодически происходили и ранее. Но сейчас у стран есть арсенал ядерного оружия. Война между Индией и Пакистаном может сблизить первую с США и Британией, а второй - с Китаем. Кроме того, война торпедирует ШОС и проистекающий из данной геополитической конструкции проект Глобального Евразийского острова в составе РФ, Китая, Индии и Центральной Азии. Для Китая - это крах южной ветки Нового шелкового пути через Пакистан и колоссальные риски для морского коридора Нового шелкового пути, который, в том числе, опирается на пакистанский порт Гвадар и китайско-пакистанский торгово-экономический коридор. То есть возникает риск для трафика китайских товаров морем в ЕС и потоков нефти с Ближнего Востока в Китай. Поражение Пакистана будет означать выдавливание Китая из Южной Азии в Центральную и ослабление позиций Пекина на Ближнем Востоке. В таком случае, следующим будет Иран. В случае неуспеха Индии, следует ожидать дрейф Дели в сторону РФ и усиление Китая как паневразийской геополитической силы. И как главный результат - институциональная кристаллизация Глобального Евразийского острова. Но такая война будет означать и крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Это в дополнение к истории с тарифами. Скорее всего, Пекин и Москва будут стараться купировать ситуацию и заморозить эскалацию. Так как и Пекин, и Москва стараются слепить формат Глобального Евразийского острова, а не расколоть. Вашингтон будет наблюдать. С одной стороны у США есть желание сблизиться с Дели, с другой - Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО. И открытая поддержка Индии со стороны США окончательно девальвирует данный статус. Для ЕС это будет очередной геополитический шок, с которым в Брюсселе не знают, что делать.МайЭтот месяц прошёл под лозунгом реанимирования "стамбульских соглашений". Весь май проходили телефонные переговоры, встречи российской, американской и украинской делегаций в Стамбуле. Все имитировали желание договорится и подписать мирное соглашение. Повторные переговоры в Турции дали робкую надежду на прогресс, но только для несведущих. Позиции сторон спустя три года так же далеки, а вот военно-технические возможности, тактический опыт ушли в новое измерения. И вот все готовы к решительной схватке, чтобы испытать на практике, чья возьмет. А уж потом садиться за стол переговоров с новыми позициями на земле. Собственно, до конца 2025 года сохранилась эта тенденция.Комментирует политтехнолог Алексей ЧеснаковАктивизация в украинском треке как на земле, так и на дипломатическом фронте повышает нервозность и неопределенность по наиболее значимым направлениям. Одни источники сообщают о том, что Трамп отказался от введения жестких антироссийских санкций после разговора с Путиным. Другие – что санкции могут быть введены уже до конца недели. Третьи – что Трамп все еще сомневается. Многие вчера интерпретировали заявления Мерца о снятии ограничений на дальнобойное вооружение как скорые поставки немецких Taurus на Украину, однако сегодня появляется уточнение самого Мерца, по словам которого решение было принято еще несколько месяцев назад и речь идет о применении уже поставленного вооружения без расширения списка наименований. Курс на эскалацию на линии фронта, а также в риторике спикеров будет укрепляться. Алармизма будет становиться больше, нервов – тоже, громких и радикальных заявлений – подавно. Практически все стороны конфликта считают, что они подходят к очередному переломному моменту, который может качнуть маятник в их сторону. Это побуждает их делать более значительные ставки и идти на обострение рисков в надежде на получение кратно более значимого выигрыша.ИюньВойна как шоу, мир как фарс. Так можно назвать миротворческие усилия Дональда Трампа, который помирил Иран и Израиль в соцсетях. Предварительно, правда, атаковав ядерный объект Исламского государства* Нынешний ближневосточный кризис показал, как изменились правила ведений войны, и как будут развиваться вооруженные конфликты в будущем. А предшествовала этому июньская атака Израиля на Иран. В результате высокоточной атаки дронами были убиты высокопоставленные руководители армии, учёные-ядерщики. Тема Ближнего Востока и вовлечение в конфликт всё больше стран стала тоже одной и характерных для всего 2025 года.Комментирует сенатор Алексей ПушковНекоторые особо нетерпеливые разглядели начало такой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания? Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы, как минимум, с двух сторон. В ходе первой и второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоящих друг другу в Европе, в Африке и в Азии. Ничего подобного на Ближнем Востоке мы сейчас не видим: нет масштабных коалиций, изменился и характер войны. Израиль и Иран воюют друг с другом, обмениваясь угрозами и ракетными и бомбовыми ударами. Однако ни та, ни другая сторона не способны оккупировать другую. США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран. Но даже если до этого дойдет, и такая попытка американцами предпринята будет, то, во-первых, успех для США не гарантирован, а во-вторых, и это не будет стартом Третьей мировой. Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке. Удары Ирана по американским базам или перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениям. Хотя они и могут иметь глобальные экономические последствия, Ближний Восток в силу ограниченного характера противостояния никак не может стать "колыбелью" Третьей мировой войны.