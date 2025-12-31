https://ukraina.ru/20251231/novogodnee-pozdravlenie-boytsam-vernites-domoy-1073853350.html

Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"

Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой" - 31.12.2025 Украина.ру

Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"

Волонтер Анастасия шлет свое поздравление солдатам и офицерам ВС РФ из далекого Новосибирска и желает им обязательно вернуться домой. Украина.ру, 31.12.2025

2025-12-31T08:03

2025-12-31T08:03

2025-12-31T08:17

видео

россия

новосибирск

волонтеры

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073853206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4221a7e998155eccdfd207c2f5ff164.png

Волонтер Анастасия шлет свое поздравление солдатам и офицерам ВС РФ из далекого Новосибирска и желает им обязательно вернуться домой.

россия

новосибирск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео, россия, новосибирск, волонтеры, вс рф