Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой" - 31.12.2025 Украина.ру
Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"
Волонтер Анастасия шлет свое поздравление солдатам и офицерам ВС РФ из далекого Новосибирска и желает им обязательно вернуться домой. Украина.ру, 31.12.2025
2025-12-31T08:03
2025-12-31T08:17
Волонтер Анастасия шлет свое поздравление солдатам и офицерам ВС РФ из далекого Новосибирска и желает им обязательно вернуться домой.
Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"

08:03 31.12.2025 (обновлено: 08:17 31.12.2025)
 
Волонтер Анастасия шлет свое поздравление солдатам и офицерам ВС РФ из далекого Новосибирска и желает им обязательно вернуться домой.