ИюльВ июле начались важные подвижки в украинской внутренней политике. Во-первых, Зеленский заменил всё правительство. Во-вторых, американцы активизировали бомбу замедленного действия под названием "НАБУ". Именно в июле был запущен коррупционный кейс, в результате которого спустя несколько месяцев ушёл в отставку "серый кардинал" Зеленского – Андрей Ермак. А началось всё с намерения Офиса президента через Верховную Раду ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов, что повлекло за собой обнародование компроматов на членов команды Зеленского, народным протестам – "картонному Майдану". Так трамповская администрация начала принуждать Зеленского к компромиссам по мирному урегулированию с Россией.Комментирует Политтехнолог Михаил ПавливВ украинском политикуме наконец-то вызрел подлинный сговор, целью которого является свержение или отстранение Зеленского и Ермака от власти. Нет, олигархический элитный консенсус против них и в целом 95-го квартала существует уже достаточно давно. Но с начала 22-го года, любая оппозиционная деятельность на Украине была в состоянии такого себе летаргического сна. И погруженный в контекст сторонний наблюдатель мог за последний месяц-полтора обратить внимание на тот факт, что украинские политические подмостки снова входят в, так сказать, зону турбулентности. Нет, на поверхности все та же привычная риторика о борьбе с коррупцией, стабильности и евроинтеграции. Под ней —уже начавшаяся активная фаза попытки политического передела. Внутри элиты запустился механизм пока медленно тлеющей, но всё более ожесточённой борьбы за власть в Украине после Зеленского. А на переднем плане этих событий те самые упомянутые выше участники нового "венского сговора" начавшие активно приближать эту самую Украину после Зеленского. При этом, с Банковой всё чаще звучат жёсткие упреждающие сигналы для представителей украинской политической элиты, не входящей в ближний круг правящего дуумвирата, сигналы. В ответ готовятся иски и компрометирующие публикации, проводятся тайные переговоры с западными политтехнологами и закулисные визиты в Вашингтон — всё это признаки того, что антиквартальный фронт наконец-то пришел в движение.АвгустЭтот месяц был пропитан "Духом Анкориджа". Историческая встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске, и это была хорошая встреча, с уважением друг к другу. Глава Белого дома тогда отказался от эскалации, возложил ответственность за окончание конфликта на Зеленского. До сих пор российская дипломатия в своей позиции опирается на августовские договоренности лидеров двух стран на Аляске.Комментирует философ Александр ДугинНу что же, я поздравляю всех нас с идеальным саммитом. Это было грандиозно. Все выиграть и ничего не проиграть, так умел только Александр III. Невозможно представить, насколько это было трудно, почти невозможно для Путина. Но он это сделал. То есть умудрился не сделать. Я имею в виду сделку. Дальше будет ещё много чего. Но как всегда самое страшное для нас - мирные переговоры. После Горбачева, Ельцина и даже Минсков 1 и 2 у русских при слове "мирные переговоры" начинается паническая атака. Сторонники Трампа из MAGA кроме провокаторов в полном восторге. Глобалисты и неоконсы в бешенстве. Засекретить содержание была прекрасная идея. Трамп может на этом саммите изменить свой статус во внутренней политике. Он полностью поддался неоконсам по Ирану, Газе и Эпштейну, но он ненавидит быть в позиции ведомого. Саммит с руководством России - это шанс ослабить всевластие над ним неоконсов и вернуть частично доверие MAGA. Сейчас очевидно, что Израиль для Deep State - тема, намного более важная, нежели Украина. Эсхатологии там больше, чем геополитики. Думаю, дальше будет коррекция тренда. Зеленский и ЕС все отвергнут и потребуют войны до победного. Но Трамп уже миротворец. И может подавать на Нобеля. Он сделал невозможное. И дальше умывает руки. Сила Анкориджа будет действовать ещё долго.СентябрьВ этом месяце Трамп замерил Израиль и Палестину. Мирный план по Газе увязали и с решением украинского вопроса напрямую. На сцене появился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который тогда заявил, что достижение мира в Газе может поспособствовать и урегулированию в Украине. Позже именно Уиткофф стал тем челночным дипломатом, который приезжал в Москву не один раз с вариантами мирного договора по Украине. Но в сентябре всё внимание мировой общественности было приковано к Сектору Газа.Комментирует политолог Максим ЖаровОчередной "мирный план" Трампа по Газе, уже одобренный Израилем, подразумевает его реализацию в коалиции США с "глобальным Лондоном". Реальным управляющим сектором Газа (преобразуется в особую экономическую зону) будет некий "совет мира" под руководством Трампа и экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Именно этот "совет" будет контролировать "технократическое правительство", которое будет занято исключительно оказанием госуслуг. ХАМАС предлагается согласиться с этим "планом" Трампа в обмен на "амнистию" и собственное разоружение, а также некий абстрактно сформулированный "вывод" израильских войск из Газы в случае освобождения заложников и начала работы этого "совета мира". В случае, если ХАМАС опять пойдёт в отказ, Трамп не будет возражать против того, чтобы Нетаньяху окончательно вбомбил Газу в землю. ОбнародованиеБелым домом этого "плана" по Газе еще раз подтверждает, что Трамп вошёл в коалицию с "глобальным Лондоном". В случае с Газой формально Трамп в этой коалиции на правах лидера, но что-то подсказывает, что в случае начала реализации этого "плана" реально управлять событиями в Газе будут на пару Израиль и Тони Блэр, а не Трамп. Кремлюстоит иметь ввиду все эти нюансы, так как точно такие же "планы" с "советами мира" Стив Уиткофф может в конце концов сверстать под "глобальный Лондон" и по Украине.ОктябрьЭтот месяц был периодом неопределённости, политических и дипломатических качелей. Трап не получил Нобелевскую премию мира, перешёл к санкционному давлению на Россию, а на Украине продолжился период турбулентности и утраты ключевых городов-крепостей на фронте. Ситуация стала сжиматься во времени. Но ключевым событием октября, пожалуй, стала историческая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.Комментирует историк Павел ДанилинТрамп заявил, что они с Си договорились не мешать России и Украине разбираться между собой. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться.Конечно, это было бы прекрасно, но, понятно, что это не так, и Трамп со своими санкциями и угрозами будет лезть, и ЕС будет давить. А ведь, если бы эта логика была принята сразу, то и конфликта, может быть, не было бы. Потому что брутальная щетина отросла у Зеленского только после того, как ему через премьера Израиля пообещали не убивать его, а также, когда (Зеленский- ред.) понял, что на крови (украинцев – ред.) можно хорошо заработать. После чего с помощью западных (английских и американских, в первую очередь) спецслужб, Зеленский устроил у себя эдакий фашистский загончик, где в промышленном масштабе усердно перерабатывает мужское население страны, которая когда-то избирала его под обещания поскорее замириться с Россией.НоябрьМесяц прошёл под условным названием "миндичгейт". НАБУ обнародовало большой доклад с прослушиванием первых лиц страны о шокирующей коррупции в энергетической сфере, а также анонсировало наличие компромата на многомиллиардную кражу в оборонном секторе. В результате поста лишился Андрей Ермак, "решала" Тимур Миндич подался в бега в Израиль, под подозрением оказался глава Совбеза Рустем Умеров и даже сам Зеленский. Эти события пошатнули непререкаемый авторитет в обществе и рейтинги украинского президента, а его позиция по мирному плану Трампа стала более компромиссной.Комментирует американист Алексей НаумовЗеленский едет в Турцию обсуждать переговоры с Россией. Причины две или даже три: 1) Внутриполитическая. Коррупционный скандал с Миндичем необходимо перебить в информационной повестке, и переговоры о завершении конфликта — один из лучших способов. Украинское общество устало от военных условий и хотело бы мира — так говорят опросы — и потому с удовольствием переключится на обсуждение давно желаемого мира. 2) Внешнеполитическая, военная — окружение и скорая сдача Покровска демонстрирует и украинцам, и Западу, что баланс сил неизменен и шансов на победу у Украины нет. Самый выгодный для Украины сценарий сейчас — завершение конфликта соглашением, учитывающим российские интересы. С точки зрения патриотов Украины это будет похабный мир, но альтернатива будет только хуже для Украины и украинцев. 3) Дополнительная, трамповская — Белый дом пока не комментировал коррупционный скандал. Это неслучайно, как и неслучайно то, что на переговоры с Зеленским едет Уиткофф, которого за "пророссийскость" не любят ни в Киеве, ни в Брюсселе. Он предложит Зеленскому условия, которые тому, очевидно, не понравятся (вроде передачи всего Донбасса под контроль России): если Зеленский эти условия не примет, Дональд Трамп может начать масштабную атаку против украинского лидера, вполне способную повлечь мощный политический кризис и отстранение его от власти.ДекабрьНесмотря на то, что все стороны-участницы мирного трека в течение года демонстрировали готовность к заключению некого договора, декабрь заканчивается неопределенностью. Атака украинскими дронами резиденции Владимира Путина на Валдае повлекла за собой коррекцию позиции российского руководства. Кремль ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Западная европейская воинственная коалиция, судя по всему, готовит нового президента Украины – генерала Валерия Залужного, предвыборная кампания которого началась с провокации и эскалации. В 2026 год мы входим со щитом в руках.Комментирует политолог Юрий БаранчикЗа ударами по Валдаю, конечно, стоит не Зеленский. Думаю, он сам ни сном, ни духом. И тут без бритов, конечно, не обошлось. Видя, что он сливается перед Путиным и Трампом по объективным обстоятельствам, белую лошадь решили пристрелить. Пока политически. Зе не мог полететь к Трампу, отдав приказ на удар по резиденции Путина. Значит, это сделали за его спиной. А кто за его спиной готовит выписать Залужного из Лондона? Правильно, те же самые ребята. Поэтому готовимся к новому раскладу. Левое поднепровье все наше. Включая Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую область. Игра бритов в нового "правильного" диктатора" Залужного - это на самом дела изначально проигрышная игра.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

